Qué se celebra el 11 de junio en el Perú: la fecha que reúne hitos de educación, asistencia social, deporte y patrimonio

La fecha reúne educación, ayuda social, fútbol e identidad cultural en una misma jornada, con homenajes a un pensador clave, dos figuras del balompié y una raza ligada al pasado prehispánico (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 12 de junio reúne hechos vinculados a la educación, la asistencia social, el deporte y el patrimonio cultural del Perú. En esta fecha se recuerda la muerte de Toribio Rodríguez de Mendoza, figura clave de la Ilustración y precursor de la independencia.

También se conmemora la creación de la Beneficencia de Lima, institución fundamental en la atención social de la capital. La jornada destaca además los nacimientos de los futbolistas Juan José Muñante y Juan José Oré, referentes del balompié nacional.

Asimismo, se recuerda el reconocimiento internacional del Perro sin Pelo del Perú, símbolo cultural con raíces en las antiguas civilizaciones prehispánicas.

12 de junio de 1825 - Muere Toribio Rodríguez de Mendoza, precursor intelectual de la independencia peruana

La muerte de Toribio Rodríguez de Mendoza cerró la vida de uno de los grandes impulsores del pensamiento ilustrado en el Perú y de una figura clave en los primeros años de la República. (BNP)

Toribio Rodríguez de Mendoza falleció el 12 de junio de 1825 en Lima, dejando una profunda huella en la formación de las ideas que impulsaron la independencia del Perú.

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Nacido en Chachapoyas en 1750, fue sacerdote, educador y una de las figuras más influyentes de la Ilustración peruana. Como rector del Real Convictorio de San Carlos promovió reformas académicas que incorporaron nuevas disciplinas y fomentaron el pensamiento crítico entre sus alumnos.

Integró la Sociedad de Amantes del País, participó en el Mercurio Peruano, firmó el Acta de Independencia y presidió el Primer Congreso Constituyente, consolidándose como uno de los grandes precursores de la República.

12 de junio de 1834 - Se crea la Beneficencia de Lima para administrar la asistencia social de la capital

La creación de la Beneficencia de Lima marcó el inicio de una institución destinada a organizar la ayuda social y administrar servicios esenciales para miles de ciudadanos vulnerables. (Beneficencia de Lima)

El 12 de junio de 1834 fue fundada la Sociedad de Beneficencia de Lima mediante un decreto emitido durante el gobierno provisional de Luis José de Orbegoso.

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La institución nació con la misión de administrar establecimientos de caridad y brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad en la capital peruana. A lo largo de su historia asumió la gestión de hospitales, hospicios, cementerios y otros espacios de asistencia social.

También estuvo vinculada a importantes bienes patrimoniales de Lima, como el Cementerio Presbítero Maestro y la Plaza de Acho. Su labor la convirtió en una de las organizaciones benéficas más representativas del país.

12 de junio de 1948 - Nace Juan José Muñante, el veloz puntero peruano que brilló en Perú, México y el Mundial de 1978

Apodado “El Jet”, Muñante destacó por su velocidad y desequilibrio ofensivo, cualidades que lo llevaron a sobresalir en Perú, México y la selección nacional. (Andina)

Juan José Muñante nació el 12 de junio de 1948 en Pisco y se convirtió en uno de los futbolistas más destacados de la generación peruana de los años setenta.

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Apodado “El Jet” por su extraordinaria velocidad y “La Cobra” durante su etapa en México, sobresalió como extremo derecho en clubes como Sport Boys, Universitario de Deportes, Atlético Español y Pumas UNAM.

Con la selección peruana disputó 48 partidos internacionales y participó en la Copa Mundial de Argentina 1978. Su talento para el desborde, la asistencia y el ataque lo consolidó como una de las figuras más recordadas del fútbol peruano.

12 de junio de 1954 - Nace Juan José Oré, goleador histórico y formador de generaciones del fútbol peruano

Máximo goleador en torneos nacionales e internacionales, Juan José Oré se convirtió en un referente del ataque peruano y en un impulsor del fútbol de menores. (Andina)

Juan José Oré nació el 12 de junio de 1954 en Lima y se convirtió en uno de los delanteros más destacados del fútbol peruano.

Formado en las divisiones menores de Universitario de Deportes, brilló como goleador en el torneo peruano y alcanzó reconocimiento internacional durante su paso por clubes de Grecia y Chile.

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Fue máximo anotador de la Primera División peruana en 1978, de la Copa Libertadores en 1979 y del campeonato chileno en 1988. Tras retirarse, desarrolló una exitosa carrera como entrenador de menores, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de futbolistas peruanos.

12 de junio de 1985 - El Perro sin Pelo del Perú obtiene reconocimiento internacional y consolida su valor cultural

Considerado parte del legado cultural peruano, el Perro sin Pelo del Perú consolidó su prestigio internacional tras obtener reconocimiento oficial como raza canina en 1985. (Andina)

El 12 de junio de 1985, el Perro sin Pelo del Perú recibió el reconocimiento oficial de la Federación Cinológica Internacional, hecho que permitió su aceptación como raza canina a nivel mundial.

Este acontecimiento fortaleció la difusión y preservación de una especie vinculada a la historia prehispánica del país, representada en numerosas culturas antiguas de la costa peruana. Con el paso de los años, su importancia trascendió el ámbito zoológico y cultural.

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En 2001 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, consolidándose como uno de los símbolos más representativos de la identidad peruana y del legado ancestral conservado hasta la actualidad.