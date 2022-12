Susy Díaz recordó las promesas que cumplió cuando fue congresista: “Regalé mi primer sueldo”

Susy Díaz prometió "defender la economía" en caso de ser elegida como congresista.

Susy Díaz confirmó que buscará ser congresista en el 2024. La exvedette ya había ocupado una curul en el Congreso en el periodo 1995-2000, cuando salió electa con el partido Movimiento Independiente Agrario (MIA). En aquel entonces, la popular ‘Reina de las dietas’ tenía 31 años y era uno de los personajes más queridos de la pantalla chica.

Su campaña se centró en usar el número 13 marcado en su cuerpo. También se paseaba en una caravana por las zonas más populosas de la ciudad, arrojaba preservativos a sus seguidores y prometió regalar su primer sueldo, que ascendía a 5 mil soles, a las familias más pobres de Lima. En junio de 1995, fue elegida como parlamentaria.

Susy Díaz sirvió al país desde el Palacio Legislativo, donde sorprendió a sus detractores por tomarse su papel en serio.

Para sorpresa de muchos, la exvedette cumplió su promesa y, a fin de mes, se dirigió a Pamplona Alta en San Juan de Miraflores para repartir 100 soles a 50 familias. Sin embargo, eso no fue lo único que hizo durante su gestión. En entrevista con Infobae, Susy Díaz recordó su paso por el Congreso y todo lo que hizo por la gente que votó por ella.

“Regalé mi primer sueldo, algo que yo había prometido. En las Navidades hacía sorteos en bastantes asentamientos humanos. El que ganaba les llevaba un camión de panetones, juguetes y todo eso”, señaló en un primer momento la madre de Florcita Polo Díaz, quien se unirá al partido Somos Perú para candidatear en 2024.

“Presenté 120 proyectos de ley y me aprobaron 34, entre ellos estaban la exoneración del IGV al 18% de los productos de primera necesidad, que las personas con terrenos tengan su título para que puedan construir su casa, que no suba la luz, el agua”, añadió.

Aunque fue cuestionada por muchos, Susy Díaz llegó a ser congresista del Perú para el periodo 1995-2000.

¿Por qué no postuló antes al Congreso?

Susy Díaz quiere volver a ocupar una curul en el Congreso luego de 22 años. Recordemos que la exvedette le dijo adiós al Congreso, luego de ser investigada y denunciada por haber recibido, presuntamente, dinero de Vladimiro Montesinos. Aunque quiso volver a la política, no pudo hacerlo por los contratos que tenía como figura artística.

“Yo no he podido candidatear porque era imagen de marcas muy grandes, una de las cláusulas del contrato era no tocar temas políticos, eso me tenía amarrada. Por eso no podía regresar al Congreso”, señaló la exbailarina en entrevista exclusiva con Infobae.

Susy Díaz volverá a incursionar en la política el próximo año.

Por otro lado, dejó en claro que ya no pintará su cuerpo con el número 13 para promocionar su candidatura. “Yo creo que el número me lo pondría en el cerebro, en la frente. Aparte, ya no se puede usar números tan lejos como el 13, los votos serían para los primeros números, por lo que pediría el 1, 2 o 3″, dijo.

