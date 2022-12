Ethel Pozo explica la razón por la que jamás ha dado un regalo en Navidad

Ethel Pozo afirma que jamás ha dado un regalo de Navidad por esta razón | América TV

Ethel Pozo dejó boquiabiertos a sus compañeros de ‘América Hoy’ en su último programa antes de Navidad. Todo sucedió cuanto todos los conductores se encontraban hablando de las tradiciones de esta fecha y una de las más populares es la entrega de regalos.

Fue allí cuando comentaron que muchos aún estaban en la búsqueda del obsequio ideal para sus seres queridos. Pero, en ese momento la esposa de Julián Alexander aseguró que ella nunca ha dado regalos en Nochebuena.

“Yo nunca he comprado regalos en Navidad. A mis hijas jamás, ellas te dicen en mi casa nunca ha habido regalo”, expresó ante la sorpresa de sus compañeros.

Ethel Pozo no da regalos en Navidad. (Instagram)

Incluso, Christian Domínguez le consultó si es que esperaba al mismo 25 para hacer esta entrega, pero señaló que no sigue esta tradición.

“No porque la Navidad en mi casa siempre ha sido la llegada del niño Jesús”, aclaró. Por otro lado, explicó que lo que si hace es una cena para reunir a toda la familia. “Sí recibo a toda mi familia y cocino como dos días, pero no le compro regalo a nadie”, sentenció.

Por su parte, Edson Dávila no dudó en bromar con ella y la tildó de ‘tacaña’. “Eres bien tacañita, hermana”, expresó al bailarín. Pero, Pozo Valcárcel no se quedó callada y defendió su posición. “¿Que tiene que ver el niño Jesús con los regalos?”, expresó para terminar con el tema.

Gisela Valcárcel afirmó que Papá Noel no existe

Antes de que Ethel Pozo se refiriera a los regalos en Navidad, Gisela Valcárcel hizo lo propio en una chocolatada que ofreció en San Juan de Lurigancho, donde le rompió la ilusión a muchos niños. Un video se hizo viral en TikTok en el que se escucha a la conductora afirmar que Papá Noel no existe.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe, ¿no? (...) Aquí si saben la verdad. Papá Noel no existe, es algo creado por el humano y del que no estamos en desacuerdo, porque está muy bien y nos alegra, pero la Navidad tiene un protagonista y es Cristo, Jesús”, explicó la presentadora de América Televisión.

Gisela Valcárcel rompe ilusión de niños en chocolatada navideña: “Papá Noel no existe”. | TikTok.

Aunque fue duramente criticada, Valcárcel salió a defenderse y explicar que es lo que ella considera para estas fiestas. Además, señaló que ha aprendido esto con el paso de los años, ya que antes si creía en Papá Noel. Por lo que esta sería la explicación por la que su hija Ethel Pozo tampoco entrega regalos en Navidad.

