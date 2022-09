‘Cinesmero’: Hugo Lezama reveló que América TV solicitó a YouTube eliminar su vídeo opinando de AFHS

Cinesmero denuncia que YouTube eliminó su vídeo comentando sobre Al Fondo Hay Sitio. (Instagram)

Hugo Lezama, también conocido como el popular “Barbas” y creador del canal de Youtube ‘Cinesmero Opina’ donde comparte sus comentarios sobre películas y series, utilizó sus redes sociales para revelar que eliminaron el material audiovisual que publicó el los últimos opinando sobre el dramático capítulo de ‘Al Fondo Hay Sitio’ donde Diego Montalbán (Giovanni Ciccia) descubre que su hijo Cristóbal (Franco Pennano) no es chef.

Como se recuerda, el episodio 64 de la novena temporada de la teleserie nacional en el que el esposo de Francesca Maldini le da una cachetada a su primogénito luego de descubrir que nunca estudió gastronomía, se volvió tendencia y fue muy comentado tanto por los televidentes como por algunos artistas.

Es por ello que, Hugo Lezama no se quedó atrás y decidió grabarse realizando un análisis sobre dicha escena para luego publicarlo en su cuenta de YouTube, que tiene más de 96 mil suscriptores, pero lo que nunca imaginó es que el canal de ‘América Televisión’ solicitara a la plataforma de vídeos borrar el clip.

“Me he levantado con una noticia lamentable. Me acaban de bajar un video de la cuenta de Cinesmero (...) Una serie peruana me acaba de meter un copyright. ‘Al Fondo Hay Sitio’ “, el capítulo de Diego Montalbán”, dijo bastante ofuscado por el hecho la mañana de este 26 de setiembre en su perfil de Instagram.

“Así pasa, aquí en el Perú el ego es tan descomunal que si hablo cosas que no te parecen, te bajo el video. ¿Utilicé fragmentos enormes, largos? No, fue un fair use, usé justo de imágenes para establecer mi punto de vista sobre algunos temas”, agregó.

Asimismo, Lezama no dejó de mostrar su molestia y reveló que ya ha pasado por un hecho similar cuando el director de la película peruana ‘Super Condor’ también pidiera que se elimine sus opiniones. “También ha pasado con la review de ‘Super Cóndor’, una revisión extraordinaria y graciosa, pero al director no le gustó y me bajó el video. ¿Qué te puedo decir? De ningún otro lado me han bajado el video, solamente de producciones peruanas, ese eres Perú”.

Para confirmar que fue el canal de Pachacamac el que solicitó la baja de su clip, Hugo Lezama enseñó el mensaje que le envió YouTube para justificar la eliminación de su vídeo. En éste, se detalla que ‘el pedido de eliminación’ fue hecho por América Televisión.

“Hola, Cinesmero Opina. Tuvimos que eliminar tu video de YouTube porque recibimos un aviso de eliminación por incumplimiento de los derechos de autor. Eso significa que tu video ya no puede reproducirse en YouTube”, se leyó en el comunicado, donde también le indican que si comente varias faltan inhabilitaran su cuenta.

Cinesmero acusó a 'Al Fondo Hay Sitio' de que eliminaran su vídeo de YouTube opinando sobre uno de los capítulos. (Captura)

¿Cómo se grabaron las escenas que fueron tendencia?

Giovanni Ciccia conversó con ‘Más Espectáculos’ y dio detalles de cómo fue grabar estas difíciles escenas llenas de dolor. “Se grabaron en varios días, han sido semanas de grabación muy duras, de mucha bronca, ira, llanto, pelea y de gritar mucho. He terminado un poco tenso esta semana, pero van a ver que se va a poner bien fuerte”.

Adelantó que los siguientes capítulos de la producción de América Televisión serán aún más intensos y vendrán episodios que sorprenderán a los televidentes. “Los capítulos que se viene están muy intensos, bien bonitos, hay muchas sorpresas, hay cosas que van a pasar que van a sorprender a más de uno”, indicó.

