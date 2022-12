Alejandra Baigorria presume su amor con Said Palao y justifica ampay: “Nadie sabe lo que pasábamos”

Alejandra Baigorria presume su amor con Said Palao y justifica ampay. (TikTok)

Alejandra Baigorria utilizó sus redes sociales para demostrar que su relación sentimental con Said Palao va viento en popa. Además, se pronunció por primera vez acerca del ampay que protagonizó el chico reality y dejó entrever que ambos habrían estado distanciados.

Como se recuerda, desde que Magaly Medina difundió unas imágenes, donde aparecía el integrante de ‘Esto es Guerra’ agarrando de la cintura y hablándole al odio a una joven modelo identificada como Melissa Byrne Gallo en una fiesta de música electrónica, ninguno salió a dar declaraciones.

Sin embargo, este 21 de diciembre Alejandra Baigorria le respondió a una usuaria en TikTok justificando la actitud de su pareja. Y es que, la empresaria publicó un video en el que aparece abrazando, besando y bailando el tema ‘Tu Apellido’ con Said Palao.

En menos de dos horas, su publicación generó miles de reacciones, donde varios los cibernautas destacaron a la exintegrante de ‘EEG’, mientras que otros le pedían que termine su romance. “Said tiene a una señorita que solo trata de salir adelante como emprendedora”, “Solo le diré a Said que a un mujerón, luchadora y guapísima, jamás vas a volver a encontrar”, “Que se den un tiempo, no te desesperes”.

Sin embargo, un comentario llamó la atención de la exchica reality. “Said, tienes oro puro a tu lado. Valórala, por favor. Exitos”, escribió una internauta. Alejandra Baigorria no dudó en responder agradeciendo sus palabras e insinuando que en el momento del ampay, se habían dado un tiempo.

Lindo comentario. Nadie sabe lo que él y yo pasábamos en esos momentos. Ojo, no es justificación, pero todos pasamos momentos de distanciamiento”, respondió.

TikTok. (Captura)

Testigos dan su versión

Para Alexandra Méndez y Fabio Agostini, quienes asistieron con el chico reality a la fiesta de música electrónica, Said Palao no cometió ninguna infidelidad. Según sus declaraciones a diferentes medios de prensa, el deportista solo habló por unos segundos con la modelo de 23 años y luego se retiró con su grupo de amigos.

“No están en nada, fue algo de ese momento y listo. Él se fue a dormir y listo. No (hubo coqueteos). En ese momento, nada, luego ya se separaron y nos fuimos. Estaba loquito ese día, me dio borracho”, señaló la venezolana.

“Yo le pregunté a la chama quién era porque me pareció guapa, como un montón de chicas más. Le dije hola y adiós, un poco más de dónde era y seguimos disfrutando la fiesta, nada más. Al día siguiente reventó todo este rollo. Said ni siquiera habló tanto con ella, yo hablé más con ella y no pasó nada”, dijo el español a ‘América Espectáculos’.

