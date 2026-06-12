Perú

Clases virtuales ante manifestación: Centros de estudios brindarán clases remotas ante marchas en Centro de Lima

El anuncio de la protesta, denominada “Marcha de los Cuatro Suyos” y “La toma de Lima”, responde al descontento por los resultados de la segunda vuelta electoral

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U. de Lima en contra de las medidas del Gobierno.
U. de Lima en contra de las medidas del Gobierno.

El conteo de votos de la segunda vuelta electoral a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que, al 98,223% de actas contabilizadas, arroja resultados a favor de Keiko Fujimori, produjo malestar entre los simpatizantes de Roberto Sánchez.

Ante este escenario, que acusan como fraudulento, convocaron a una movilización masiva para este viernes 12 de junio en el Centro de Lima.

El anuncio de la protesta, denominada “Marcha de los Cuatro Suyos” y “La toma de Lima”, fue ratificado por Hernando Cevallos, exministro de Salud y militante de Juntos por el Perú, partido por el cual postula Sánchez.

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La convocatoria tiene como punto de concentración la plaza San Martín, desde donde los manifestantes planean movilizarse hacia el Congreso de la República, el Palacio de Gobierno o al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aunque aún no se ha definido la ruta ni el horario exacto.

Al respecto, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Policía Nacional del Perú (PNP) anunciaron medidas para controlar la manifestación, apelando a la intangibilidad del Centro Histórico.

Entre las acciones destaca el cierre de la Plaza Mayor desde el jueves 11 de junio y la posibilidad de interrumpir el tránsito en avenidas principales como Abancay, Nicolás de Piérola y Paseo de la República. El despliegue contará con agentes municipales, patrullaje, drones y casi 1.000 cámaras de videovigilancia.

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La protesta revive el espíritu de movilizaciones históricas como la marcha de los Cuatro Suyos del año 2000, cuando se reclamó transparencia electoral. Las autoridades han advertido un operativo conjunto con Serenazgo, Fuerzas Armadas y el Ministerio Público para preservar el orden y la seguridad en el centro de la capital ante la masiva convocatoria.

En medio de estos preparativos y advertencias, diversas instituciones edutavias anunciaron cambios en la modalidad de estudios para evitar inconvenientes para sus alumnos, profesores y trabajadores.

Clases virtuales

Ya son dos las casas de estudio que han decidido optar por las clases virtuales este viernes 12. La primera fue la Universidad de Lima (U. Lima).

“Ante las movilizaciones anunciadas para el viernes 12 de junio y en atención a la seguridad de nuestra comunidad educativa, todas las clases se desarrollarán de manera virtual a partir de las 13.00 horas, de acuerdo con los horarios establecidos”, se lee en su comunicado.

“Les recomendamos tomar las precauciones necesarias y mantenerse atentos a nuestros canales oficiales para cualquier información adicional”, continuó la universidad.

Comunicado de la U. de Lima.
Comunicado de la U. de Lima.

Con el pasar de las horas se sumó el instituto Cibertec, que indicó un serie de medidas:

  • Las clases y evaluaciones programadas entre las 14:30 horas del viernes 12 al domingo 14 de junio en la sede Lima Centro, se llevarán a cabo desde el Aula Virtual (Blackboard).
  • Las actividades que requieran presencialidad serán reprogramadas y comunicadas por los respectivos docentes.
  • Nuestra sede Lima Centro permanecerá cerrada y los servicios se brindarán de manera remota.

Se espera que las otras instituciones tomen una decisión de acuerdo a la situación que se viva en las calles de Lima este viernes 12 de junio.

Comunicado de Cibertec.
Comunicado de Cibertec.

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