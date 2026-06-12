Karla Tarazona revisó en vivo el celular de Christian Domínguez y una pregunta dejó el set en silencio: “¿tienes más celulares?”

Karla Tarazona defiende su boda con Christian Domínguez de los detractores. IG

La reciente boda civil de Karla Tarazona y Christian Domínguez continúa generando interés entre sus seguidores. Luego de convertirse oficialmente en esposos, ambos han aparecido juntos en diversos espacios televisivos para compartir detalles de esta nueva etapa de sus vidas. Sin embargo, una reciente participación en el programa ‘Arriba mi gente’ terminó convirtiéndose en noticia cuando una dinámica improvisada puso a prueba la confianza de la pareja frente a miles de televidentes.

Lo que comenzó como una entrevista relajada sobre su matrimonio, sus proyectos y la convivencia que mantienen actualmente, terminó derivando en una situación inesperada cuando los conductores del programa plantearon un reto que involucraba uno de los temas más sensibles en cualquier relación: el acceso al teléfono celular de la pareja.

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La escena llamó la atención desde el primer momento porque ocurrió completamente en vivo y delante de los integrantes de La Gran Orquesta Internacional, agrupación liderada por Christian Domínguez. Los conductores aprovecharon la presencia de ambos para hablar sobre la confianza, la transparencia y las experiencias que han fortalecido su relación después de varios años marcados por idas y vueltas.

Una dinámica sobre la confianza terminó generando tensión en el set. Latina/ Arriba Mi Gente.

Karla aceptó revisar el teléfono delante de todos

En medio de la conversación, surgió la propuesta para que Karla Tarazona revisara el celular de su esposo. Lejos de negarse o intentar cambiar de tema, la conductora aceptó el reto y tomó el dispositivo móvil para inspeccionarlo frente a las cámaras.

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Mientras los presentes observaban atentos, Karla comenzó a navegar por algunas aplicaciones del teléfono, especialmente aquellas relacionadas con la mensajería instantánea. El momento generó expectativa tanto en el set como entre los televidentes, quienes siguieron cada movimiento de la conductora mientras examinaba el equipo.

La inesperada reacción de Christian Domínguez cuando Karla Tarazona revisó su celular frente a cámaras. Captura: Arriba Mi Gente.

Durante la dinámica, Christian Domínguez intentó demostrar que no existía ningún motivo para preocuparse y aseguró que Karla tiene acceso frecuente a su celular. Según explicó, en varias ocasiones ella incluso lo ayuda a responder mensajes cuando él se encuentra conduciendo.

“A veces yo manejo y le pido: ‘amor, escribe esto’”, comentó el cantante, tratando de dejar en claro que la confianza entre ambos es total y que su esposa conoce perfectamente el contenido de su teléfono.

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La inesperada reacción de Christian Domínguez cuando Karla Tarazona revisó su celular frente a cámaras. Captura: Arriba Mi Gente.

Christian aseguró que no tiene conversaciones ocultas

La revisión continuó mientras los conductores y músicos observaban atentos cada detalle. En determinado momento, el tema se centró en las conversaciones archivadas de WhatsApp, una función que suele utilizarse para ocultar chats de la pantalla principal.

Ante ello, Christian Domínguez decidió responder de forma directa para despejar cualquier duda.

“No hay archivados amiga”, expresó entre risas, intentando demostrar que no mantenía conversaciones escondidas ni mensajes que pudieran despertar sospechas.

La afirmación provocó comentarios en el estudio y pareció tranquilizar momentáneamente la situación. Sin embargo, cuando parecía que la dinámica llegaba a su fin, Karla lanzó una pregunta que cambió completamente el ambiente.

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La inesperada reacción de Christian Domínguez cuando Karla Tarazona revisó su celular frente a cámaras. Captura: Arriba Mi Gente.

La pregunta que tomó por sorpresa al cantante

Luego de revisar el contenido del dispositivo y comprobar que no existían conversaciones archivadas ni mensajes ocultos, Karla Tarazona se quedó pensando unos segundos antes de formular una interrogante que sorprendió a todos los presentes. “Ahora, ¿tienes más celulares?”, preguntó la conductora mirando directamente a su esposo.

La consulta provocó una inmediata reacción de Christian Domínguez, quien respondió rápidamente. “No, no”, contestó el artista. Aunque la respuesta fue directa, varios de los presentes notaron cierta incomodidad en el cantante. El momento no pasó desapercibido para los conductores del programa, quienes aprovecharon la situación para bromear y alimentar la conversación.

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La inesperada reacción de Christian Domínguez cuando Karla Tarazona revisó su celular frente a cámaras. Captura: Arriba Mi Gente.

Los conductores notaron nerviosismo en Christian Domínguez

Tras recuperar su teléfono, Christian intentó continuar con normalidad la entrevista. Sin embargo, los conductores señalaron que había mostrado una actitud diferente luego de la revisión.

Uno de los primeros en comentar la situación fue Ricardo Rondón, quien observó que el cantante parecía más nervioso después de volver a tener el dispositivo en sus manos.

La observación provocó risas entre los presentes y generó nuevas bromas sobre la posibilidad de que existiera algún otro teléfono que no hubiera sido mostrado durante la dinámica.

La inesperada reacción de Christian Domínguez cuando Karla Tarazona revisó su celular frente a cámaras. Captura: Arriba Mi Gente.

Fernando Díaz volvió a poner el tema sobre la mesa

La conversación continuó avanzando y fue entonces cuando Fernando Díaz decidió volver sobre la pregunta planteada por Karla.

El conductor quiso saber si efectivamente el celular mostrado era el único que utilizaba el líder de La Gran Orquesta Internacional. La consulta generó algunos segundos de silencio y nuevas miradas cómplices en el set.

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Poco después, Fernando lanzó una frase que provocó carcajadas entre los presentes y que volvió a poner a Christian Domínguez en una posición incómoda. “Tiene otro”, comentó el conductor.

La ocurrencia generó una ola de risas en el estudio y aumentó la curiosidad de quienes seguían la entrevista. Aunque todo ocurrió en tono de broma, el momento se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la conversación.

La inesperada reacción de Christian Domínguez cuando Karla Tarazona revisó su celular frente a cámaras. Captura: Arriba Mi Gente.

Karla admite que sí es celosa

Finalmente, la entrevista dejó de girar alrededor del celular y pasó a enfocarse en la personalidad de Karla Tarazona dentro de la relación.

Los conductores aprovecharon el tema para preguntarle directamente si se considera una persona celosa, tomando en cuenta la revisión que acababa de realizar frente a cámaras. Lejos de negarlo, la conductora respondió con sinceridad y reconoció que sí posee ese rasgo, aunque aclaró que no domina completamente su comportamiento.

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Según explicó, considera que es celosa solo en un cincuenta por ciento, una característica que forma parte de su personalidad pero que no determina por completo la manera en que lleva su relación con Christian Domínguez.

La inesperada reacción de Christian Domínguez cuando Karla Tarazona revisó su celular frente a cámaras. Captura: Arriba Mi Gente.