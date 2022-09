Néstor Villanueva se pronuncia sobre investigación que le abrió la Fiscalía por violencia psicológica contra Flor Polo

Néstor Villanueva se pronuncia por investigación en su contra | América Hoy

Néstor Villanueva está en el ojo de la tormenta pues la Fiscalía de la Nación abrió una investigación en su contra por violencia psicológica contra su exesposa Flor Polo Díaz. Como se recuerda, la hija de Susy Díaz lo acusó de haberla violentado con insultos como ‘tonta, ‘inútil’ y demás.

El programa ‘América Hoy’ mostró parte del documento fiscal en el que se leen diversas acusaciones. “El denunciado intentaba controlarla para que se mantenga en el hogar al cuidado de los menores insultándola (‘tonta, inútil, no sirves para nada’). Limitando sus actividades laborales, además que luego de separarse de él se habrían presentado en este lugar para gritar e insistirle que retome la relación, así como habría mantenido una conducta indecorosa al ser grabado por un programa de televisión con otra mujer”, señala.

De inmediato, Villanueva Flor fue interceptado por un reportero de ‘América Hoy’ quien le comentó de la investigación en su contra. Pero, prefirió no pronunciarse y aseguró que todo estará en manos de su abogado.

“Eso ya lo ve el abogado, yo no tengo absolutamente nada que temer. Estoy tranquilo. El abogado ve todo eso y él me informará de todo, cómo va a ir ese tema”, comentó y no profundizó más en el hecho.

Frente a ello, Florcita Polo que se encontraba en el set del programa de Ethel Pozo, fue consultada sobre su sentir. Pero, prefirió no declarar más y aseguró que no hablará de su vida privada. “Es un tema privado que lo ven mis abogados. Yo no voy a hablar, es mi vida privada y no pienso tocar el tema”, sentenció.

Néstor Villanueva se pronuncia por investigación en su contra.

La denuncia por maltrato psicológico

Luego de que la pareja anunciara su separación definitiva, en abril de este año, Susy Díaz anunció que su hija había tomado la decisión de denunciar a su exesposo por maltrato psicológico. Esto se dio luego de que el cumbiambero propagara diversas imágenes de sus hijos en programas de TV.

“Tengo pleno conocimiento a través de terceros que mi esposo Néstor Villanueva viene mostrando a miembros de producción de programas de TV grabaciones de mis niños. No lo voy a tolerar y por ese motivo voy a proceder legalmente denunciando por maltrato psicológico a las personas que resulten responsables de este hecho”, señaló Flor en su momento.

Cabe precisar que, algunos días antes de anunciarse esta denuncia, Susy Díaz había señalado que su hija venía siendo maltratada psicológicamente debido a los constantes ampays de Villanueva. Ante ello, el cantante se defendió y aseguró que se estaban apresurando a decir algo en su contra.

“Yo no le estoy haciendo ningún daño psicológico absolutamente a nadie. Yo pienso que ellos se están apresurando o la señora se está apresurando en decir algo delicado y eso no está bien”, comentó en aquella oportunidad.

Lograron el divorcio

Luego de varios impases que sucedieron durante el proceso de divorcio entre Néstor Villanueva y Flor Polor, finalmente salió la resolución oficial de su separación. El viernes 12 de agosto se supo de esta noticia y la más emocionada fue la hija de Susy Díaz.

“Feliz y emocionada por la gran noticia. Fue mi abogado, quien me llamó por teléfono. Estoy feliz y contenta”, comentó la empresaria, quien aseguró que debe esperar 2 a 3 meses para que el trámite esté completo.

Néstor Villanueva quedó impactado con noticia de divorcio con Florcita Polo. América TV / América Hoy.

Sin embargo, Néstor Villanueva también fue consultado por ‘América Hoy’ sobre si recibió esta noticia. Pero, su reacción sorprendió ya que quedó estupefacto con la noticia e incluso colgó la llamada al reportero del programa.

“No (sabía). Ya. No, yo normal, si eso ya está hace tiempo. Dame un toque que me está entrando una llamada”, señaló para no pronunciarse más. Aunque luego explicó que colgó el teléfono porque se encontraba en una mudanza y aún no había recibido la noticia por parte de su abogado.

