‘Al Fondo Hay Sitio’: Repusieron video de youtuber Hugo Lezama, donde analizaba escenas dramáticas

El famoso youtuber de cine, Hugo Lezama, publicó en sus redes sociales que ya le repusieron su video donde analiza la escena aclamada por la gran actuación de Giovanni Ciccia en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Como se recuerda, el creador de ‘Cinesmero’ reveló el último lunes 26 de septiembre que eliminaron un material audiovisual que publicó en su canal, analizando los últimos capítulos dramáticos de la producción nacional que se convirtieron en tendencia en Twitter.

“Me he levantado con una noticia lamentable. Me acaban de bajar un video de la cuenta de Cinesmero (...) Una serie peruana me acaba de meter un copyright. ‘Al Fondo Hay Sitio’ “, el capítulo de Diego Montalbán”, dijo bastante molestó en su perfil de Instagram.

Pero la noche del jueves 29 de setiembre, le repusieron el video a su canal de Youtube y el popular ‘Barbas’ lo comunicó mediante sus plataformas digitales.

“Gente se pudo, se logró, América me devolvió el video. ¡Vamos Perú!”, expresó muy alegre mediante un video en sus redes sociales.

Asimismo, explicó que una persona anónima que conocería muy bien las oficinas de América Televisión le comentó que se trataría de un error intencional que cometió una empresa tercerizada que se encarga de cuidar los contenidos de dicho canal.

“En una llamada secreta se me comunicó que no había sido intencional, hay una empresa tercerizada que verifica los contenidos de América Televisión y habían bajado en modo automático el video, todo bien, pero había que devolvérmelo y me lo devolvieron. Se podría decir que la justicia llegó a este servidor”, puntualizó Lezama.

Por otro lado, el comunicador agradeció mucho a sus seguidores porque ellos hicieron posible que los medios de comunicación publicaran su denuncia y así llegar hasta oídos de los gerentes de América Televisión y decidiera retirar su denuncia por incumplimiento de los derechos de autor.

“El que no llora, no mama, pero gracias a ustedes por los comentarios, por los compartidos que varios medios de comunicación revotaron la noticia, me hicieron varias notas. Me viejita me llamó, ¿Qué está pasando?. Gracias”, manifestó

¿De qué trata el video?

¿Pero que pasó, por qué quisieron eliminar ese material audiovisual de ‘Cinesmero’?. Como se recuerda, el episodio 64 de la novena temporada de la teleserie nacional en el Diego Montalbán le da una bofetada a su hijo, Cristóbal luego de descubrir que nunca estudió gastronomía en Barcelona y que no era chef. Además que todo este tiempo le estuvo mintiendo hasta esperar el día de la inauguración del restaurante Francesca’s para ser descubierto.

La actuación de Giovanni, actor que da vida al esposo de Francesca Maldini, recibió buenos comentarios por partes de sus colegas, conductores de televisión y los televidentes al tal punto que las escenas se convirtieron en tendencia.

Es por ello que, Hugo Lezama no se quedó atrás y decidió grabarse realizando un análisis sobre dicha escena para luego publicarlo en su cuenta de YouTube, que tiene más de 96 mil suscriptores, pero lo que nunca imaginó es que el canal de ‘América Televisión’ solicitara a la plataforma de vídeos borrar el clip.

Lezama hizo un análisis completo de las tomas, planos, música y las actuaciones, por el contrario que se crea, reconoció que la serie “la rompió” en este capítulo.

