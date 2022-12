Susy Díaz y su promesa para el 2024 si logra una curul en el Congreso: “Defenderé la economía”

Susy Díaz volverá a incursionar en la política el próximo año.

Ivonne Susana Díaz Díaz, más conocida como Susy Díaz, se ha convertido en todo un icono de la televisión peruana gracias a su personalidad y belleza, la cual usó a su favor cuando postuló al Congreso en el periodo 1995-2000. Después llamar la atención de la prensa nacional e internacional por lucir el número 13 en su cuerpo, la ‘Reina de las dietas’ logró lo impensado: alcanzar una curul en el Parlamento.

Su paso por la política acabó en el 2000, cuando fue investigada y denunciada por recibir, supuestamente, dinero de Vladimiro Montesinos. Luego de negar las acusaciones y de pagar por completo los 200 mil soles de reparación civil, Díaz no quiso saber nada más del Congreso. Sin embargo, la historia ha cambiado, pues la exvedette postulará otra vez en 2024.

Susy, la decisión de postular al Congreso ya está tomada, ¿con qué partido irás de la mano?

Tengo invitaciones de dos partidos grandes, ya he dicho que sí… Hay dos partidos grandes que me buscaron, uno es Somos Perú. Voy a ver… No sé cómo será, pero por el momento he aceptado ese partido. Vamos a ver cómo se dan las cosas.

Por varios años dejaste en claro que no volverías a la política…

La verdad, no estoy desesperada por regresar al Congreso porque yo ya fui congresista, presenté 120 proyectos de ley y me aprobaron 34. Ahora la política está un poco movida, uno tiene que ver... Yo he aceptado, aunque es cierto que yo no quería regresar a la política desde que salí en el 2000. Uno propone, Dios dispone, viene el Diablo y lo descompone.

¿Qué te motivó a postular después de tanto tiempo?

Sucede que yo salí en el 2000 del Congreso… y desde que salí me notificaron de la Policía, de la Fiscalía, del Juzgado Anticorrupción, del Congreso. Me abrieron juicio y me embargaron por 200 mil soles, decían que Valdimiro Montesinos me había dado dinero, pero él dijo que nunca lo hizo. Igual me hicieron pagar 200 mil soles al Estado, 100 mil soles eran míos y me hicieron pagar los otros 100 mil de Vladimiro. Terminó el juicio y en el 2018 me llega un documento, querían que pague 188 mil soles más de interés judicial. Han sido 22 años de persecución política. Me siguen empapelando, notificando, eso lo que me ha animado a regresar al Congreso.

A inicios de 1995, Susy Díaz postuló al Congreso con con el partido Movimiento Independiente Agrario (MIA).

¿Cómo va la situación actualmente?

Ahora estoy con mi abogado luchando y defendiéndome. Mi primer abogado me dijo que en el Código Penal no te cobran intereses judiciales, solo en Civil y este es un juicio penal. Ya cuando cambié de abogado, me dijo que todo ya prescribió. Desde el 2018, han sido cuatro años que ningún perito acepta, yo puedo denunciar al Estadio o al procurador que está haciéndome esta injusticia. Eso me está animando, por qué digo ¿qué pasa? ¿no quieren que me aleje de la política? Hace 22 años dejé el Congreso y ya pagué 200 mil soles, es una injusticia. Yo quiero paz, tranquilidad. No quieren que me aleje de la política.

¿Por qué no postulaste antes?

Yo no he podido candidatear porque era imagen de marcas muy grandes, una de las cláusulas del contrato era no tocar temas políticos, eso me tenía amarrada. Por eso no podía regresar al Congreso.

¿Qué harías en caso de ser elegida como congresista?

Mis proyectos de ley siempre han defendido la economía del público que ha votado por mí. Entre los proyectos que presenté y aprobaron estaban la exoneración del IGV al 18% de los productos de primera necesidad, que las personas con terrenos tengan su título para que puedan construir su casa, que no suba la luz, el agua. Siempre defenderé la economía.

Luego de serr confundida por History Channel, Susy Díaz promete postular al Congreso en el 2024.

¿Qué opinas sobre el Congreso de este periodo?

Mi lema siempre ha sido: “trabajar y dejar trabajar”. Yo nunca he sido oposición del gobierno de turno, no me gusta rajar. Igualito el público votó por mí. Yo trabajaré y dejaré trabajar.

En tu anterior campaña llamaste la atención por usar el número 13 en tu cuerpo. ¿Qué piensas hacer ahora?

Yo creo que el número me lo pondría en el cerebro, en la frente. Aparte, ya no se puede usar números tan lejos como el 13, los votos serían para los primeros números, por lo que pediría el 1, 2 o 3.

¿Qué recuerdos te llevas de tu etapa como congresista?

Regalé mi primer sueldo, algo que yo había prometido. En las Navidades hacía sorteos en bastantes asentamientos humanos. El que ganaba les llevaba un camión de panetones, juguetes y todo eso.

Así lucía Susy Díaz en su campaña política de 1995. (Video: Latina)

¿Qué opina Florcita, tu hija, sobre tu decisión de querer volver al Parlamento?

Florcita normal, ella me apoya en todo.

Por otro lado, ¿cómo la pasaste en Navidad? ¿Algún plan para el fin de año?

Tuve una linda Nochebuena con mi hija y mis nietos, que es lo mejor, la felicidad de los niños. La pasé bonito con mi familia. Para Año Nuevo, Florcita estará en la Casa Real de Santa Clara y yo me quedaré cuidando a mis nietos. El 31 de diciembre, a las 12 de la noche, rezo y agradezco a Dios por el 2022 que ya se va, me fue muy bien.

Florcita Polo Díaz intentó ser regidora de La Molina con el partido Somos Perú.

¿Cuáles son tus deseos para el 2023?

Lo único que pido es que haya paz y tranquilidad.

¿Tienes alguna ‘dieta’ para el Año Nuevo?

La cábala de las uvas verdes, lo chupas y lo muerdes. También la cábala de la fruta amarilla, de rodillas y en la silla. Ya por último, la dieta del Año Nuevo, con uno nuevo.

