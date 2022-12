Dónde y cómo pasarán Navidad y Año Nuevo los famosos de la farándula peruana

Famosos peruanos cuentan cómo pasarán fiestas de Navidad y Año Nuevo

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo son eventos para reunir a la familia entera, por ese motivo es que los personajes de la farándula se preparan para pasarlo con sus seres queridos. Algunos de ellos cuentan cómo y dónde pasarán el 24 de diciembre. Además, también comentan acerca de algunos detalles de donde recibirán el 1 de enero del 2023.

Magaly Medina

Magaly Medina comentó en su programa de espectáculos en ATV, que esta Navidad la pasará junto a sus padres, esposo e hijo en Lima. “Este año, la mitad de mi familia se va a ir a visitar a mi sobrino que estudia en Londres y mi hijo, que está en Londres, viene. Entonces solamente somos; mi papá, mi mamá, mi hijo, mi esposo y yo y la otra parte de la familia se está yendo, lo que nos da muchísima pena”, reveló cuando conversaba por teléfono con Luis Galarza, pareja de Sheyla Rojas.

“Y me daría muchísima penita, dejar a mis papis en Navidad, tendría que llevármelos, pero de verdad mi papi no está en condición de viajar. Este año la pasamos normal en la casa”, contó en una entrevista con Sheyla Rojas, quien fue a su set para contar que el 31 de diciembre estará realizando un evento por Año Nuevo para ATV.

Magaly Medina pasará Navidad en Lima. Instagram

Tula Rodríguez

La exconductora del desaparecido formato ‘En Boca de Todos’ comentó que la fiesta de navidad la pasará junto a su familia y su hija Valentina en Estados Unidos, ya que en sus redes sociales se ve que sale de viaje. Por otro lado, Año Nuevo lo recibirá en la Salsatón de Radiomar y ATV.

“En mí 2022 he estado más tranquila y asumiendo mis pérdidas porque ahora ya las acepté. Mi hija grande, con salud, con mi padre al lado y con cambios. Creo que mi 2022 ha sido hermoso”, comentó Tula Rodríguez al resumir su año en una entrevista para Infobae.

Sheyla Rojas

La modelo peruana, Sheyla Rojas, comentó en la entrevista que le brindó a Magaly a inicios de diciembre que pasará navidad como los dos últimos años, junto a su novio Luis Galarza en Guadalajara, México. “Año Nuevo, estábamos viendo si vamos a Canadá o en alguna parte de Cancún porque a Europa ya fuimos tres veces”, reveló el empresario de construcción al programa de Magaly Medina.

Sheyla Rojas sufrió percance con su vestimenta. (Instagram)

Edson Dávila

El conductor de ‘América Hoy’ señaló que la noche buena la compartirá junto a sus padres y sus hermanas, como todos los años en su casa. “Voy a pasar la noche de Navidad en familia, todo muy bonito, ya es tradición comer su panetón, chocolate y su pavo. Chancho para los invitados que llegan cinco para las doce y tampoco se les bota porque es Navidad. Mi prosperidad, amor y cariño para todos”, contó Edson Dávila.

Edson Dávila se burla de Gisela Valcárcel por decir que Papá Noel no existe. América TV

Susy Díaz

La emblemática Susy Díaz comentó que la Navidad la compartirá en una cena especial junto a su hija Florcita Polo Díaz y sus dos nietos. Mientras que en Año Nuevo estará cuidándolos en su casa, debido a que su engreída estará trabajando en un evento en Santa Clara.

“Que mi hija sea feliz, mis nietos también y para mi larga vida y estar bien de salud, nada más”, fue el deseo por Navidad que pidió la excongresista en el programa de Magaly Medina.

Susy Díaz y Florcita Polo en Navidad. América TV

Patricio Parodi y Luciana Fuster

La parejita de chicos reality será la primera vez que pasarán Navidad y Año Nuevo lejos de sus familias. Patricio Parodi y Luciana Fuster realizarán un lardo viaje justo en estas fechas.

“Esta Navidad no voy a estar con mi familia, es primera Navidad en mi vida que no voy a pasar con ellos porque voy a pasarla en un avión. Sí, me agarra en el avión, en el aire, así que espero que el piloto me salude, salude ahí a todos los pasajeros”, dijo Parodi.

Por su parte, Luciana contó que se separa de su familia por primera vez para vivir una nueva aventura con Patricio. “Lo vamos a pasar fuera, nos estamos yendo justo en Navidad, vamos a pasar las 12 en el avión. Primera Navidad así, claro y yo siempre la he pasado con mi familia. Me quiero morir”, dijo.

Patricio Parodi y Luciana Fuster. Instagram

César Vega

El salsero César Vega reveló que luego de quince años compartirá la cena de noche buena junto a su familia materna, acompañado de su novia Camila y de su menor hija. “La Navidad la pasaré en Lima con toda la familia materna, claro, también estaré con mi hija, quien es lo más importante que tengo en la vida, y también estaré con mi novia, ella también tiene un espacio en mi corazón. Y el Año Nuevo, como siempre, trabajando”, señaló.

César Vega obtuvo en el cuarto lugar de El Artista del Año. Foto: El Artista del Año

André Silva

El actor André Silva comentó que compartirá una deliciosa cena navideña junto a sus padres, hermanos, su pareja Adriana Álvarez Alexander y su hija. “Siempre la paso con la familia, mis papás, mis hermanos, siempre tratamos de juntarnos con una cenita rica, tenemos la costumbre de prometernos algunos buenos deseos y vaticinios para el siguiente año”, indicó.

El protagonista de la teleserie ‘Luz de Luna’ comentó que desea para este Año Nuevo que las cosas mejoren en nuestro país y seamos más tolerantes y empáticos con los demás. “Deseo que se descentralice un poco el país, que las decisiones no solo se tomen en Lima, que se escuchen más las voces en otros pueblos, que no haya corrupción, y que los gobernantes que tengamos a nuestro lado sean honestos y trabajen para todos los peruanos. Y, sobre todo, pido paz”, detalló.

André Silva. América Tv.

Milena Warthon

La cantante revelación de pop andino, Milena Warthon contó que pasará este 24 de diciembre junto a su familia en Lima. “Voy a pasar Navidad en casa, con mis papás, mis hermanos, mis tíos, y mi abuela... Me gusta pasar Navidad con toda la familia. Recuerdo cuando era niña y pasaba mis navidades en Abancay, con mis abuelos y mis tíos, siempre hacíamos una chocolatada y venían de todas partes de la comunidad a visitarnos”, detalló

Por otro lado, comentó que le pediría a Dios que le siga dando fuerzas para continuar con sus metas como su próxima presentación en el Festival de Viña del Mar en Chile. “Esta Navidad le pediría a Dios que me siga dando las fuerzas para seguir avanzando en este sueño que tengo. Y para el país y el mundo, esta Navidad, le pido a Dios mucha unión, que eso es lo que nos va a ayudar a seguir avanzando”, puntualizó.

Milena Warthon. América TV

Yahaira Plasencia

La cantante salsera comentó que la Navidad la pasará en Lima junto a su familia y Año Nuevo regresará a dar presentaciones, ya que hizo un alto por dos años de brindar shows por estas fechas.

“La Navidad siempre la paso con mi familia, tengo la bendición de poder compartir siempre con mis papás, ellos están juntos y siempre conmigo, es una bendición, y, también, con mis hermanos”, indicó.

“Y ya fin de año, después de dos años de no trabajar, porque quise pasarla con los míos, ahora sí quiero trabajar, quiero comenzar el año con trabajo. Una de mis cábalas para Año Nuevo será estar a las doce en punto a solas con Dios y pedirle muchas cosas buenas para los míos”, continuó.

Yahaira Plasencia dice que mantiene comunicación con Jair Mendoza, pero prioriza su carrera artística. América TV.

Santiago Suárez

El actor Santiago Suárez que formó parte de la serie ‘De Vuelta al Barrio’ comentó que las fiestas de navidad estará junto a su familia y a su novia Raysa Ortiz, quien llegó de México para apoyarlo en la final de ‘El Gran Show’.

“La paso en familia, comemos rico porque me gusta comer bastante en la cena de noche buena. Es probable que venga mi novia Raysa y su hermana Sirena Ortiz de México”, detalló para las camás de ‘América Hoy’.

Santiago Suárez y Raysa Ortiz. América TV

Gino Pesaressi

El ganador de ‘El Gran Show’ adelantó que la noche buena la pasa en familia y con respecto a su hija no tiene problemas en compartir el 24 de diciembre con la madre de su hija, Mariana Vértiz.

“Siempre la paso con la familia. O bien noche buena la pasa mi hija conmigo o el 25 de diciembre. Es un tema hablado, un año para mi es la noche buena y otro año para ella (Mariana). Si hay algo especial, se conversa y nos juntamos, no pasa nada” , confesó el actor y bailarín Gino Pesaressi.

Gino Pesaressi. América TV.

Melissa Paredes

La actriz Melissa Paredes ha tenido un año bastante complicado con respecto a los problemas legales que vivió con su exesposo Rodrigo Cuba, sin embargo luego de varios coflictos retomaron la paz y ahora estarían a punto de compartir la cena de noche buena del 2022.

“A mi hija le toca con su papi, el 25 diciembre estará conmigo y Año Nuevo también. Pero estamos viendo si ambos la tenemos el 24 de diciembre porque vivimos cerquísima y estamos haciendo lo mejor para ella, que es lo más importante”, señaló la modelo.

Por otro lado comentó que esta fecha especial estará acompañada de su pareja Anthony Aranda quien ha estado con ella hace un año y se ha mantenido firme con su apoyo y amor.

Melissa Paredes y Anthony Aranda. Instagram

Ignacio Baladán

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ comentó que viajará a Colombia para pasar Navidad junto a su novia colocha Natalia Seguro y en Año Nuevo, irán juntos a Uruguay para recibir el 2023 junto a toda la familia de Ignacio Baladán.

“Me voy a Colombia para pasar navidad con mi novia y Año nuevo nos vamos a Uruguay para pasarlo con mi familia, ya es momento de dar pasos más firmes. Solamente quiero agradecer y aprovechar bien el año 2023″, puntualizó.

Ignacio Baladán y famosa influencer colombiana. (Foto: Instagram)

Paloma Fiuza

La modelo brasilera, Paloma Fiuza pasará una Navidad diferente debido a la ausencia de su padre, pero irá a ver a su hermano mellizo y su madre para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

“Mi cumpleaños y Navidad la voy a pasar en Río de Janeiro con mi mellizo y luego me voy a Espíritu Santo para pasar Año Nuevo con mi mamá, mi padrastro y toda mi familia que no los veo en todo el año. Me siento muy agradecida de que mucha gente que me apoya, es una fecha muy importante para mí”, comentó.

Paloma Fiuza. Instagram

Brunella Horna

La joven conductora de ‘América Hoy’ detalló que la cena de noche buena la pasará junto a su familia en Chiclayo y al día siguiente irá a ver a su novio Richard Acuña en Trujillo.

“En Navidad me voy a Chiclayo para pasarla con mi familia, y ya al día siguiente, el 25 de diciembre, me voy a Trujillo para estar con Richard (Acuña). El 24 cada uno estará con su familia y el 25 estaremos nosotros juntos”

Brunella Horna agregó que su deseo para esta Navidad es que jamás le falte salud para poder lograr todos sus sueños. “Pido mucha salud, porque si hay salud, hay amor, hay trabajo, hay todo. Y para el país, es importante que todos entendamos que tenemos que comprendernos, unirnos, olvidar las diferencias políticas, y buscar el bien común”, puntualizó.

Brunella Horna asegura que lo que más desea en el 2023 es casarse. GV Producciones.

