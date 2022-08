Néstor Villanueva y las veces que ha sido acusado de pedir miles de soles para asistir a los programas

Néstor Villanueva ha sido acusado un a vez más de pedir dinero para asistir a un programa de TV y hablar de Flor Polo. (Willax TV)

Néstor Villanueva es criticado una vez más por supuestamente pedir miles de soles para presentarse en un programa y abordar la situación que enfrenta con Flor Polo. Este último miércoles 10 de agosto, Janet Barboza no dudó en encararlo en ‘América Hoy’ y decirle que no aceptó sus anteriores invitaciones al programa porque quería que le paguen 10 mil soles.

Sin embargo, es la primera vez que es acusado de pedir dinero a las producciones. Magaly Medina señaló que el cumbiambero pidió a la producción 20 mil soles para firmar en vivo su divorcio con Flor Polo.

En ambas oportunidad, ninguno de los programas aceptó tal petición. Al contrario, no tuvo reparo en exponer al cantante. por su parte, Néstor Villanueva indicó que pidió el dinero porque sabía que no se lo iban a dar.

“Yo dije la cantidad fue como decir: ‘como sé que no me van a pagar, entonces págame tanto y voy’”, explicó el artista a Janet Barboza. Asimismo, señaló que no quería asistir al programa porque ha recibido muchos ataques de parte de las conductoras.

“Buscaron las dos versiones pero no obtuvieron mi versión. Obtuvieron una versión y comenzaron a atacar”, dijo.

En el caso de Magaly Medina, todo sucedió en junio, cuando Villanueva aseguró que iría al programa ‘Magaly TV La Firme’ para firmar el divorcio con Florcita Polo delante de todos. Sin embargo, nunca pareció. Días después, la periodista contó que el cantante había pedido a su producción una suma de 20 mil soles cumplir con lo pactado.

“A mi reportero, le dijo no, son 20 mil soles, lógicamente que nosotros no tenemos ese dinero a disposición, y si así lo tuviéramos, no vamos a pagar por algo, que él tiene que hacer... Si realmente dice amar y respetar a sus hijos, si dice que ama a su familia. Si amas a una mujer (Florcita), déjala ir, porque ya no es feliz contigo ...”, indicó Magaly Medina bastante fastidiada.

“Me parece, tan indignante que un hombre pida dinero... 20 mil soles, háganse la idea de cómo es este señor. Igualito se comportó con Susy Díaz, el exesposo Andy V, hizo lo mismo con Susy y la tuvo años, muchos años, sin poder divorciarse... Eso tratará de hacerle”, dijo.

Andrea Arana no le cree a Néstor Villanueva

Las críticas hacia Néstor Villanueva no se han hecho esperar. Andrea Arana, conductora de ‘Un día en el Mall’ expresó su rechazo ante el comportamiento del exyerno de Susy Díaz. Ella está convencida DE que si las producciones hubieran aceptadopagarle ese dinero, él no hubiera dudado en aceptarlo.

"Se quiere hacer el 'yo no fui' (…) Yo estoy casi segura que si le decían te vamos a dar los 10 mil o 20 mil, Néstor se presentaba en el programa, tal vez estaba buscando el me.

