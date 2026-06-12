A qué hora juega Paraguay vs Estados Unidos en Perú: partido en Los Ángeles por fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026

A qué hora juega Paraguay vs Estados Unidos en Perú por Mundial 2026.

El Sofi Stadium de Los Ángeles será testigo del debut de Paraguay y Estados Unidos en el grupo D del Mundial 2026, cuando ambos equipos se enfrenten este viernes 12 de junio en un duelo clave para sus aspiraciones. La cita, que marca el arranque de la fase de grupos, encuentra a las dos selecciones con realidades distintas y expectativas renovadas.

La ‘albirroja’ regresa a una Copa del Mundo tras 16 años, aunque lo hace sin su principal referente ofensivo. Julio Enciso quedó descartado para este primer partido debido a una rotura fibrilar sufrida en el muslo derecho durante el amistoso ante Nicaragua. El cuerpo técnico, encabezado por Gustavo Alfaro, optó por mantenerlo dentro de la nómina a la espera de su recuperación, pero su presencia para los próximos partidos es incierta.

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Justamente, la preparación paraguaya incluyó una victoria contundente por 4-0 sobre Nicaragua, aunque el equipo mostró cierta irregularidad en los amistosos previos, con derrota ante Marruecos y triunfo ajustado frente a Grecia.

A qué hora juega Paraguay vs Estados Unidos en Perú por Mundial 2026

El Paraguay vs Estados Unidos, correspondiente a la primera jornada del grupo D del Mundial 2026, comenzará a las 20:00 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. La transmisión está prevista para las 21:00 horas en Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami).

En Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, el inicio será a las 22:00 horas. En México, el encuentro dará inicio a las 19:00 horas, mientras que en España se jugará a las 03:00 horas de la madrugada del sábado 13 de junio.

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Julio Enciso será una dura baja para Paraguay ante Estados Unidos por la lesión ante Nicaragua. - créditos: REUTERS/Cesar Olmedo

La selección de Estados Unidos, en calidad de anfitrión, buscará hacer valer su condición de local en un estadio con capacidad para 70,000 espectadores. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino llega tras una serie de amistosos internacionales con resultados mixtos: derrotas ante Bélgica y Portugal, una victoria frente a Senegal y una caída ajustada ante Alemania.

Este panorama refleja la necesidad del conjunto estadounidense de encontrar regularidad en el inicio del torneo. El resultado de este encuentro podría ser determinante para la clasificación en un grupo que también integran Australia y Turquía.

Historial de enfrentamientos

Paraguay y Estados Unidos se han enfrentado en nueve encuentros a lo largo de la historia del fútbol internacional. Y el balance es favorable para los norteamericanos con seis triunfos, contra uno de los ‘guaraníes’ y un empate.

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La última vez que ambos equipos se vieron las caras se llevó a cabo el 15 de noviembre del año pasado, en un amistoso que se jugó en el Subaru Park de Pensilvania. En aquella ocasión, los estadounidenses se impusieron por 2-1 con los goles de Folarin Balogun y Giovanni Reyna. Alex Arce convirtió para los paraguayos.

Miguel Almiron estuvo en el último partido que Paraguay jugó con Estados Unidos, aportando una asistencia para Alex Arce. - créditos: Kyle Ross-Imagn Images/File Photo

Canal TV del Paraguay vs Estados Unidos en Perú por Mundial 2026

El partido entre Paraguay y Estados Unidos tendrá lugar en el Sofi Stadium de Los Ángeles del viernes 12 de junio. En Perú, la transmisión estará a cargo de DSports y su plataforma DGO, así como América TV en los canales 4 y 704 y en la aplicación América TV GO. Disney+ también adquirió los derechos por la vía de streaming.

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En suelo ‘guaraní’, el encuentro podrá seguirse por GEN, TRECE, Popu y Unicanal; en tanto que en territorio estadounidense estará disponible por Telemundo, FOX One, Tubi y Peacock. Asimismo, la cobertura digital incluye la web de Infobae, que ofrecerá información previa, declaraciones de los protagonistas y detalles del desarrollo del partido.

Paraguay vs Estados Unidos: posibles alineaciones

Paraguay: Orlando Gill, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Miguel Almirón, Alex Arce y Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro

Estados Unidos: Matthew Freese, Alexander Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson, Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino

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