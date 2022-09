Pamela Franco le reclamó a Christian Domínguez por haberse quitado la camisa en la boda de Ethel Pozo

Pamela Franco en desacuerdo con Christian Domínguez por haberse quitado la camisa en la boda de Ethel Pozo. (América TV)

Este 13 de setiembre, Pamela Franco estuvo como invitada en el programa ‘En Boca de Todos’ para comentar acerca de la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander. Y es que la cumbiambera fue una de las invitadas de la conductora de ‘América Hoy’ y asistió junto a su pareja, Christian Domínguez.

La feliz pareja se casó el 10 de setiembre en un fundo de Pachacamac donde estuvieron sus seres queridos, amigos y varias figuras del espectáculo peruano. Múltiples fotos y vídeos no dejaron de viralizarse durante ese día y lo que sorprendió a más de uno fue la presencia de dos orquestas, ya que la hija de Gisela Valcárcel dejó entrever que no pagaría para que haya música en vivo.

Christian Domínguez fue el primero en salir a escena con su ‘Gran Orquesta Internacional’. Partes de su presentación fueron registrados y publicados en las historias de Instagram de los asistentes. Lo que pocos imaginaron era que el cumbiambero se iba a quitar la camisa en pleno espectáculo, mientras realizaba el famoso baile de ‘Cómo se mata al gusano’.

Esto generó algunas críticas en redes sociales y por parte de algunos presentadores de espectáculos como Magaly Medina, Rodrigo González, Ricardo Rondon, entre otros que no estuvieron de acuerdo con que el cantante se quede con la mitad del cuerpo desnudo en un matrimonio, en especial, en la boda de Ethel Pozo.

A dicha lista se sumó Pamela Franco. Si bien, la artista reveló que le dijo al padre de su hija que puede hacer sus shows como mejor le parezca, señaló que él debió pensar antes de actuar por el sitio en el que se encontraban. Asimismo, contó que los invitados y hasta la misma novia pidieron el baile del gusano. Recordemos que, los clásicos pasos de Christian Domínguez suelen terminar con su torso descubierto.

“Yo creo que la sacada de camisa ya no, por eso cuando bajó del escenario (su jalón de orejas). Lo que pasa es que, a mí me encanta el show que hace Christian, es más, le dije que vuelva a hacer esas cosas porque físicamente se ve muy bien, pero hay sitios que creo que no. Cuando estaban en el escenario, la novia y el público pidió el ‘baile del gusano’”, expresó Franco.

Christian Domínguez explicó por qué se quitó la camisa

Christian Domínguez se pronunció luego de que las imágenes de su espectáculo se difundieran a nivel nacional y sea cuestionado por muchos. El cantante explicó que Ethel Pozo le pidió que haga el ‘paso del gusano’ como siempre. Esto sin imaginar que también incluiría que se quite la camisa.

“Ustedes son testigos que yo me paré al final, dije chau, cuídense mucho, pero mi jefa me dijo ‘tú no te vas a ir sin el baile del gusano’. Cuando me ponen el gusano ya es una cosa que no puedo controlar. Los que me conocen, saben que así es”, dijo mientras animaba ‘América Hoy’ el último lunes 12 de setiembre.

