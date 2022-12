Alejandra Baigorria responde a las críticas por perdonar a Said Palao: “No me juzguen, tengo mis razones”

Alejandra Baigorria responde a las críticas por perdonar a Said Palao. América TV. Más Espectáculos

Alejandra Baigorria respondió fuerte y claro a las críticas que recibió por haber publicado un video en su cuenta de TikTok, donde se le ve bailando con Said Palao, confirmando que habría retomado su relación de pareja.

Como se recuerda, el chico reality fue captando sujetando de la cintura a la modelo Melissa Byrne en una fiesta de música electrónica mientras ‘La Gringa de Gamarra’ estaba de viaje en Miami.

Por varios días, Alejandra Baigorria y Said Palao se mantuvieron en reserva y no comentaron nada al respecto, pero si acudieron a la gran final del programa ‘Esto es Guerra’, donde se mostraron cordiales pero distantes.

Debido a las especulaciones de una posible reconciliación, Ale decidió acabar con las dudas y publicó un video en sus plataformas virtuales, donde se la ve bailando con su pareja el tema ‘Tu apellido’ del cantante peruano Ezio Oliva, demostrando que lo había perdonado y habrían retomado su relación.

Inclusive respondió a una de sus seguidoras, dando entender que cuando ampayaron al ‘Samurai’, ellos estaban distanciados. “Lindo comentario. Nadie sabe lo que él y yo pasábamos en esos momentos. Ojo, no es justificación, pero todos pasamos momentos de distanciamiento”, puntualizó.

La empresaria habló para las cámaras de ‘Más Espectáculos’ y pidió que no la juzguen porque ella tiene sus razones por las que decidió retomar su romance con el hermano de Austin Palao.

“Creo que las imágenes y las cosas lo dicen todo, no tengo que dar explicaciones de mi vida privada, ni decir nada al respecto”, dijo inicialmente la modelo.

“Que juzgue la persona que es perfecta, las que no son perfectas (lo digo por mí) como todos seres humanos... tenemos que aprender a respetar y entender que no tengo que contar todo lo que pasa en mi relación. ¿Por qué viaje o por qué no viaje?, o ¿qué era lo que estaba pasando?, no tengo por qué dar explicaciones. Simplemente, tengo mis razones y estamos contentos y tranquilos”, comentó.

“Estamos contentos y tranquilos, eso es lo importante y creo que la gente que nos quiere, es lo que le va a importar”, terminó señalando la emprendedora de moda.

Cibernautas critican a Alejandra Baigorria

La publicación que realizó Alejandra Baigorria el último miércoles 21 de diciembre en su cuenta de TikTok generó miles de reacciones, donde varios de los cibernautas felicitaron que se haya reconciliado con el exintegrante de ‘EEG’, mientras que otros le pedían que termine su romance.

“Said tiene a una señorita que solo trata de salir adelante como emprendedora”, “Solo le diré a Said que a un mujerón, luchadora y guapísima, jamás vas a volver a encontrar”, “Que se den un tiempo, no te desesperes”, “Ale, tú no mereces esto... eres más que esto”, “Bueno no me meto, pero solo daré una opinión, cuando una persona de verdad te ama y te quiere nunca, pero nunca te hace daño”, fueron algunos de los comentarios bastante divididos que le dejaron en la red social de China.

Sin embargo, un comentario llamó la atención de la exchica reality. “Said, tienes oro puro a tu lado. Valórala, por favor. Exitos”, escribió una usuaria. Baigorria no dudó en responder agradeciendo sus palabras e insinuó que en el día ellos se habrían dado un tiempo.

