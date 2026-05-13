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Convocatoria laboral para adultos mayores para este 14 de mayo: conoce el lugar y los puestos disponibles

El propósito es ampliar el acceso al empleo formal para adultos mayores y resaltar el valor que la experiencia y el conocimiento aportan a las empresas

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Los postulantes no deben acreditar experiencia previa. Solo necesitan haber terminado la secundaria y presentar DNI y currículum actualizado en el horario indicado - Créditos: MTPE.
Los postulantes no deben acreditar experiencia previa. Solo necesitan haber terminado la secundaria y presentar DNI y currículum actualizado en el horario indicado - Créditos: MTPE.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció una nueva iniciativa orientada a fortalecer la inclusión laboral de la población adulta mayor. Bajo el título “Convocatoria Masiva Plateada”, presentará 90 vacantes dirigidas a personas con secundaria completa que buscan incorporarse al mercado formal. La jornada se desarrollará este jueves 14 de mayo en la sede del ministerio, ubicada en la avenida Salaverry n.º 655, en Jesús María.

Durante esta iniciativa, los asistentes podrán acceder a ofertas para puestos de asesor(a) de ventas, asesor(a) de cobranza, atención al cliente, auxiliar de producción, captador y otras posiciones administrativas, en distintos sectores económicos.

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Según informó la entidad gubernamental, no es requisito contar con experiencia previa en las actividades propuestas; el único requerimiento es haber culminado la educación secundaria. Los interesados deberán presentarse con su documento nacional de identidad (DNI) y CV actualizado, según sea el caso, en el Centro de Empleo de Jesús María entre las 9:00 y las 13:00 horas.

Las vacantes corresponden a empresas ubicadas en Pueblo Libre, San Isidro, Lima Centro, Lurín y Lima Norte, que buscan incorporar talento senior a sus equipos - Créditos: MTPE.
Las vacantes corresponden a empresas ubicadas en Pueblo Libre, San Isidro, Lima Centro, Lurín y Lima Norte, que buscan incorporar talento senior a sus equipos - Créditos: MTPE.

El propósito central de la convocatoria es ampliar el acceso a empleo formal para adultos mayores, resaltando que las capacidades y conocimientos adquiridos a lo largo de los años tienen un valor tangible para las empresas. De acuerdo con el MTPE, esta acción representa un esfuerzo por modificar paradigmas sobre la edad y el trabajo, favoreciendo la integración de un segmento de la población que suele enfrentar barreras en el acceso a oportunidades laborales.

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La oferta de empleo comprende posiciones en compañías que operan en los distritos de Pueblo Libre, San Isidro, Lima Centro, Lurín y Lima Norte. Estas organizaciones han manifestado su apertura para incorporar talento senior en sus equipos, reconociendo las ventajas que aporta la experiencia de vida y el compromiso de quienes han desarrollado trayectorias profesionales diversas.

Quienes acudan a la jornada encontrarán, además de vacantes laborales, servicios gratuitos diseñados para mejorar su empleabilidad. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dispondrá del certificado único laboral (CUL), un documento oficial que incluye antecedentes policiales, penales, judiciales y la trayectoria educativa del postulante.

Los asistentes accederán a servicios gratuitos, como la entrega del certificado único laboral (CUL) y talleres de asesoría para mejorar el currículum y la preparación para entrevistas - Créditos: MTPE.
Los asistentes accederán a servicios gratuitos, como la entrega del certificado único laboral (CUL) y talleres de asesoría para mejorar el currículum y la preparación para entrevistas - Créditos: MTPE.

Este certificado, reconocido por empleadores del sector privado y público, facilita los procesos de selección al agilizar la verificación de datos personales.

Adicionalmente, se brindarán talleres de asesoría para la búsqueda de empleo, donde los participantes recibirán orientación sobre la elaboración de un currículum vitae efectivo, así como recomendaciones para afrontar entrevistas laborales. El objetivo de estos espacios es potenciar las habilidades de presentación y comunicación de los adultos mayores, mejorando sus posibilidades de inserción.

El MTPE subrayó que todas las actividades y servicios asociados a la convocatoria son completamente gratuitos para los postulantes. De esta manera, la institución busca derribar obstáculos económicos que puedan limitar el acceso a oportunidades de trabajo digno y formal.

Esta estrategia se enmarca en la política del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de promover la igualdad de oportunidades y la formalización laboral. Según la cartera, acciones como la Convocatoria Masiva Plateada contribuyen a reducir brechas de acceso al empleo, impulsando la participación activa de la población adulta mayor en el desarrollo económico del país.

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