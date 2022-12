Christian Domínguez hizo el ‘baile del gusano’ y acabó en silla de ruedas por un desgarro

Christian Domínguez sufrió un desgarro muscular | América TV / América Espectáculos

‘Amor y Fuego’ difundió imágenes de Christian Domínguez en silla de ruedas en una clínica local, lo que preocupó a los seguidores del cantante de cumbia. Pronto, el artista nacional informó que sufrió un desgarro muscular en una de sus piernas, luego de realizar el ‘baile del gusano’ en ‘El Gran Show’.

“Todos me dicen que pasó con mi pierna, sucede que he tenido una intervención. Lo que pasa es que tengo muchos desgarros en la pierna izquierda. Hice un mal movimiento en ‘El Gran Show’ la última vez que me presenté, estaba un poco frío”, declaró el cumbiambero para ‘América Espectáculos’.

Según dijo, su pierna ya estaba adolorida cuando se presentó en el programa de Gisela Valcárcel. Sin embargo, cuando la rubia conductora lo invitó a realizar el popular ‘baile del gusano’, no se pudo negar y agravó su condición. “El desgarro se abrió por dentro y sangró. Es insoportable, la sangre llegó a la rodilla y eso es complicado porque no me permite doblarla. Tengo como una bursitis”, sostuvo.

Christian Domínguez fue captado en una clínica local junto a Pamela Franco. (Willax TV)

Christian Domínguez aseguró también qu sigue muy preocupado por su estado de salud, pues los doctores no lograron extraer en su totalidad la sangre muerta que se ha acumulado en la parte superior de una de su rodilla izquierda. Esto podría causarle una grave infección.

“Cojeo hasta el día de hoy. La sangre se ha acomodado por muchos lados de mi pierna, no se ha logrado extraer del todo. Será de a pocos, tengo un tratamiento fuerte de antiinflamatorios y espero recuperarme. Creo que seguiré cojeando por una semana más, esperando que no haga fiebre o infección porque si es así tendré que internarme por una celulitis”, añadió.

En la novela gala de ‘El Gran Show’, la pareja de Pamela Franco se presentó en el programa junto a los demás integrantes de ‘América Hoy’. Christian no pudo evitar sacar a bailar a la popular ‘Señito’, por lo que la producción lo retó al ponerle la canción ‘Cómo se mata el gusano’. El cumbiambero sacó a relucir sus mejores pasos de baile, sin imaginar que le pasaría factura semanas después.

Christian Domínguez y Gisela Valcárcel bailaron juntos en 'El Gran Show'. (América TV)

¿Cómo nació su popular baile?

‘Cómo se mata el gusano’ es un tema original del mexicano Luis Domingo Merchant y se hizo conocido en nuestro país a inicios del 2010, cuando Papillón hizo un cover. Eventualmente, otras agrupaciones decidieron incluir el sencillo en su repertorio, como es el caso de los Hermanos Yaipén, donde Christian Domínguez formaba parte.

El cumbiambero popularizó la canción por bailarla con gran vehemencia en sus presentaciones. Incluso, invitaba a las mujeres a acompañarlo en el escenario. Con el pasar del tiempo, el ‘baile del gusano’ se volvió su marca personal, puesto que era el único que siempre se quitaba la camisa frente a los asistentes.

Christian Domínguez es un cantante de cumbia, líder de la Gran Orquesta Internacional.

