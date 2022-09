Yahaira Plasencia y Christian Domínguez pusieron a bailar a los invitados de Ethel Pozo y Julián Alexander

Christian Domínguez y Yahaira Plasencia en la boda de Ethel Pozo. | Instagram

Yahaira Plasencia y Christian Domínguez se encargaron de animar a los invitados de la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander. A través de un video en su cuenta de Instagram, la cantante publicó algunos videos del show que presentó este sábado 10 de septiembre. Además, compartió algunas publicaciones de los presentes, quienes se encargaron de filtrar algunos extractos del concierto.

Lo mismo pasó con Christian Domínguez, quien se presentó con su Gran Orquesta Internacional. Aunque el cantante prefirió no compartir ningún audiovisual, fue la actriz comediante Gachi Rivero quien difundió algunas partes de la presentación.

Como se recuerda, Ethel Pozo y Julián Alexander se casaron este sábado en medio de una gran celebración en Pachacamac. La pareja tuvo como invitados a los conductores de ‘América Hoy’, a los actores de Del Barrio Producciones, a familiares y amigos cercanos. Aunque se anunció que todo se manejaría en estricto privado, fueron los asistentes quienes se encargaron de difundir algunos momentos de la celebración, incluido en propio novio.

Ethel Pozo fue entregada por su mamá, la conductora de Gisela Valcárcel. En medio de una romántica reunión, la animadora le dio el “sí” a Julián Alexander. La fiesta fue amenizada por Christian Domínguez y Yahaira Plasencia.

Christian Domínguez y su baile del gusano

El primero en salir fue el cumbiambero, junto a su Gran Orquesta Internacional calentaron al público. En este show no pudo faltar ‘El Baile del Gusano’ y los típicos pasos del actor, quien - como lo hace en cada uno de sus shows- se sacó el polo e hizo gala de sus sexys movimientos. Además, invitó a Julián a seguir su ritmo, quien no se quedó atrás e hizo todo lo que pudo ante una emocionada Ethel.

No faltó ‘Mueve el Toto’

Luego le siguió Yahaira Plasencia, quien interpretó sus demás más conocidos, donde no pudo faltar su baile del Totó. Aunque no se había confirmado su presencia en la boda, el nombre de la cantante ya se venía especulando, junto con el de Daniela Darcourt. Sin embargo, no causó sorpresa de que Ethel se decidiera por ‘La Patrona’, debido a su cercanía con Gisela Valcárcel. Como se recuerda, la joven es integrante del programa de la rubia.

Yahaira Plasencia y Christian Domínguez cantaron en la boda de Ethel Pozo.| Instagram

¿Cómo Gisela Valcárcel logró estar en la boda de Ethel Pozo y en ‘La Gran Estrella’ a la misma hora?

Como se recuerda, la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander se realizó este sábado 10 de septiembre en horas de la tarde en Pachacamac, lugar donde lógicamente asistió Gisela Valcárcel. Después de la ceremonia, los esposos y todos sus invitados disfrutaron de la fiesta hasta muy tarde.

Sin embargo, lo que los usuarios no dejaron pasar es que mientras la conductora aparecía presentando su programa ‘La Gran Estrella’, también aparecía en algunas historias de Instagram de los asistentes, donde bailaba y disfrutaba de la celebración. Qué pasó y cómo lo hizo, se preguntaron algunos cibernautas, que pensaban que el espacio de América TV se emitía en vivo.

Sin embargo, no es así. Lo que estos seguidores no saben es que ‘La Gran Estrella’ se graba cada viernes en horas de la tarde debido a que cada participante baila y canta en vivo, donde se tiene que limpiar debidamente el piso cada vez que dan paso a otro show. El equipo de GV producciones vio prudente llevar así el programa con el fin de evitar algún accidente, sin embargo, sí han habido finales que se han emitido en vivo, esto ya a criterio de la propia producción.

'La Gran Estrella': todo lo que se vivió en la sexta gala.

