Florcita Polo cuenta cómo es su relación con Néstor Villanueva luego de haberse divorciado

Florcita Polo no le cierra las puertas al amor y es que luego de divorciarse de su esposo Néstor Villanueva, la hija de Susy Díaz cree que aún tendrá la posibilidad de encontrar al hombre que la engría y la haga feliz. Y es que, en este 2022, la pareja que tenía más de una década juntos, le puso fin a su relación en medio de una disputa legal.

La hija de Augusto Polo Campos salió en diversos programas de televisión a denunciar que había sido víctima de maltrato por parte del padre de sus hijos y que este fue físico y psicológico. Las investigaciones continuaron con su proceso, pero en más de una ocasión Flor acusó a Néstor de no hacerse responsable de sus menores.

Pese a todo lo que vivieron, han logrado llevarse bien y así demostrar que pueden estar tranquilos por el bienestar de los hijos que tienen. Además, aseguró que han aprendido a llevarse bien por los niños, quienes no tienen la responsabilidad de nada.

“Estamos bien, estamos tranquilos, él ve a sus hijos, habla siempre con ellos y eso es lo más importante, llevar una buena comunicación por el bien de nuestros hijos”, explicó la joven empresaria a las cámaras de ‘+ Espectáculos’.

En otro momento habló de su deseo de volver a enamorarse. En sus palabras, Florcita explicó que sí le gustaría tener una pareja para que la mime, pero no se apresura a que eso suceda y solo espera que la vida le ponga a alguien en frente con quien pueda compartir. Además, aseguró que por el momento solo se encuentra enfocada en sus hijos, quienes son sus dos amores de la vida a quienes se dedica en tiempo completo.

“Estoy un tiempo ya sola, necesito un amorcito que me abrace que me apapache. Sé que en un momento va a venir un amor a mi vida porque también tengo derecho a rehacer mi vida, a ser feliz como muchas personas lo hacen. No lo estoy buscando”, finalizó.

