Elecciones 2026: últimas 9 actas de ONPE provenientes de Loreto no pueden llegar Lima por mal clima

Dos presentadores de noticias discuten sobre el retraso de la llegada de las últimas nueve actas electorales de ONPE desde Loreto a Lima debido a las malas condiciones climáticas para las Elecciones 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La definición de la segunda vuelta presidencial 2026 continúa envuelta en incertidumbre. Cuando el país esperaba que las últimas actas pendientes fueran trasladadas durante las próximas horas para completar el procesamiento de los resultados, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que ya no existe una fecha estimada para el envío de la documentación electoral procedente del distrito de Yaquerana, en la región Loreto.

La situación ha generado expectativa debido a que la contienda entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, se mantiene extremadamente ajustada.

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Con más del 98% de las actas contabilizadas, la diferencia entre ambos postulantes es de apenas 1,027 votos, una cifra que convierte cada actualización del proceso en un hecho de interés nacional.

El candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se reunió con misiones de observadores de la Unión Europea y la OEA durante el conteo de votos de la segunda vuelta. Sánchez enfatizó la necesidad de la vigilancia ciudadana y el respeto a la democracia.

Las 9 actas continúan pendientes por condiciones climáticas adversas

La noche del jueves, la ONPE utilizó su cuenta oficial de X para comunicar que las nueve actas electorales provenientes de Yaquerana aún no pueden ser trasladadas debido a problemas meteorológicos.

En el mensaje difundido por la entidad se señala: “Debido a clima adverso, queda pendiente el traslado de 9 actas electorales desde Yaquerana, provincia de Requena (Loreto), hacia el centro de cómputo de la ODPE Requena para su procesamiento”.

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La institución añadió además: “El traslado se realizará cuando mejoren las condiciones”. El anuncio llamó la atención porque durante las horas previas se había manejado la posibilidad de que las actas fueran trasladadas durante la mañana siguiente. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento ya no menciona una fecha ni una hora estimada, dejando el proceso sujeto exclusivamente a la evolución de las condiciones climáticas en la zona amazónica.

ONPE ya no pone fecha para el traslado de 9 actas de Loreto mientras Keiko Fujimori mantiene mínima ventaja sobre Roberto Sánchez. Captura: ONPE.

Una diferencia de apenas 1,027 votos mantiene en vilo al país

Como se recuerda, el pasado domingo 7 de junio millones de peruanos acudieron a las urnas para participar en la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentaron Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

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Desde entonces, cada actualización del conteo oficial ha sido seguida con atención debido a la paridad mostrada por ambos candidatos. El último reporte publicado por la ONPE, actualizado la noche del 11 de junio, refleja que se ha procesado el 98.254% de las actas electorales, equivalente a 91,146 actas contabilizadas.

Según esos resultados, Keiko Fujimori obtiene 9 millones 35 mil 493 votos, alcanzando el 50.003% de los votos válidos. Por su parte, Roberto Sánchez registra 9 millones 34 mil 466 votos, lo que representa el 49.997% de los votos válidos.

La diferencia entre ambos es de apenas 1,027 sufragios, una distancia mínima considerando que más de 18 millones de votos válidos han sido contabilizados hasta el momento.

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Con el 98,216% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori toma la delantera sobre Roberto Sánchez por una mínima diferencia de 561 votos. El voto de los peruanos en el extranjero ha sido determinante para este resultado en la segunda vuelta presidencial.

Más de 1,600 actas también siguen en proceso de revisión electoral

Además de las nueve actas pendientes de traslado desde Loreto, la ONPE informó que existen 1,611 actas para envío al Jurado Electoral Especial (JEE).

Este procedimiento forma parte de los mecanismos establecidos para resolver observaciones o incidencias detectadas durante el procesamiento electoral.

Mientras tanto, el organismo electoral continúa actualizando la información conforme avanzan los procedimientos correspondientes y se reciben los documentos electorales provenientes de las distintas regiones del país.

El reporte también detalla que los votos válidos ascienden a 18 millones 69 mil 959, mientras que los votos emitidos alcanzan los 19 millones 333 mil 443.

Asimismo, se registran 116,480 votos en blanco y 1 millón 147 mil 004 votos nulos, cifras que forman parte del balance oficial del proceso electoral.

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ONPE ya no pone fecha para el traslado de 9 actas de Loreto mientras Keiko Fujimori mantiene mínima ventaja sobre Roberto Sánchez. Captura: ONPE.

Yaquerana vuelve a evidenciar los desafíos logísticos de la Amazonía

La demora también pone de relieve las dificultades logísticas que enfrentan los organismos electorales cuando deben trasladar material desde zonas remotas del territorio nacional.

Yaquerana, ubicado en la provincia de Requena, es uno de los distritos más alejados de Loreto y su acceso depende en gran medida de las condiciones climáticas y de transporte disponibles en la Amazonía peruana.

Durante los procesos electorales, el traslado de actas desde localidades alejadas suele requerir operaciones especiales por vía aérea o fluvial. Cuando las condiciones meteorológicas son desfavorables, estos desplazamientos pueden sufrir retrasos hasta que existan garantías suficientes para realizar el recorrido de manera segura.

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Precisamente esa es la situación que atraviesan actualmente las nueve actas pendientes, cuyo traslado ha quedado condicionado a la mejora del clima en la zona.

ONPE ya no pone fecha para el traslado de 9 actas de Loreto mientras Keiko Fujimori mantiene mínima ventaja sobre Roberto Sánchez. Captura: ONPE.

El país sigue pendiente del desenlace de una elección histórica

A medida que avanzan las horas, la expectativa continúa creciendo. La elección presidencial de 2026 ya es considerada una de las más reñidas de las últimas décadas debido al estrechísimo margen que separa a los dos candidatos.

Con Keiko Fujimori registrando 50.003% y Roberto Sánchez alcanzando 49.997%, la diferencia estadística entre ambos resulta prácticamente imperceptible a nivel porcentual.

ONPE ya no pone fecha para el traslado de 9 actas de Loreto mientras Keiko Fujimori mantiene mínima ventaja sobre Roberto Sánchez. Captura: ONPE.