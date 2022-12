¿El viernes 23 y el lunes 26 de diciembre son feriados o días no laborables?

Trabajadores públicos tendrán el 26 de diciembre como día no laborable.

A medida que el 2022 se despide, las familias empiezan a organizarse para celebrar la Navidad y el Año Nuevo. Precisamente este año la Noche Buena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo sucederán los fines de semana por lo que algunos esperan que el gobierno decrete feriados los días previos y posteriores a fin de continuar con las celebraciones. Al respecto, el Ejecutivo ha definido cuáles serán feriados y días no laborables.

Al cierre de esta nota, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre lo que sucederá el viernes 23 de diciembre. La fecha se mantiene como un día normal en el calendario mientras que el lunes 26 de diciembre ha sido decretado como no laborable. El decreto supremo 033-2022-PCM firmado por el vacado presidente Pedro Castillo y su entonces premier Aníbal Torres así lo ordenan.

El 26 será día no laborable para los trabajadores del sector público, pero se trata de horas que deberán compensar en los días posteriores. “Los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar”, se lee en el texto.

Diferencias entre feriado y día no laborable

Si bien se han entendido como sinónimos, los términos feriado y día no laborable cuenten con características que los hacen distintos. El primero es un día de descanso para el trabajador público y privado, y debe ser retribuido por el empleador con la remuneración ordinaria del equivalente al día laborado. Aquellos que laboren en estas fechas deberán recibir a fin de mes el valor del día más una sobretasa del 100%.

Navidad ha sido declarado día feriado por el Estado.

Los días no laborables, por otro lado, son fechas en que los funcionarios, ya sea del sector público o privado (si así lo deciden), no asisten a trabajar, pero deberán recuperar las horas no ocupadas durante los 10 días hábiles posteriores. En otras palabras, son disposiciones gubernamentales establecidas mediante decreto supremo, y que deben ser compensados para su correcta ejecución.

Estado de emergencia

Tras el anuncio del ministro de Defensa, Alberto Otárola del último miércoles 14 de diciembre, sobre la declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional, debido a las fuertes protestas en el Perú, la medida se hizo oficial esta tarde con un Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano.

El documento consta de siete artículos y en el primero se dictamina declarar, por el término de treinta (30) días calendario, el Estado de Emergencia a nivel nacional. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

En seguida, hacen hincapié en la suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales, relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Estado de Emergencia en Perú. Foto: Andina

¿Habrá toque de queda en Navidad?

El gobierno dispuso decretar la inmovilización social obligatoria o toque de queda en diversas provincias del país, pero la medida solo regiría solo por cinco días desde el 14 de diciembre. Al cierre de esta nota no se ha confirmado ni oficializado la extensión de la medida que afecta a 15 provincias del Perú.

¿Podré viajar pese al Estado de emergencia?

Si bien durante el Estado de emergencia se suspenden algunos derechos, el gobierno ha informado que no habrá problemas para los viajeros. El ministro del Interior indicó que se podrá transitar con normalidad, pero se deberán respetar las medidas que impongan entidades como el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Este ha informado que solo ingresarán a su terminal aquellos que comprueben ser pasajeros.

