Christian Domínguez agradece a Michelle Alexander por volver a confiar en él: “No tomé buenas decisisones”

Christian Domínguez volvió a la actuación tras 5 años de ausencia. (Instagram)

Tuvo que pasar cinco años para que Christian Domínguez vuelva a tener un papel dentro de una telenovela nacional. El cantante de cumbia hoy en día forma parte de la segunda temporada de ‘Maricucha 2’ y no ha podido ocultar su alegría por estar nuevamente en la actuación.

En una entrevista con Infobae, el cumbiambero aceptó que cometió varios errores en el pasado, además, señaló que es consciente que sus malas decisiones provocaron que se aleje de esta actividad que tantas alegrías le ha traído en su carrera artística.

Te puede interesar: Pamela Franco responde si se pone celosa por besos de Christian Domínguez en ‘Maricucha’

Christian Domínguez también precisó que Pamela Franco ha sido un pilar fundamental para que él retome la actuación, pues fue ella la que la alentó a aceptar el papel en ‘Maricucha 2’ cuando le llegó la propuesta formalmente.

Volviste a la actuación luego de varios años, ¿cómo te sientes?

Me siento feliz. El retorno no fue como el que esperaba, sino muchísimo mejor de lo que creía, en todo sentido. Tengo que agradecerle al equipo de ‘Maricucha’ porque desde el día uno me dieron todo su respaldo y cariño. Yo estoy agradecido y contento porque me han hecho sentir en familia desde el día uno. Me siento emocionado y agradecido con Dios por esta súper producción, me imaginé que iba a ser bueno, pero no que tanto.

-¿Has sentido el apoyo del público?

Siempre voy a agradecer a las personas que se encuentran pendiente a lo que haga y también a las personas que me hacen notar algún error. Cada vez que yo puedo me detengo y le doy mi agradecimiento a la gente, siempre les doy su lugar, tanto en la calle como en el escenario, es la única manera que tengo para agradecerles tanto cariño.

¿Cómo te has sentido estos años alejado de la actuación?

He estado trabajando en otras cosas, como mi carrera que es la música, de la mano de la conducción, donde tengo que agradecer a ‘América Hoy’ que de alguna manera siempre me está enseñando cosas y siempre me ha ayudado a ser una mejor persona, a estar más tranquilo de mente. He estado en constante aprendizaje, además a lo largo de este camino, regresar a la actuación ha hecho que sea más natural.

Christian Domínguez.

¿Algún consejo te dio Michelle Alexander?

Apenas me dio la oportunidad, yo le agradecí, porque está volviendo a confiar en mí en todo aspecto. Cada cosa que yo haga en la actuación o lo haga en la conducción o en la actuación rebota, y eso son cosas positivas para que todo siga creciendo. Yo le agradezco en esa parte a ella, por toda la confianza que me ha dado. Ella sabe que cuando yo tomo un proyecto voy con todo.

¿Sientes que tus errores del pasado provocaron que te cerraran las puertas en la actuación?

A mi entendimiento me cerraron puertas, pero a mí nadie me lo dijo. Yo cuando hago un mea culpa en el que digo que hubiera logrado muchas más cosas, lo digo en el sentido, que no tome buenas decisiones. Uno es tan mediático que se ve expuesto a que cualquier cosa que uno hago puede ser tomado a mal.

Te puede interesar: Ángelo Fukuy no descarta reconciliación con Christian Domínguez, pero no volvería a cantar con él

Así como te volvieron a dar una oportunidad, ¿crees que también lo hagan con Melissa Paredes?

Estoy en un momento en el que solo busco mi felicidad y la tranquilidad de mi familia, entonces no opino de cosas que no sean respecto a mí. Si tuviera que decirle algo a un tercero, sobre todo consejos, lo hago, pero siempre dentro de cuatro paredes.

¿Cómo se siente Pamela Franco al verte actuando nuevamente?

Ella desde antes que sea contratado para ‘Maricucha’, ella siempre dijo que le gustaría que yo vuelva a la actuación porque sabe que lo hago bien. Cuando a mí me llegó la propuesta para ingresar a la telenovela, la primera en enterarse fue ella (Pamela Franco). Ella me dijo que era una alegría y me abrazó, además al toque me empezó a ayudar con esto para que no se sienta el vacío de tantos años alejado de la actuación.

Pamela Franco y Christian Domínguez.

SEGUIR LEYENDO