Susy Díaz solventará viaje a Punta Sal de Florcita y sus nietos: “Yo estoy pagando todo”

Susy Díaz pagará las vacaciones de Florcita Polo y sus nietos. (Foto: Instagram)

Susy Díaz es considerada una de las figuras más icónicas de la televisión peruana, pues no solo ha sabido mantenerse durante varias décadas dentro de la farándula, sino que también se ha sabido ganar el cariño del público, especialmente por las famosas dietas que recomienda.

Aunque siempre resalta por su singular manera de ver la vida, algo que nadie puede quitarle es el amor condicional que ha mostrado por su hija Flor Polo, quien en los últimos años se ha visto involucrada en diferentes escándalos. Pese a ello, la excongresista siempre ha estado al lado de su primogénita.

Asimismo, en los últimos años, Susy Díaz se ha caracterizado por ser una abuela cariñosa con sus nietos. Ella cada vez que puede los engríe, por lo que este año tiene pensado llevarlos a Punta Sal por sus vacaciones, sin embargo, este viaje se dará en el mes de agosto, luego de Fiestas Patrias.

A diferencia de otras figuras de la farándula, la ‘reina de Chollywood’ no tiene pensado descansar este fin de semana largo, ella tiene en mente trabajar para así poder costear todos los gastos que hará en este viaje al lado de su familia.

“ El 4 viajaré con mi hija a Punta Sal y con Adriano y Stefano. Nos vamos toda la familia al calor. Ellos están de vacaciones y quieren ir al sol y regresando nos vamos a Cusco, pero eso sí por canje. Lo de Punta Sal si yo estoy pagando todo ”, contó Susy Díaz en una entrevista con El Popular.

De otro lado, sus actividades se encuentran bastante recargadas para los días 28, 29 y 30 de julio. “Mañana 28 trabajaré en un cumpleaños en Chaclacayo contratada por Paloma de la Guaracha y el 29 en la Feria Marciana en el Coliseo Divos y en la noche de ese 29 con los Tiktokeros. 30 en Real Plaza Puruchuco y el 31 la campaña política, Somos Perú”, añadió.

Susy Díaz cuenta que no pasó la Navidad con el menor de sus nietos. (Foto: Instagram)

DESCARTA TENER SU PROPIO CIRCO

Aunque muchos artistas han abierto su circo por Fiestas Patrias, Susy Díaz descartó la posibilidad de que ella tenga uno propio en algún momento, pues considera que es un trabajo que demanda mucho tiempo.

“ No, es muy sacrificado, estresante y ahora quiero relajo, pero el trabajo me alcanza. Ahorita nomás me ha salido trabajo por Fiestas Patrias, del 28 al 31. Yo me corro del trabajo pero si viene y me dicen, ya bacán, acepto. Yo a mi edad que tengo solo quiero relajo”, precisó.

Para finalizar, Susy Díaz solo atinó a decir que espera que al presidente Pedro Castillo lo dejen trabajar para que pueda gobernando con tranquilidad, por lo que espera que en su mensaje a la Nación de este 28 de julio ponga mano firme contra la delincuencia.

“Yo cuando candidatié al congreso, mi lema era ir a trabajar y dejar trabajar y así le gente votó. Yo creo por qué le ponen tantas trabas al presidente y no lo dejan trabajar. Ahora también hay lo que la gente quiere es seguridad ciudadana, hay que unirse para poder erradicar los robos y matan por un celular”, sentenció.