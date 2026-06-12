Samantha Batallanos niega haber buscado a Mario Hart y asegura que le repetía su soltería: “Me dijo que hace 3 meses no estaban”

Samantha Batallanos negó haber buscado al ex chico reality y sostuvo que él solía escribirle para decirle que estaba soltero. Sus declaraciones fueron difundidas por el programa Magaly TV La Firme. ATV/ Magaly TV La Firme.

Las declaraciones de Mario Hart sobre su supuesto vínculo con Samantha Batallanos han abierto una nueva polémica en la farándula peruana. Lo que inicialmente parecía una simple aclaración terminó convirtiéndose en un intercambio de versiones que hoy mantiene la atención de los seguidores del espectáculo, especialmente porque involucra a Korina Rivadeneira, esposa del piloto y una de las figuras más conocidas de la televisión nacional.

Todo comenzó cuando el exchico reality habló públicamente sobre el contacto que mantuvo con la modelo. El empresario aseguró que la comunicación entre ambos estuvo relacionada con una actividad recreativa vinculada al kartismo y dejó entrever que Samantha habría tomado la iniciativa para acercarse a él.

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“Me dijo que hace tres meses no estaban”: Samantha Batallanos sorprende con revelación sobre Mario Hart. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, la influencer decidió responder a través del programa ‘Magaly TV La Firme’ y presentó una versión completamente diferente de los hechos. La producción del espacio conducido por Magaly Medina se comunicó con Samantha Batallanos mediante WhatsApp para consultarle sobre las declaraciones del conductor. Fue entonces cuando la modelo negó que ella hubiera buscado a Mario Hart y aseguró que era él quien se comunicaba con frecuencia.

“No, él varias veces me ha escrito y me para diciendo que está soltero como si a mí me interesara. No sé por qué dijo eso, él me pasó un contacto para ir a hacer karts con mi familia. Seguro se ha querido hacer el muy bacán”, afirmó la influencer.

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“Me dijo que hace tres meses no estaban”: Samantha Batallanos sorprende con revelación sobre Mario Hart. Captura: Magaly TV La Firme.

Samantha asegura que Mario Hart le decía constantemente que estaba soltero

Las declaraciones de la modelo no se limitaron a negar que ella iniciara el contacto. Samantha Batallanos también sostuvo que el piloto le habría comentado en más de una ocasión que se encontraba soltero. Según explicó, cada vez que mantenían conversaciones por mensajería, Mario Hart hacía referencia a su situación sentimental, algo que, según sus palabras, nunca despertó interés por parte de ella.

La influencer incluso dejó entrever que le resultaba extraño que el conductor insistiera en mencionar que no tenía pareja. Por ello, aseguró sentirse sorprendida cuando escuchó la versión que él dio posteriormente en medios de comunicación, pues considera que la realidad habría sido completamente distinta.

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“Me dijo que hace tres meses no estaban”: Samantha Batallanos sorprende con revelación sobre Mario Hart. Captura: Magaly TV La Firme.

La modelo revela una conversación que involucraría a Korina Rivadeneira

El momento más impactante de sus declaraciones llegó cuando Samantha Batallanos contó un episodio específico que, según asegura, ocurrió a través de WhatsApp. La influencer relató que un día recibió un mensaje inesperado de Mario Hart. De acuerdo con su versión, el piloto le envió una fotografía efímera desde su casa mientras aparentemente se encontraba tomando y aburrido.

Fue entonces cuando decidió preguntarle directamente por Korina Rivadeneira. La respuesta que habría recibido es precisamente la que hoy ha generado mayor controversia. “Y patinó. Incluso un día me manda un WhatsApp de la nada y me mandó un efímero de su casa creo tomando y me dijo que estaba aburrido y yo le pregunté por su esposa y me dijo que hace tres meses ya no estaban. A mí siempre me dice que está soltero. El 30 de abril”, expresó Samantha.

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“Me dijo que hace tres meses no estaban”: Samantha Batallanos sorprende con revelación sobre Mario Hart. Captura: Magaly TV La Firme.

Mario Hart contó una historia diferente sobre el origen de los mensajes

Antes de que Samantha rompiera su silencio, Mario Hart ya había hablado públicamente sobre el tema durante su participación en el programa ‘Sin más que decir’. En aquella oportunidad, explicó que el contacto con la modelo se produjo en un contexto relacionado con actividades recreativas y deportivas.

Según relató, la conversación giró en torno al kartismo, disciplina con la que ha estado vinculado durante años. De acuerdo con su versión, Samantha mostró interés en acudir a correr karts y por esa razón intercambiaron mensajes.

El conductor también recordó que dicho acercamiento ocurrió mientras se encontraba realizando contenido digital junto a otros creadores, descartando cualquier otra intención detrás de la comunicación.

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“Me dijo que hace tres meses no estaban”: Samantha Batallanos sorprende con revelación sobre Mario Hart. Captura: Magaly TV La Firme.