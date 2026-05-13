Perú

Su regalo para el Día de la Madre fue su propia detención: “Dragón” cayó con 10 kilos de marihuana en SJL

El historial delictivo del sujeto detenido registra antecedentes por tráfico de drogas en 2020 y 2023, además de una requisitoria por robo agravado en 2018, lo que refuerza su perfil criminal

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Antonio Jesús Rivera Paniura, conocido como “Dragón”, fue capturado por el grupo Terna tras un operativo en el asentamiento humano Juan Pablo II, donde la policía incautó diez kilos de marihuana listos para su distribución (Créditos: Latina)

La detención de un individuo en San Juan de Lurigancho marcó el Día de la Madre con un operativo inusual. Antonio Jesús Rivera Paniura, de 36 años, más conocido como alias Dragón, fue capturado por agentes del grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando intentaba sorprender a su madre con un inusual presente: diez kilos de marihuana. La intervención se realizó en el asentamiento humano Juan Pablo II, una de las zonas más vigiladas del distrito limeño.

La operación ocurrió en la vivienda familiar, donde el sujeto residía junto a su madre, una mujer de avanzada edad. Los efectivos ingresaron a la casa, tras labores de seguimiento y verificación, y hallaron la droga distribuida en empaques al vacío, lista para su comercialización, de acuerdo con información de Latina.

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Las autoridades explicaron que el detenido es considerado el principal abastecedor de estupefacientes de la zona, con conexiones directas a redes de microcomercialización en varios sectores de San Juan de Lurigancho

El intervenido, de 36 años, residía con su madre en el asentamiento humano Juan Pablo II, donde los agentes hallaron la droga empaquetada al vacío, lo que facilitaba su tráfico y dificultaba el rastreo policial - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
El intervenido, de 36 años, residía con su madre en el asentamiento humano Juan Pablo II, donde los agentes hallaron la droga empaquetada al vacío, lo que facilitaba su tráfico y dificultaba el rastreo policial - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

La intervención comenzó con interrogatorios directos, en los que los agentes buscaron obtener respuestas claras sobre la actividad ilícita en el inmueble. “¿Usted tiene algo ilícito en su casa?”, preguntó uno de los policías, mientras Rivera Paniura negaba el hecho. Sin embargo, la evidencia encontrada en el lugar contrastó con sus declaraciones iniciales. Durante el registro, los uniformados también hallaron a la madre del detenido, quien se mostró sorprendida ante la situación.

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En el desarrollo del operativo, Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, brindó detalles sobre el hallazgo. El oficial informó que la marihuana incautada estaba lista para ser distribuida a microcomercializadores del distrito. Según su declaración, el empaque al vacío de la sustancia facilitaba el tráfico y la ocultación del producto en pequeñas cantidades, lo que dificultaba su rastreo por parte de las autoridades.

Rivera Paniura terminó por admitir su responsabilidad. “Me equivoqué”, reconoció ante los agentes, tras verse acorralado por la evidencia, según se escucha en el video. El historial delictivo del sujeto incluye antecedentes por tráfico ilícito de drogas en 2020 y 2023, así como una requisitoria por robo agravado en 2018. Estos datos refuerzan su perfil como un actor recurrente en el circuito ilegal de drogas de Lima Este.

La intervención incluyó interrogatorios directos, en los que el detenido negó inicialmente su implicancia, pero finalmente reconoció su responsabilidad ante la evidencia incautada - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
La intervención incluyó interrogatorios directos, en los que el detenido negó inicialmente su implicancia, pero finalmente reconoció su responsabilidad ante la evidencia incautada - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

La Policía también expresó preocupación por la implicancia de la madre del detenido en el caso. Durante la intervención, los agentes encontraron a la mujer dentro del inmueble y no descartaron que pudiera verse involucrada en el proceso penal, dado que la actividad ilícita se desarrollaba en su vivienda. Las autoridades subrayaron el impacto negativo que este tipo de delitos tiene no solo en la sociedad, sino también en el entorno familiar de los implicados.

El operativo concluyó con la detención de Rivera Paniura, quien fue trasladado a la División de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho para continuar con las diligencias correspondientes. Los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) incautaron la marihuana y pusieron en marcha una investigación orientada a identificar a otros posibles involucrados en la red de distribución.

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