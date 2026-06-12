Vanessa Pumarica revela que Christian Domínguez y Pamela Franco tenían un fondo común para un depa: “Días antes del ampay, lo buscamos”

Vanessa Pumarica, ex mejor amiga de Pamela Franco, revela en una explosiva entrevista cómo Christian Domínguez habría convencido a la cantante de crear un 'fondo común' para comprar un departamento, pero el inmueble terminó siendo para Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

La historia entre Christian Domínguez y Pamela Franco continúa generando nuevos capítulos incluso después de que su relación llegara a su fin. Esta vez, una revelación realizada por Vanessa Pumarica, quien durante años fue una de las amigas más cercanas de la cantante, ha vuelto a poner bajo los reflectores la forma en que la pareja manejaba sus planes a futuro y, especialmente, un proyecto que parecía importante para ambos: la compra de un departamento.

Durante una entrevista para ‘Magaly TV La Firme’, Pumarica recordó una etapa en la que acompañaba constantemente a Pamela Franco. Según explicó, eran muy cercanas y compartían gran parte de su tiempo juntas, incluso durante los momentos más importantes de la relación de la cantante con Christian Domínguez.

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Vanessa Pumarica, ex amiga cercana de Pamela Franco, compartió que acompañó a la cantante y a Christian Domínguez a buscar departamentos días antes del ampay que puso fin a su relación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tenían un fondo común

Fue precisamente esa cercanía la que le permitió conocer detalles que, asegura, nunca antes había contado públicamente. Uno de ellos estaba relacionado con el dinero que ambos acumulaban con el objetivo de adquirir una vivienda.

De acuerdo con la versión de Vanessa, Christian Domínguez insistía en que los ingresos de ambos fueran destinados a un mismo fondo económico porque existía un proyecto común que querían concretar.

“Él le venía diciendo el tema de que, eh, bueno, todo es un solo fondo común, porque era para el departamento, para la casa que habían... él le había prometido”, relató.

Según explicó, Pamela Franco confiaba en que el dinero que ahorraban tendría como destino la compra del inmueble donde construirían su futuro juntos. Por ello, la cantante veía ese esfuerzo económico como una inversión para una vida en pareja que parecía avanzar de manera estable.

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Sin embargo, lo que más impactó a Vanessa Pumarica no fue la existencia de ese fondo común, sino lo que ocurrió poco antes de que se difundieran las imágenes del polémico ampay que terminó por romper la relación.

Según Vanessa Pumarica, Pamela Franco y Christian Domínguez exploraban opciones de vivienda, invirtiendo en un fondo común para la compra de un departamento que nunca se concretó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recorridos para encontrar el departamento ideal

La ex amiga de Pamela Franco contó que el proyecto inmobiliario no era una simple conversación entre la pareja. Según su versión, realmente estaban buscando propiedades y visitando distintos departamentos para evaluar cuál era la mejor opción.

Incluso recordó que acompañó personalmente a Pamela y Christian durante algunos de esos recorridos. “Lo que a mí sí me molestó y me indignó fue que del ampay, unos días antes, nosotros veníamos buscando departamento”, afirmó.

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La revelación llamó la atención porque demuestra que, al menos de acuerdo con lo relatado por Vanessa, la pareja continuaba haciendo planes a largo plazo hasta muy poco antes de que estallara el escándalo mediático.

Pumarica recordó que analizaban diversas alternativas y conversaban sobre las características de cada inmueble. “Nos llevaba, nos miraba, hablábamos: ‘Este departamento no, este’. Y él decía: ‘Sí, sí, sí’”, relató.

Las visitas, según explicó, daban la impresión de que Christian Domínguez estaba comprometido con la idea de comprar una propiedad junto a Pamela Franco. Sin embargo, con el paso del tiempo, Vanessa llegó a una conclusión completamente distinta.

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Vanessa Pumarica cuenta cómo nació el proyecto de comprar una vivienda de Christian Domínguez y Pamela Franco. Captura: Magaly TV La Firme.

La fuerte acusación de Vanessa Pumarica contra Christian Domínguez

Durante la entrevista, la ex amiga de Pamela Franco aseguró que, mirando los hechos en retrospectiva, considera que el cantante nunca tuvo la intención real de concretar la compra del departamento.

La afirmación fue una de las más contundentes de toda la conversación.

“Cuando realmente él no quería, porque es el que quiere, nunca quiso comprar un departamento”, expresó.

Según Vanessa, los acontecimientos posteriores demostraron que las promesas realizadas por Christian Domínguez no llegaron a materializarse, pese a que Pamela Franco mantenía expectativas sobre ese proyecto.

La declaración abrió nuevamente el debate sobre cómo terminó la relación entre ambos y sobre las ilusiones que la cantante habría depositado en los planes que construía junto al líder de La Gran Orquesta Internacional.

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Vanessa Pumarica cuenta cómo nació el proyecto de comprar una vivienda de Christian Domínguez y Pamela Franco. Captura: Magaly TV La Firme.

El comentario sobre Karla Tarazona que sorprendió a todos

Uno de los momentos más comentados de la entrevista ocurrió cuando Vanessa Pumarica mencionó el destino que, según ella, terminó teniendo aquel proyecto de vivienda.

La ex amiga de Pamela Franco hizo referencia a la actual relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, señalando que finalmente el inmueble terminó vinculado a la conductora de televisión. “El departamento terminó comprándolo para Karla”, comentó una de las personas presentes durante la conversación. Ante ello, Vanessa respondió sin dudar: “Para Karla. Nadie sabe para quién trabajan”.

Vanessa Pumarica cuenta cómo nació el proyecto de comprar una vivienda de Christian Domínguez y Pamela Franco. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina analiza la revelación

Tras escuchar el relato de Vanessa Pumarica, Magaly Medina no ocultó su sorpresa y decidió analizar lo contado por la examiga de Pamela Franco. La conductora consideró que la historia permitía entender mejor algunos de los sentimientos que la cantante habría expresado tras el final de su relación con Christian Domínguez.

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“Es cierto, a veces nadie sabe para quién trabaja. Miren lo que cuenta la Pumarica, que Christian le decía a Pamela Franco: ‘Todo en un fondo común’. O sea, lo que ganaba él y lo que ganaba ella, toda la platita iba a un fondo común”, comentó.

Magaly continuó desarrollando su reflexión y explicó cómo interpreta la situación relatada por Vanessa. “Ella pensando que esa platita iba a servir para que se compren su casita, su departamento propio. Al final vino el ampay y Christian agarró esa platita, es lo que ella da a entender, ¿no? Que la platita, el fondo mutuo, sirvió para comprarle la casa a la Tarazona”, agregó.

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Vanessa Pumarica cuenta cómo nació el proyecto de comprar una vivienda de Christian Domínguez y Pamela Franco. Captura: Magaly TV La Firme.

“Uno se siente estafada”, afirma Magaly Medina

La conductora de televisión fue más allá y planteó cómo podría sentirse una persona que deposita confianza en una promesa de futuro que finalmente no se concreta.

“Lo que es la vida, lo que es la vida. Con razón la Pamela Franco está tan molesta con Christian Domínguez, porque lógicamente uno se siente estafada si alguien te viene diciendo: ‘Oye, sí vamos a comprar la casa’”, sostuvo.

Luego comparó la situación con una relación donde existen promesas de matrimonio y proyectos de vida compartidos que nunca llegan a cumplirse.

“Como cuando alguien te dice: ‘Sí vamos a casarnos, claro que sí, claro que nos casamos el próximo año, el próximo mes, dentro de cuando yo tenga mi divorcio’ y nos compramos la casa, por supuesto comprar la casa. Vas ahorrando, ahorrando y al final nada, nunca pasa nada, ni boda ni casa. Y te vas y le compras el departamento a la siguiente y te casas con la siguiente”, comentó entre risas.

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Vanessa Pumarica cuenta cómo nació el proyecto de comprar una vivienda de Christian Domínguez y Pamela Franco. Captura: Magaly TV La Firme.