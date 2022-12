Ethel Pozo aseguró que Christian Domínguez logró más contratos por bailar ‘El Gusano’ en su boda

Ethel Pozo aseguró que Christian Domínguez tiene éxito gracias a su boda. (América TV)

Este 26 de diciembre, Ethel Pozo recordó la presentación de Christian Domínguez en su boda con Julián Alexander. La conductora de ‘América Hoy’ aseguró que el cantante logró tener más contratos luego de que se hizo viral su video haciendo el famoso baile de ‘Cómo se mata al gusano’ en la celebración de su matrimonio.

Como se recuerda, el cumbiambero causó sensación al quitarse la camisa en pleno espectáculo, mientras se tiraba al suelo para realizar sus populares pasos. Sin embargo, también generó múltiples críticas en redes sociales y por parte de algunas figuras de la farándula peruana, por lo que fue un tema muy comentado durante varios días.

Todo comenzó cuando los presentadores del programa matutino estaban haciendo un repaso de las peores presentaciones de ‘El Artista del Año’. El ‘bonus track’ se lo llevó Christian Domínguez cuando interpretó “Almohada” de José José, pues tuvo varias desafinaciones.

En ese momento, Ethel Pozo señaló que dicho performance quedó en el pasado, porque en la actualidad el novio de Pamela Franco tiene más contratos que otros artistas. Todo ello habría sido gracias al furor que causó sus famosos pasos el día de su matrimonio.

“Con el gusano, en mi matrimonio, levantó como la espuma. Ahí todo el Perú reventó y lo llamaron. Y no sabes cuánto cobra, caro pues”, dijo la hija de Gisela Valcárcel causnado sorpresa entre sus compañeros.

Ethel Pozo habla del éxito de Christian Domínguez. (Captura)

Christian Domínguez sufrió desgarro por hacer el ‘baile del gusano’

‘Amor y Fuego’ difundió imágenes de Christian Domínguez en silla de ruedas en una clínica local, lo que preocupó a los seguidores del cantante de cumbia. Pronto, el artista nacional informó que sufrió un desgarro muscular en una de sus piernas, luego de realizar el ‘baile del gusano’ en ‘El Gran Show’.

“Todos me dicen que pasó con mi pierna, sucede que he tenido una intervención. Lo que pasa es que tengo muchos desgarros en la pierna izquierda. Hice un mal movimiento en ‘El Gran Show’ la última vez que me presenté, estaba un poco frío”, declaró el cumbiambero para ‘América Espectáculos’.

Según dijo, su pierna ya estaba adolorida cuando se presentó en el programa de Gisela Valcárcel. Sin embargo, cuando la rubia conductora lo invitó a realizar el popular ‘baile del gusano’, no se pudo negar y agravó su condición. “El desgarro se abrió por dentro y sangró. Es insoportable, la sangre llegó a la rodilla y eso es complicado porque no me permite doblarla. Tengo como una bursitis”, sostuvo.

Christian Domínguez sufrió un desgarro muscular | América TV / América Espectáculos

Christian Domínguez explicó por qué se quitó la camisa

Christian Domínguez se pronunció luego de que las imágenes de su espectáculo se difundieran a nivel nacional y sea cuestionado por muchos. El cantante explicó que Ethel Pozo le pidió que haga el ‘paso del gusano’ como siempre. Esto sin imaginar que también incluiría que se quite la camisa.

“Ustedes son testigos que yo me paré al final, dije chau, cuídense mucho, pero mi jefa me dijo ‘tú no te vas a ir sin el baile del gusano’. Cuando me ponen el gusano ya es una cosa que no puedo controlar. Los que me conocen, saben que así es”, indicó.

