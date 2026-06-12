Santiago Ormeño se asegura una nueva aventura: acordada su incorporación al histórico Montevideo Wanderers

Santiago Ormeño integró la selección peruana entre 2021 y 2024. - Crédito: FPF

Santiago Ormeño se alista para volver a los campos de fútbol. Después de más de un año de para, el delantero peruano está demasiado cerca de trasladarse a Liga AUF Uruguaya y unirse a Montevideo Wanderers, institución que desea abrirle las puertas con el afán de que sea su nuevo líder en ataque.

Aunque se esperaba que ‘Santi’ encontrara una nueva oportunidad en la Liga MX, escenario que conoce a la perfección por su reseñable paso en clubes de importante tradición, se sintió atraído por el proyecto presentado del lado de los ‘bohemios’ toda vez que desea probarse a sí mismo en un escaparate distinto.

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Santiago Ormeño vivió sus mejores momentos con Puebla entre 2020 y 2021. - Crédito: MEXSPORT

La información detallada por el periodista Leandro Hernández ha dado cuenta que Ormeño, de 32 años, “tiene todo acordado” con Montevideo Wanderers y que “arriba al país el 26 de junio” para sumar sus primeros entrenamientos bajo la conducción del entrenador Mathias Corujo.

La ilusión del seleccionado peruano en la última etapa de Ricardo Gareca como entrenador se hace grande, aunque no es menos cierto que tendrá que sortear algunos obstáculos para afianzarse como titular con el histórico club uruguayo, que tiene como delanteros a Joaquín Zeballos, Esteban Crucci y Mateo Levato.

Corrió riesgo

El fichaje de Santiago Ormeño por el Montevideo Wanderers, por unos instantes, había entrado en un punto muerto. Por más que los altos mandos de la entidad habían perfilado su contratación, un grupo directivo frenó la operación argumentando que el peruano representaba un riesgo.

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Y es que llevar 13 meses sin actividad deportiva por una compleja lesión al tobillo despertó las alarmas dentro de la estructura ‘bohemia’. De ahí que por un instante las tratativas quedasen paralizadas y se llamase a una reunión de urgencia para definir el asunto.

Aficionados del Montevideo Wanderers realizando arengas en el Parque Viera. - Crédito: La Diaria

En ese espacio, a partir de una votación general, se decidió que ‘Ormedeus’ era una contratación ideal, sobre todo por su condición de libre. Si bien su incorporación representa dudas, el técnico Corujo se mostró de acuerdo con su llegada y dependerá exclusivamente del peruano demostrar su valía.

Así las cosas, la negociación por Ormeño se mantuvo en pie y sin baches de por medio se espera que una vez que se sume a las prácticas contribuya con su experiencia dentro de un Montevideo Wanderers con presente adverso, que lucha por mantenerse en la máxima categoría de Uruguay.

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