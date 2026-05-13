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Se filtró que ‘Chemo’ Del Solar dejaría César Vallejo para venir a Lima a trabajar: “En Universitario no es posibilidad”

El periodista Gustavo Peralta descartó que la ‘U’ reciba al actual DT del cuadro ‘poeta’, quien tendría otras opciones en la capital. También habló de la búsqueda del director deportivo en el club ‘crema’

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El periodista Gustavo Peralta informó sobre la búsqueda del director deportivo de la 'U'. (Video: Hablemos de MAX)

La llegada de Héctor Cúper como nuevo entrenador de Universitario de Deportes ha reconfigurado la agenda del club, que ahora centra parte de sus esfuerzos en definir quién ocupará el cargo de director deportivo. En las últimas semanas, el nombre de José Guillermo Del Solar surgió como uno de los candidatos.

La opción de que ‘Chemo’ regrese a la ‘U’ tomó fuerza en el ambiente futbolístico limeño luego de la designación del DT argentino. Se especuló que el pasado común de ambos en el fútbol español podría facilitar la llegada del actual entrenador de César Vallejo a la institución, ya que compartieron época en ese país y esto podría ser un punto de acercamiento profesional de cara a una nueva etapa en Ate.

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Sin embargo, esta versión fue descartada. El periodista Gustavo Peralta informó en el programa Hablemos de MAX que, tras consultar con personas cercanas a la directiva ‘crema’ le respondieron que “en este momento no es posibilidad para ellos”. Aunque la negativa fue clara, también reconoció que no obtuvo una respuesta definitiva que cierre completamente la puerta a futuro.

El comunicador detalló que mantuvo diálogo con allegados tanto a los altos mandos como al propio entrenador peruano. “‘Chemo’ también ha hablado internamente con algunos y ha dicho que nadie de la ‘U’ lo ha llamado”, señaló el periodista, sugiriendo que la posible vinculación no habría avanzado ni siquiera en términos informales.

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Chemo Del Solar habría sido el nexo con Héctor Cúper para convertirse en el nuevo DT de Universitario. YouTube Satélite

El futuro de ‘Chemo’ Del Solar y la FPF

La información compartida por Gustavo Peralta apunta a que ‘Chemo’ Del Solar no atraviesa su mejor momento en César Vallejo. En esa línea, indicó que “no está muy cómodo en Vallejo y que puede pronto tomar una decisión”. Esta situación alimenta la posibilidad de que el entrenador decida dejar Trujillo y busque nuevos desafíos profesionales en Lima.

Para quienes se preguntan “¿qué pasará con Del Solar tras su etapa en César Vallejo?”, la respuesta, según la información difundida, es que su futuro inmediato no estaría en Universitario ni en otras instituciones grandes del fútbol peruano. El periodista descartó explícitamente que Del Solar vaya a Sporting Cristal o Alianza Lima, dejando solo dos alternativas plausibles: un eventual acercamiento con la San Martín o un regreso a la Federación Peruana de Fútbol, donde culminó su último ciclo en enero de 2025.

“El único camino que se me ocurre, si no es San Martín, que sea la Federación, que vuelva. Tal vez, no sabemos, haya algún plan de Federación con ‘Chemo’ nuevamente y por ahí se pueda retomar”, deslizó Peralta. Este escenario mantiene la expectativa sobre el futuro de un profesional que ha tenido peso en la estructura del fútbol nacional.

'Chemo' del Solar dejaría de ser el técnico de la selección peruana sub 20 luego de perder el Campeonato Sudamericano de la categoría.
'Chemo' Del Solar dejó la FPF tras la eliminación de Perú en el Sudamericano Sub 20 y cortó su etapa como jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF. - créditos: FPF

La búsqueda de Universitario para el nuevo director deportivo

En paralelo, Universitario sigue evaluando candidatos para la dirección deportiva, un cargo clave que quedó huérfano tras la salida de Álvaro Barco. Según la información recabada por Gustavo Peralta, el administrador Franco Velazco encabeza el proceso de análisis de perfiles. Entre los nombres que se barajan figuran “uno o dos argentinos, específicamente uno con pasado en Racing Club”, comentó en su intervención en el mismo espacio.

La decisión final, de acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, no está tomada. El club ‘merengue’ evalúa cuál de los perfiles se adapta mejor a la filosofía y proyecto que busca impulsar la directiva en coordinación con el flamante entrenador. Si bien la experiencia internacional y los antecedentes en el fútbol argentino parecen ser factores valorados, no se descarta que Héctor Cúper pueda sugerir algún otro candidato con el que haya trabajado anteriormente.

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