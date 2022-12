Moloko Podcast, los youtubers que generaron indignación por burlarse de los efectos de la pirotecnia en las mascotas

Moloko Podcast y sus comentarios sobre la pirotecnia | Youtube.

Carlos Orozco y Hugo Lezama, los youtubers que conducen el espacio Moloko Podcast, están en el ojo de la tormenta por una serie de comentarios que realizaron sobre los efectos de la pirotecnia en las mascotas. Los usuarios han condenado a los comunicadores por su falta de empatía con los perros y gatos, que sufren de ansiedad, taquicardia y hasta pérdida de audición en la época navideña.

Todo inició cuando los influencers subieron un video titulado “¿Cómo pasaste tu Navidad?”, en donde conversaron sobre temas relacionados con su celebración del 25 de diciembre. En un determinado momento, el popular ‘Cinesmero’ señaló que deseaba más “navidades con fuegos artificiales que con arroz árabae”, dejando en claro que extrañaba el uso de petardos.

“Si tu perro se pone nervioso por dos bombardas, fácil no debería existir ese perro porque necesita valentía para afrontar el día a día. Si tu perro es un nerviosito que con dos ratablancas se desmaya como la Carlota, algo has hecho mal en la crianza de ese perro. Una Navidad no es Navidad hasta que a un niño se le vuele dos dedos, tiene que haber ese fuego, esa rata blanca, ese rascapies. ¡Por el amor de Dios!”, expresó.

Moloko Podcast es un espacio digital conducido por Carlos Orozco y Hugo Lezama, que se hizo popular por sus entrevistas a diversas figuras del rubro artístico.

Su compañero Carlos Orozco, conductor de un canal de entrevistas bajo su mismo nombre, estuvo de acuerdo con sus palabras, resaltando que la “generación de cristal” era la culpable de ello. “¿Tu perro no se puede inquietar dos minutos al año? ¿O cinco minutos?”, indicó para el asombro de los internautas.

“Yo no puedo ejercer mi libertad en la calle para reventar una bombarda del tamaño de la cabeza de Antauro porque tu perro sufre de estrés. ¿Qué perro en los 90 o los 80 sufría de estrés? A los perros los mataban y colgaban ahí los senderistas. Ese perro moría dignamente con su letrero, ahora no pues, los perritos se estresan, les da taquicardia. El humano necesita salud mental, el perro es un animal. Le tiras su cabeza de pescado y aguanta”, sentenció Hugo Lezama.

Carlos Orozco y Hugo Lezama generaron indignación al decir que “no es Navidad hasta que un niño se vuela los dedos”.

Indignación en redes

En Twitter, los internautas arremetieron contra Carlos Orozco y Hugo Lezama por burlarse de los efectos en la salud de las mascotas por el uso de la pirotecnia. Además, los tildaron de “irresponsables” por no informarse sobre el tema, ya que bebés con hipersensibilidad al sonido, personas con autismo, epilepsia o con enfermedades mentales sufren por el ruido que generan los explosivos.

Usuarios criticaron a Moloko Podcast.

Moloko Podcast se pronuncia

Tras la polémica, los influencers subieron un nuevo video en Moloko Podcast, en donde Hugo Lezama dejó en claro que no se arrepiente de todo lo que dijo. Según el comunicador y comentarista de cine, sus comentarios en torno a la pirotecnia fueron realizados como parte del humor que caracteriza a su canal.

“Hay que diferenciar dos cosas, una cosa es comedia y otra la vida real. No me encantan los niños, ni me encantan los perros, pero no los odio. Yo banco lo que digo a muerte. Mi código de comedia me pareció graciosísimo, lo volví a escuchar y dije ‘ese gordito es gracioso’. Yo no me puedo picar, salvo por un par. Jamás salgo ardido. Yo no lo llamaría una metida de patas. ¿El término cancelado y funado tiene relevancia? Es una sonsera, no le hice daño a nadie”, dijo.

Hugo Lezama se defendió tras la polémica que protagonizó en redes.

