A qué hora juega Universitario vs Pirata FC: partido en Trujillo por fecha 1 de Copa de la Liga 2026

Este viernes 12 de junio, Universitario de Deportes y Pirata FC abrirán su participación en el Grupo D de la Copa de la Liga Caliente 2026 con un cruce programado en Trujillo. El equipo de Liga 2 ejercerá la localía y comunicó sede, día y hora a través de sus redes sociales, además de anunciar que publicará los canales de venta de entradas en los próximos días.
Con Héctor Cúper en la dirección técnica, la “U” llegará como representante de la Liga 1 a un escenario fuera de Lima para iniciar el certamen. En la otra orilla, el conjunto norteño, conducido por Jahir Butrón, buscará sumar desde su primera presentación en una competencia que reúne a clubes de la Liga1 Te Apuesto y de la Liga2 Caliente. El encuentro quedó incorporado a la primera jornada de la fase de grupos, que se disputará a partido único.
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A qué hora juega Universitario vs Pirata FC por Copa de la Liga 2026
El duelo entre Pirata FC y Universitario de Deportes se jugará el viernes 12 de junio en el Estadio Mansiche, en Trujillo, con inicio a las 20:00 horas (01:00 GMT). El compromiso corresponde a la primera jornada del Grupo D de la Copa de la Liga Caliente 2026.
La confirmación del escenario y del horario llegó desde el propio Pirata FC, que difundió el anuncio por sus plataformas oficiales. En uno de sus mensajes, el club detalló: “Nos vamos a Trujillo. Este viernes 12 de junio a las 8pm en el Estadio Mansiche de Trujillo, seremos locales ante Universitario en el inicio de la Copa de la Liga Caliente. Pronto conocerás nuestras vías para adquirir tus entradas”.
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En otra publicación, la institución insistió en el dato central del arranque: “Nos vamos a Trujillo. Este viernes 12 de junio, desde las 8:00 p. m., seremos locales ante Universitario en el Estadio Mansiche de Trujillo por el inicio de la Copa Caliente de la Liga”, informó el club.
Además de confirmar el partido, Pirata FC adelantó que comunicará más adelante los mecanismos para comprar boletos. En el texto difundido en redes sociales, el equipo local reiteró: “Pronto conocerás nuestras vías para adquirir tus entradas”, sin precisar todavía precios ni puntos de venta.
Cómo seguir Universitario vs Pirata FC por Copa de la Liga 2026
El encuentro se transmitirá a través del canal de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube (La Bicolor), vía anunciada para seguir el partido en vivo. La señal digital de la FPF aparece como la alternativa comunicada para la cobertura del choque de la Fecha 1 del Grupo D.
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El compromiso forma parte de un torneo programado para jugarse durante la pausa por la Copa del Mundo de la FIFA. La Copa de la Liga Caliente 2026 se disputará después del Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto y reunirá a 18 clubes de la Liga1 Te Apuesto y 16 de la Liga2 Caliente, con la precisión de que Sport Huancayo estará representado por su primer equipo.
La organización de la competencia contempló dos etapas: fase de grupos y fase final, con partidos previstos entre junio y noviembre de 2026. En la ronda inicial competirán 34 equipos repartidos en 10 grupos: cuatro zonas de cuatro integrantes y seis zonas de tres. Según lo informado, la distribución priorizará la cercanía geográfica y exigirá la presencia de, al menos, un club por categoría dentro de cada grupo.
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La fase de grupos se jugará a partido único y comprenderá 42 encuentros. Avanzarán los dos primeros de cada grupo de cuatro, además de los primeros y los dos mejores segundos de los grupos de tres. Luego, la etapa decisiva se desarrollará en formato de play-offs: octavos de final, cuartos de final a partido único, semifinales con ida y vuelta, y una final única a cargo de la LFPP. En total, el certamen tendrá 59 partidos.
Dentro del calendario general, la fase de grupos quedó organizada en tres jornadas: Fecha 1, del 11 al 15 de junio; Fecha 2, del 18 al 22 de junio; y Fecha 3, del 25 al 29 de junio. Para los cruces directos se fijaron estas ventanas: octavos de final, del 10 al 12 de julio; cuartos de final, del 27 al 27 de agosto; semifinales, del 23 de setiembre al 8 de octubre; y final, el 15 de noviembre.
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Jugadores disponibles en Pirata FC y Universitario
Pirata FC afrontará el estreno en el torneo con Jahir Butrón como entrenador y con una nómina amplia de futbolistas disponibles. En la relación aparecen Regis Quiroz, Alan Ledesma, Pedro Diez Canseco, Jeanfranco Rojas, Diego Tapia, Mauricio Morales, Harón Hoyos, Leonardo Carrillo, Jack Carhuallanqui, Kevin Lugo, Alfredo Chirinos, Fabián Larrea, Patricio Ramírez, Maycol Súclupe, Jeferson Navarro, Román Cerutti, Anderson Rodríguez, Juan Carlos Carbajal, Axell Domínguez y Tin Lozano, entre otros.
Universitario de Deportes llegará con Héctor Cúper como director técnico. Entre los jugadores a disposición figuran Diego Romero, Matías Di Benedetto, Caín Fara, Anderson Santamaría, Jesús Castillo, Andy Polo, José Carabalí, Jairo Concha, Edison Flores, Álex Valera, Miguel Vargas, Aldo Corzo, César Inga, Jorge Murrugarra, Bryan Reyna, Lisandro Alzugaray y Jhon Guzmán, entre otros.
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El partido marcará el inicio de ambos equipos en la fase de grupos. Para Universitario será una visita importante en el arranque del certamen; para Pirata FC, una oportunidad de comenzar su participación ante un rival de primera división.
Como antecedente entre ambos, la última vez que se enfrentaron fue el 21 de julio de 2019, por la segunda fecha del Torneo Clausura. En ese partido, el argentino Germán Denis anotó el único gol y Universitario se impuso en el Estadio Municipal Francisco Mendoza Pizarro.
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