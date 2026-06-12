Hígado graso avanza sin síntomas y puede terminar en cirrosis: Recomendaciones del Minsa para frenarlo a tiempo

Una representación hiperdetallada de un hígado graso humano muestra acumulaciones internas de grasa en tonos dorados y ámbar, destacando su brillo orgánico contra un fondo oscuro con destellos biomédicos y moléculas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado graso metabólico (antes llamado hígado graso no alcohólico) dejó de ser un hallazgo casual en chequeos: en el Perú ya se considera un factor de riesgo central para que el hígado evolucione hacia fibrosis y, en los casos más avanzados, cirrosis. El problema es que suele instalarse sin dolor ni síntomas claros, mientras el daño progresa en silencio.

En los consultorios, la historia se repite: personas que no beben o beben poco, pero que cargan con sobrepeso, obesidad o diabetes, llegan con alteraciones en exámenes o con un hígado ya inflamado. Para el Ministerio de Salud (Minsa), ese perfil explica por qué la prevención debe enfocarse en riesgo metabólico, alimentación y controles periódicos, no en soluciones rápidas.

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La diferencia entre una alerta a tiempo y una complicación irreversible casi siempre está en lo mismo: detección precoz y cambios sostenidos. Un hígado con grasa puede recuperar función si se interviene antes de que el tejido se “endurezca” por cicatrización.

El hígado graso metabólico es hoy un factor de riesgo relevante de cirrosis en el Perú porque se asocia a sobrepeso, obesidad y diabetes, y suele avanzar sin síntomas evidentes. Según el médico gastroenterólogo César Castro Villalobos, del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, la clave es diagnosticarlo temprano con controles preventivos y revertirlo con alimentación, actividad física y seguimiento médico antes de que aparezca fibrosis.

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Un hombre muestra signos de estrés mientras una representación de un hígado graso se superpone sobre su abdomen, simbolizando la relación entre la tensión emocional y la enfermedad hepática no alcohólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores alimentarios y metabólicos asociados al hígado graso en el Perú

La principal puerta de entrada es cotidiana: lo que se come y lo que se deja de hacer. El Dr. César Castro Villalobos, médico gastroenterólogo especialista en hígado del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, advirtió que la dieta moderna —rica en harinas refinadas, bebidas azucaradas, frituras y exceso de carbohidratos— favorece la acumulación de grasa en las células hepáticas. Esa acumulación, explicó, puede detonar inflamación y luego fibrosis.

“El consumo excesivo de la dieta moderna, rica en harinas refinadas, bebidas azucaradas, frituras y carbohidratos; acelera la acumulación de grasa en las células hepáticas, desencadenando procesos de inflamación y fibrosis de forma silenciosa, ya que los síntomas suelen ser casi inexistentes”, precisó el experto.

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Cuáles son los medicamentos que pueden provocar hígado graso de forma forma silenciosa o sin síntomas (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

A esa base alimentaria se le suma el sedentarismo: menos caminata, más horas sentado y poca actividad física. El cuerpo almacena energía que no usa, aumenta el peso y el metabolismo se altera. El hígado, que procesa grasas y azúcares, termina funcionando con sobrecarga.

En el propio hospital, la magnitud ya se refleja en la demanda. La Unidad de Hígado del Servicio de Gastroenterología realiza más de 3.700 atenciones al año y cerca del 40% corresponde a enfermedad por hígado graso metabólico, de acuerdo con el especialista. Para los equipos clínicos, ese volumen exige insistir en prevención antes de que el daño sea permanente.

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Suplementos y remedios caseros no protegen el hígado

Cuando el diagnóstico llega, también llegan las promesas: “limpiezas”, “detox”, suplementos y mezclas “naturales” que circulan sin control. Castro Villalobos fue tajante: no existe evidencia científica para recomendar jugos detox, suplementos, medicinas naturales o fármacos para “limpiar” o “proteger” el hígado.

El riesgo no es solo perder tiempo. El especialista alertó que ciertas hierbas de origen desconocido y la automedicación con analgésicos comunes pueden provocar lesiones graves o toxicidad hepática. En otras palabras: intentar “cuidar” el hígado por cuenta propia puede terminar dañándolo más.

Organ liver in the transparent human body, 3d rendering. 3D illustration.

Por eso el Minsa insiste en chequeos preventivos. El especialista recomendó controles anuales en personas sanas. En pacientes con sobrepeso, obesidad o diabetes, planteó evaluaciones más tempranas y exhaustivas. “Detectar a tiempo el hígado graso metabólico es fundamental, ya que se trata de una condición completamente reversible si se aborda antes de que el tejido sufra un daño crónico irreversible”, señaló.

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Cinco cambios que pueden revertir el daño hepático a tiempo

La prevención no se compra: se practica. El especialista resumió cinco ejes que, combinados, reducen el riesgo y ayudan a revertir la grasa hepática en etapas tempranas: alimentación balanceada, actividad física regular, reducir o evitar del alcohol, eliminación de la automedicación y esquema completo de vacunación contra la hepatitis B.

En la mesa, el foco está en recortar bebidas azucaradas, frituras y ultraprocesados, y ordenar porciones de carbohidratos. En la rutina, el objetivo es moverse con regularidad, no “compensar” un día a la semana. Y en salud, el punto es simple: control médico, seguimiento y decisiones con respaldo técnico.

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La vía más segura para evitar la cirrosis no es una receta viral ni un frasco de tienda naturista. Es detectar temprano, corregir hábitos y sostener controles preventivos. En hígado graso metabólico, la reversibilidad existe, pero tiene plazo.

Una ilustración 3D muestra un hígado con depósitos de grasa amarillentos y áreas inflamadas, rodeado por líneas anatómicas azules que sugieren el abdomen humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)