Susy Díaz evalúa postular al Congreso, pese a denunciar que es víctima de persecución política

Susy Díaz denuncia que es víctima de persecución política y anuncia su posible postulación al Congreso. (Willax TV)

Susy Díaz planea regresar al Congreso. La exvedette estuvo como invitada en el programa ‘Hablemos de belleza’ de Willax TV, en donde habló acerca de la posibilidad de postular nuevamente por un curul y de la nueva deuda que tiene con el Estado Peruano, pese a ya haber pagado más de 200 mil soles de reparación civil hace algunos años.

Como se recuerda, la intérprete de ‘Vive la vida” fue congresista en el periodo 1995-2000. Tras ello, decidió alejarse de la política para dedicarse al mundo del espectáculo; sin embargo, siempre ha dejado abierta la posibilidad de volver al Parlamento. Ahora, ha denunciado ser víctima de “persecución política”.

En conversación con la conductora Deisy Córdova, Susy Díaz reveló que en el 2018 fue notificada sobre una nueva deuda de 188 mil soles de intereses judiciales. Esto la tomó por sorpresa, pues pensó que los problemas legales que tenía con algunas entidades estatales ya había culminado.

“Yo salgo del Congreso en el año 2000. Veintidós años de persecución política. Hace veintidós años me notifican de la Fiscalía, de la Procuraduría, del Juzgado Anticorrupción, del Congreso. Me abren juicio, me embargan mi casa. Me hacen pagar 200 mil soles, lo cual era 100 mil soles yo y la otra mitad de Vladimiro (Montesinos). Me hicieron pagar hasta lo de él”, comenzó diciendo la cantante.

“Terminó el juicio en el año 2012 o 2013, pero en el 2018 me llega un documento que quieren que pague 188 mil soles más de intereses judiciales de los 200 mil soles que pagué. Creo que me quieren dejar calata”, agregó preocupada.

“¿Vas a postular de nuevo al congreso?”, le consultó la presentadora y a lo que Susy Díaz señaló que está evaluando la posibilidad de retornar al Congreso de la República para poder saldar su deuda, pese a que ya no quería estar involucrada con temas políticos.

“Yo creo que, debido a ese documento, voy a regresar. Yo me quiero alejar de la política, pero no me dejan tranquila. Mira, yo antes no quería regresar a la política, pero debido a esta persecución política que me están haciendo hace 22 años es totalmente injusto. Tengo invitaciones de Somos Perú, de partidos grandes, estoy recibiendo invitaciones. Estoy entre sí o no, creo que sí, Dios mediante”, sentenció.

Susy Díaz reveló que tiene invitaciones de partidos políticos. (Captura)

¿Cómo fue la campaña política de Susy Díaz?

Fue en los primeros meses de 1995 que Susy Díaz decide ser parte del partido Movimiento Independiente Agrario de Julio Chu Mériz y con esa agrupación política oficializó su candidatura al Congreso de la República. En aquella época, trabajaba como vedette, por lo que tenía gran popularidad.

Por ello, no se amilanó y decidió poner a prueba una idea de una editora de espectáculos. Susy Díaz decidió imitar a la actriz de cine para adultos Cicciolina, quien también postuló al parlamento de Italia exhibiendo sus senos como propaganda política.

Inspirada en esta campaña, la expareja del ‘Mero Loco’ usó su nalga izquierda para dibujar el 13, número de su candidatura al Congreso. Aunque esta decisión le trajo más de una crítica, esto no fue impedimento para continuar y conseguir su curul.

Así lucía Susy Díaz en su campaña política de 1995. (Video: Latina)

