Pamela Franco no quiere gastar mucho dinero en su boda con Christian Domínguez: “Va a ser canje”

Pamela Franco habló sobre su futura boda con Christian Domínguez. La cumbiambera estuvo como invitada en el canal de YouTube ‘Preguntas que arden’, conducido por Cristopher Gianotti, y donde no pudo evitar responder a las interrogantes acerca de la realización de su matrimonio con el padre de su hija.

La cantante de cumbia dejó en claro que no está dispuesta a gastar una suma exorbitante de dinero para llevar a cabo su boda con el animador de ‘América Hoy’, así como lo han hecho algunas figuras de la farándula peruana en los últimos meses como Tilsa Lozano, Valeria Piazza, Ethel Pozo, entre otras.

Luego de haber cumplido tres años de relación, las especulaciones de su casamiento comenzaron a surgir y que podría ser la boda soñada. Sin embargo, Pamela Franco ha dejado en claro que no quiere invertir mucha plata en su matrimonio con Christian Domínguez e, incluso, reveló que acudirá al famoso canje.

Todo comenzó cuando Cristopher Gianotti le consultó si le gustaría casarse en algún momento de su vida, con clara alusión a que sería con el cumbiambero. La artista nacional comenzó señalando que por ahora su prioridad es otra junto a su familia, pero sí ha pensado contraer nupcias.

“Para ser sincera, sí lo he pensado desde chiquita. Todas las mujeres me imagino, pero mi sueño era tener un hijo. Hoy en día, con Christian tenemos un sueño que, si lo cumplimos, ya vendría el matrimonio. Si lo hago, lo haría por mi hija y porque a mi mamá le hubiera gustado”, dijo.

Asimismo, se refirió a las grandes cantidades de dinero que se suelen mencionar en la televisión cuando las figuras de la farándula se casan. En ese momento, no dudó en confesar que le pedirá a múltiples marcas que trabajen con ella para que auspicien su boda.

“Con vestido blanco, sí. (Con fiesta), sí, pero no me gustaría gastar mucho (dinero). Con todo respeto, yo no entiendo a las personas que gastan (mucha plata). Es una pérdida, pues. Esa plata la puedo disfrutar o invertir en otra cosa. Quiero canje hermano, yo para qué voy a gastar”, agregó.

Finalmente, Pamela Franco indicó que está al tanto de las futuras críticas que puede generar el canje de su boda. “Te apuesto que si me saco un préstamo de la vida o gasto no sé cuanto, igual va a salir en medios rajando todo. Por eso, yo les digo que si me caso, va a ser canje. Rajen nomás”, sentenció.

¿Qué opina Christian Domínguez sobre la infidelidad?

Pese a que Christian Domínguez tiene fama de haberle sido infiel a varias de sus exparejas, el cumbiambero se animó a opinar sobre este tema aunque en muchas ocasiones ha sido criticado por hablar sobre la infidelidad en una relación sentimental.

“No te voy a mentir. A veces nos ponemos a conversar sobre eso, pero de ahí nos echamos a reír, pero, la verdad, preferimos que se quede en caso hipotético, y no queremos enfrascarnos en eso porque debe ser bien doloroso y horrible. Yo no sé qué haría; no me pongo en el lugar”, dijo.

