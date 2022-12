¿Lunes 26 es feriado o día no laborable? Conoce qué decretó el Gobierno

Muchos ciudadanos se preguntan si este 26 de diciembre es día no laborable o feriado, ya que como se recuerda, Navidad se celebró este domingo 25. Ante esto, es importante diferenciar lo que indica la norma a fin de no perjudicarse en el ámbito laboral.

A través, del decreto supremo 033-2022-PCM, firmado por el expresidente Pedro Castillo y su entonces primer ministro Aníbal Torres, se decretó el próximo lunes 26 de diciembre como día no laborable.

Según la norma establecida, esta decisión aplica para el sector público y las horas no laboradas deberán ser compensadas en un plazo de 10 días inmediatos, tal como lo vea conveniente el centro de trabajo.

“Los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar”, señala el texto en relación a las empresas privadas.

¿Qué es un día feriado y un día no laborable?

Hay que tener en cuenta que los feriados son establecidos por la ley, mientras que los días no laborables son decretados por el Gobierno.

Los feriados son descansos remunerados que no se compensan. Mientras que sí, si no se trabaja en día no laborable, se deben compensar luego esas horas.

¿Cuáles son los feriados para este 2023?

ENERO

Domingo 1 de enero: Año Nuevo

FEBRERO

No hay feriados.

MARZO

No hay feriados.

ABRIL

Jueves 6 de abril: Jueves Santo

Viernes 7 de abril: Viernes Santo

Domingo 9 de abril: Domingo de Pascua

MAYO

Lunes 1 de mayo: Día del Trabajo

JUNIO

Jueves 29 de junio: San Pedro y San Pablo

JULIO

Viernes 28 de julio: Día de la Independencia

Sábado 29 de julio: Celebración del Día de la Independencia

AGOSTO

Domingo 6 de agosto: Batalla de Junín

Miércoles 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

SEPTIEMBRE

No hay feriados.

OCTUBRE

Domingo 8 de octubre: Combate de Angamos

NOVIEMBRE

Miércoles 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

DICIEMBRE

Viernes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Sábado 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 25 de diciembre: Navidad

(Andina)

¿Qué otro día será no laborable en Perú?

Según el Gobierno, hay otro día más no laborable.

Viernes 30 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Domingo 01 Enero: Año Nuevo (feriado)

¿Cuál será el horario de las entidades bancarias?

Como se sabe, 25 y 1 de enero caen día domingo, es por eso que las entidades bancarias no atenderán. Sin embargo, es importante conocer cómo será el horario de atención del sábado 31 de diciembre.

BCP: sábado – 9.00 a. m. a 1.00 p. m.

Interbank: sábado- 9.00 a. m. a 1.00 p. m. Sumado a ello, los domingos y feriados proporcionan ayuda a sus clientes a través del WhatsApp: 993 119 000.

Pichincha: sábado – 9.00 a. m. a 1.00 p. m.

Scotiabank: sábado – 9.00 a. m. a 1.00 p. m.

BBVA: sábado – 9.00 a. m. a 1.00 p. m.

Banco de la Nación: sábado – 9.00 a. m. a 1.00 p. m.

Crediscotia: sábado – 9.00 a. m. a 1.00 p. m.

Caja Trujillo: sábado – 9.00 a. m. a 1.00 p. m.

Caja Huancayo: sábado – 9.00 a. m. a 1.00 p. m.

Caja Piura: sábado – 9.00 a. m. a 1.00 p. m.

