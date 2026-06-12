Corazón Serrano celebra sus 33 años con un documental que destapa los sacrificios y confesiones inéditas de sus integrantes

Corazón Serrano estrenó el documental "Camino a un sueño: el concierto" para celebrar sus 33 años de trayectoria.

Edwin Guerrero, director de la agrupación de cumbia Corazón Serrano, abre el documental ‘Camino a un sueño: el concierto’ con una confesión que condensa décadas de esfuerzo: “Yo no tuve niñez, tuve responsabilidades”, afirmó el líder.

La frase aparece en la producción que la agrupación acaba de estrenar en YouTube y en sus redes oficiales para celebrar sus 33 años de trayectoria, y que reúne testimonios inéditos de sus fundadores y de las voces que hoy integran el grupo.

La producción no es un detrás de cámaras convencional. Más que mostrar el montaje de un espectáculo, el documental recorre las historias personales que precedieron al éxito de la agrupación: los rechazos, los sacrificios familiares, las dudas propias y ajenas, y los momentos en que cada integrante decidió apostar por la música pese a las adversidades.

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Yrma Guerrero, figura fundamental en la historia de la agrupación, resume ese espíritu con una frase que atraviesa toda la narrativa: “Entendimos que cada ‘no’ que recibíamos nos estaba preparando para un ‘sí’ mucho más grande”, señaló con ilusión.

Edwin Guerrero abre el documental de Corazón Serrano con la confesión: "Yo no tuve niñez, tuve responsabilidades".

Las voces de las integrantes actuales

Las cantantes que hoy conforman Corazón Serrano también tienen espacio en el documental para hablar de sus propios caminos. Lesly Águila recuerda los inicios en escenarios pequeños, mientras que Ana Lucía Urbina reflexiona sobre cómo aquellos artistas que admiraba de niña hoy forman parte de su misma industria.

Susana Alvarado comparte las dudas que enfrentó al decidir dedicarse al rubro de la música. “Me dijeron que no duraría, pero mira, aquí estoy cumpliendo mis sueños”, declara con entusiasmo. En la misma línea, Kiara Lozano revela que las personas más cercanas a ella llegaron a cuestionar su decisión antes de verla triunfar.

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La disciplina aparece como uno de los ejes del relato. Briela lo expresa con claridad: “La vida a mí me dio un talento, y convertirlo en algo grande depende de mi disciplina y mi constancia”, explica la cantante. La frase sintetiza una postura que se repite a lo largo de la producción: el talento como punto de partida, el trabajo sostenido como condición para mantenerse vigente.

Uno de los relatos más emotivos del documental es el de Milagros Díaz, quien recuerda que conoció a la agrupación siendo apenas una niña. “Subí al escenario a los 8 años con un cartel y Edwin Guerrero me dijo que regresara a los 18 años… y aquí estoy", cuenta recordando tantos lindos momentos. Cielo Fernández, por su parte, mira hacia adelante: “Este escenario es donde siempre quise estar. Este camino no termina aquí, esto recién empieza”, comenta.

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Corazón Serrano se consagra como Mejor Artista de Cumbia en los Premios CapeMúsica 2026 tras superar a Grupo 5 y Agua Marina.

33 años de una de las agrupaciones más influyentes del Perú

Corazón Serrano se fundó en el Perú hace 33 años y se consolidó como una de las agrupaciones más representativas de la cumbia nacional, con una base de seguidores que abarca distintas generaciones y regiones del país. A lo largo de su historia, la orquesta ha impulsado la carrera de numerosas vocalistas que luego alcanzaron proyección propia.

Corazón Serrano nació el 2 de febrero de 1993 en Bellavista de Cachiaco, en el distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, Piura, de la mano de los hermanos Guerrero Neyra: Lorenzo, Edwin, Yrma, Edita y Leodan. Surgieron inicialmente como “Los Hermanos Guerrero Neyra” y adoptaron poco después su nombre definitivo, inspirado en sus raíces andinas. Los inicios fueron austeros: la familia vendía pan para reunir el dinero necesario para comprar sus primeros instrumentos, y los primeros escenarios fueron plazas y ferias donde interpretaban huaynos y sanjuanitos.

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El reconocimiento nacional llegó con temas como Milagrita, Borracha perdida y Tu ausencia, que los consolidaron primero en el norte del país y luego en todo el Perú. A lo largo del tiempo, la incorporación de vocalistas femeninas se convirtió en uno de los sellos distintivos de la banda y en un factor determinante de su proyección. La agrupación también atravesó pérdidas profundas: en 2014 falleció Edita Guerrero, una de sus integrantes más queridas, cuya ausencia marcó un antes y un después en la historia del grupo.

Sergio George impulsa la cumbia peruana al escenario global al seleccionar a Corazón Serrano para su especial 'El sonido de una leyenda'. (Difusión)

Pese a ello, Corazón Serrano siguió adelante y consolidó su presencia más allá de las fronteras peruanas, con giras en Estados Unidos, Bolivia, Ecuador y otros países. La agrupación superó los 1.000 millones de reproducciones en YouTube y firmó contratos con sellos discográficos de alcance internacional, entre ellos Sony Music. Actualmente, la integran Yrma Guerrero, Lesly Águila, Susana Alvarado, Ana Lucía Urbina, Kiara Lozano, Briela Cirilo, Milagros Díaz y Cielo Fernández, con Edwin Guerrero como director y productor.

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“Camino a un sueño: el concierto” está disponible en el canal de YouTube de Corazón Serrano y en sus redes sociales oficiales.