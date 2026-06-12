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Fabio Agostini gana La Casa de los Famosos 6 y recibe emotivo mensaje de Nicola Porcella: “El galáctico”

El español se convirtió en el ganador absoluto de La Casa de los Famosos 6 tras permanecer 115 días en competencia. Su triunfo fue celebrado por el exchico reality

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Fabio Agostini gana ‘La Casa de los Famosos’ 2026 y se lleva 200 mil dólares.

La gran final de La Casa de los Famosos 6 dejó una de las imágenes más comentadas de las últimas horas en el mundo del entretenimiento latino. Después de más de tres meses de convivencia, estrategias, conflictos, alianzas y desafíos, Fabio Agostini logró imponerse en la competencia y se coronó como el ganador absoluto del reality de Telemundo, llevándose además un premio de 200 mil dólares.

Su triunfo no tardó en generar reacciones dentro y fuera del programa. Miles de seguidores celebraron el resultado en redes sociales y numerosas figuras del espectáculo expresaron públicamente su respaldo al español. Entre ellas destacó Nicola Porcella, quien fue uno de los primeros en pronunciarse tras conocerse el desenlace de la competencia.

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El exchico reality peruano, que alcanzó gran popularidad tras participar en la versión mexicana del formato, no ocultó su entusiasmo por el resultado obtenido por Fabio. Apenas se confirmó la victoria del español, Nicola acudió a las redes sociales para felicitarlo con un mensaje breve, pero que rápidamente llamó la atención de los usuarios.

Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.
Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.

El mensaje de Nicola Porcella que llamó la atención de los seguidores

A través de Instagram, Fabio Agostini compartió una publicación celebrando su victoria en el reality. La publicación se llenó rápidamente de comentarios de seguidores, amigos y personajes de la televisión que quisieron reconocer el esfuerzo realizado durante los 115 días que permaneció dentro de la casa.

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Entre los mensajes destacó el de Nicola Porcella, quien escribió una frase que fue interpretada por muchos como una muestra de admiración hacia el desempeño del español durante toda la temporada. “El galáctico!!!”, comentó el popular ‘Novio de México’.

Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.
Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.

El mensaje no pasó desapercibido. De hecho, fue uno de los comentarios que más interacciones recibió dentro de la publicación, acumulando numerosos “Me gusta” y respuestas de seguidores que celebraron el respaldo entre ambos personajes televisivos.

La reacción de Nicola también tiene un significado especial debido a que él conoce de primera mano la exigencia que representa participar en un formato de convivencia extrema como La Casa de los Famosos. Su experiencia en la versión mexicana le permitió convertirse en una de las figuras más queridas por el público de ese país, por lo que su reconocimiento hacia Fabio fue interpretado como una felicitación de alguien que entiende perfectamente la presión y el desgaste emocional que implica este tipo de competencia.

Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.
Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.

Fabio Agostini celebra una victoria que lo consolida internacionalmente

Para Fabio Agostini, la victoria representa uno de los momentos más importantes de su carrera televisiva. Aunque el español ya era una figura conocida en Perú gracias a su participación en distintos realities, su paso por La Casa de los Famosos 6 le permitió conquistar nuevas audiencias y fortalecer su presencia en el mercado internacional.

Durante las semanas de competencia, Fabio protagonizó momentos que lo mantuvieron constantemente en el centro de la atención. Su personalidad frontal, su carácter competitivo y su capacidad para generar contenido dentro del reality le permitieron construir una sólida base de seguidores que lo acompañó hasta la gran final.

Una vez anunciada su victoria, el español utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido durante toda la temporada. “GRACIAS TOTALES”, escribió en una publicación que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios de apoyo.

Sin embargo, sus palabras más emotivas llegaron durante una entrevista ofrecida a Telemundo, donde quiso reconocer especialmente a quienes lo acompañaron desde distintos países. “Todo esto gracias al público, hermanos peruanos y chilenos que siempre estuvieron conmigo y a todos los nuevos que se han sumado a esta nueva aventura”, declaró.

Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.
Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.

La victoria de Fabio genera orgullo entre figuras del espectáculo peruano

El triunfo del español no solo fue celebrado por Nicola Porcella. Diversas figuras vinculadas al mundo de los realities también se pronunciaron públicamente para felicitarlo.

Una de ellas fue Rosángela Espinoza, quien le envió un mensaje breve pero afectuoso. “Felicitaciones, Fabio”, escribió la influencer.La reacción fue seguida por Michelle Soifer, quien tampoco quiso quedarse al margen de las celebraciones y decidió destacar el desempeño mostrado por el español durante la competencia.“El mejor”, comentó la cantante y figura televisiva.

Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.
Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.

Jossmery Toledo y Facundo González también se pronunciaron

La lista de felicitaciones continuó creciendo conforme avanzaban las horas posteriores a la final. Jossmery Toledo también se sumó a las celebraciones con un comentario que provocó diversas reacciones entre los seguidores del ganador. “Bien vacaciones”, escribió.

Por su parte, Facundo González compartió uno de los mensajes más emotivos dirigidos al español. “Eres el elegido del público. Lo lograste, cabezón”, expresó.

Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.
Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.

Macarena Gastaldo le dedica emotivo mensaje tras su triunfo

Entre todas las felicitaciones recibidas, una de las más extensas y emotivas fue la de Macarena Gastaldo.

La empresaria decidió dedicarle un mensaje especial en sus redes sociales, destacando tanto sus cualidades personales como el esfuerzo realizado para alcanzar la victoria.

Te mereces esto y mucho más porque eres un excelente chico en todos los aspectos. Te admiro y te quiero mucho. No sabes lo feliz que me hace verte ganador, cabezón”, escribió.

El mensaje fue ampliamente compartido por seguidores del español, quienes destacaron el cariño y la cercanía que mantiene con varias figuras del espectáculo peruano.

Fabio Agostini, sonriente, levanta un maletín transparente lleno de billetes de cien dólares, con $200,000 USD visibles. Detrás, pantallas muestran mensajes de felicitación de Nicola Porcella y otros.
Fabio Agostini levanta un maletín con $200,000 USD tras ganar un reality show, mientras figuras como Nicola Porcella envían felicitaciones a través de redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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