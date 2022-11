Las razones por las que ‘Mar de Copas’ ya no canta su icónica canción de rock, ‘Ramera’

La razón por la que la banda peruana 'Mar de Copas' ya no cantará su icónica canción. TikTok|OrozcoOficial.

El líder de la banda de rock peruana ‘Mar de Copas’ tomó una drástica decisión y ya no canta una de sus canciones más clásicas en sus presentaciones. Wicho García, quien es la voz principal dio una entrevista al programa de Youtube ‘Ventana de emergencia’ del comunicador Carlos Orozco y ahí reveló las razones por las que ya no interpreta el tema ‘Ramera’ en sus conciertos.

“La verdad no quisiera volver a cantarla nunca más, no me interesa ni como canción aunque sea un gran éxito, aunque la gente lo pida, no me importa”, expresó el líder de la banda.

En la conversación se puede ver a un decidido Wicho García, quien explica los motivos por los que ya no quiere cantarla en sus shows y es que señaló que ha tomado mayor consciencia de la lucha por no permitir la violencia contra la mujer y considera que la letra del tema no tiene ese propósito.

Además, narró el momento preciso en que tomó la decisión. El intérprete nacional de ‘Mar de Copas’ contó que fue luego de un show musical que vio como las mujeres cantaban a viva voz el coro del tema y coincidió con la muerte de Eyvi Ágreda, una mujer quien fue quemada en un bus por un excompañero de trabajo y luego al mes falleció en el 2018.

“El día que ella murió, que fue noticia, teníamos un ‘Vivo por el rock’ o algunos de esos festivales grandes, yo estaba un poco afectado con la noticia, me parecía terrible, pero no ate cabos... Durante el concierto canto e Ramera y me chocó horrible, cantarla y ver a la gente cómo la coreaba, a las chicas decir ‘ra ra ramera’. ¿Sabes qué?, esto es un asco, no lo soporte”, explicó el músico.

Luego del concierto, García relató cómo se dirigió a sus demás compañeros para decirles lo que había sentido en el escenario.

“En el camerino dije, no quiero cantarla más, nunca me ha gustado, hoy ha muerto esta chica y me he sentido pésimo cantando esta canción y viendo a la gente como le encanta cantarla y sobre todo a las chicas. ¿De qué se trata esto? es una normalización a la violencia y en la canción no es tan grave, pero ya hay un retintín”, expresó.

Las razones por las que 'Mar de Copas' ya no canta una de sus icónicas canciones de rock. Youtube |Carlos Orozco.

¿Cómo se grabó el tema ‘Ramera’?

Wicho García comentó que nunca le gustó la canción desde de que se la presentaron porque tenía un fondo machista pero las circunstancias hicieron que incluyera ese tema en un EP o disco multimedia en el 2002.

“El tema con esa canción es la letra y el título, inicialmente era la letra, lo que pasa es lo que políticamente correcto se ha vuelto incorrecto... Una vez en un concierto en la Estación de Barranco en 1998, grabamos el show e hicimos un disco en vivo. Manolo me dice si tocamos ‘Ramera’, la tocamos, llegó a oídos de la gente, alguien la grabó, comenzaron a pasarla y la gente comenzó a pedirla en conciertos”, relató.

“Resulta que grabamos el disco en vivo, lo mezclamos y el disco duro de esa maquina murió, y teníamos una fecha de presentación y nos propusieron sacar un EP, ahí grabamos ‘Ramera’. yo dije ¡No! y eran todos contra mí, grabamos y resulto ser un éxito muy a mí pesar”, contó el cantante.

Asimismo contó que reconoce el éxito que tuvo el tema pero con el pasar de los años reafirmó que su contenido que no coincidía con su forma de pensar en apoyar la lucha de las mujeres de no ser violentadas por sus parejas u otras personas.

“Le tenía respeto porque se hizo solita, pero con el tiempo las cosas que fueron sucediendo... luego nos hicimos más despiertos y más consciente de lo que significa todo este rollo contra la mujer, la violencia y la normalización de esa violencia”, indicó.

¿Qué dice la letra de la canción?

Cuando tú me buscas, ya no me sonríes

Evitas las miradas y tratas de agredirme

Cuando tú me buscas trato de evadirte

Por qué me sigues ahora si antes nunca lo hiciste

¿Serás feliz?

Nunca lo sabré

Ra-ra-ra-ramera dejarás al niño

Buscarás una ciudad nueva

Engendrarás una llama de egoísmo

Y querrás irte con las maletas y las llaves de la puerta

Cuando tú me buscas, yo trato de evadirte

Escondes los cuchillos y tratas de agredirme

Busca otro rebaño, ya es tiempo de lucirte

Sonríes por la calle a todo el que te embiste

¿Serás feliz?

Nunca lo sabré

Ra-ra-ra-ramera dejarás al niño

Buscarás una ciudad nueva

Engendrarás una llama de egoísmo

Y querrás irte con las maletas y las llaves de la puerta

SEGUIR LEYENDO