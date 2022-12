Lunes 2 de enero: ¿Gobierno declaró feriado o día no laborable?

Quedan pocos días para finalizar el 2022 y darle la bienvenida al 2023, y ya las miradas están enfocadas en las celebraciones por Navidad y Año Nuevo. Lo curioso de este año, es que los feriados por 25 de diciembre y 1 de enero, caen día domingo, fecha en la que un gran sector de la población tiene como día de descanso.

Es por ello que surgen las dudas, sobre los feriados y días no laborables para poder disfrutar de los llamados “fin de semana largos” y de esa manera los planes puedan incluir paseos y viajes cortos en familia o amigos.

Cabe indicar que los feriados nacionales están establecidos en el Decreto Legislativo 713, junto a otros feriados como Semana Santa, Día del Trabajo o fiestas patrias y son descansos remunerados. El lunes 2 de enero no es considerado como feriado.

Los días declarados como no laborables son establecidos por el Ejecutivo a través de un decreto supremo cada año a fin de fomentar el turismo interno al establecer un “feriado largo” y aplica solo para los trabajadores del sector público. Además, se indica que las horas dejadas de laborar deben ser compensadas en los días subsiguientes.

En el Decreto Supremo Nº 033-2022-PCM, que establece los días no laborables, no se considera al 2 de enero del 2023 como un día no laborable.

Por lo tanto, el lunes 2 de enero del 2023 está considerado como un día hábil, lo que significa que las actividades laborales, tanto en el sector público como privado, se desarrollarán con normalidad.

Te puede interesar Fin de semana largo en Perú por Navidad y Año Nuevo: Estado de emergencia y toque de queda

Diciembre del 2022

Estos son los feriados y días no laborables que podrán disfrutar los trabajadores en lo que queda del último mes del año:

Feriado

Domingo 25 de diciembre: Navidad

Días no laborables ordenados por el Ejecutivo:

Lunes 26 de diciembre

Viernes 30 de diciembre

Los fines de semana largo fomentan el turismo interno

Te puede interesar ¿Cuánto se paga si los feriados del 25 de diciembre y 01 de enero caen domingo?

Feriados 2023

De acuerdo al Decreto Legislativo 713, los feriados dispuestos para el próximo año son los siguientes:

- Año Nuevo: 01 de enero

- Jueves Santo y Viernes Santo: movibles

- Día del Trabajo: 01 de mayo

- San Pedro y San Pablo: 29 de junio

- Fiestas Patrias: 28 y 29 de julio

- Santa Rosa de Lima: 30 de agosto

- Combate de Angamos: 08 de octubre

- Todos los Santos: 01 de noviembre

- Inmaculada Concepción: 08 de diciembre

- Batalla de Ayacucho: 09 de diciembre

- Navidad: 25 de diciembre.

Feriados en Perú

Los trabajadores que laboran durante los feriados deben recibir un pago adicional en su remuneración mensual. Además, existe la figura de recibir un día de descanso adicional en la semana siguiente en reemplazo del feriado laborado.

En el caso de los días no laborables en el sector público, de acuerdo a la norma, las horas deberán ser recuperadas por los trabajadores en los días posteriores. En caso una empresa del sector privado decida acogerse a esta medida, debe coordinar con sus trabajadores un cronograma para la devolución de horas en los días siguientes.

SEGUIR LEYENDO