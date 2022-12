Feriados de diciembre: qué sí y no está permitido hacer este jueves 8 y viernes 9

El primer feriado largo de diciembre movilizará a la población que desea viajar o adelantar sus compras navideñas.

El mes de diciembre está recargado de festividades que motivarán la movilización de miles de peruanos en todo el país, además de la cuota de turistas extranjeros que visitarán el territorio nacional durante los próximos días. Este escenario que se vivirá en medio de la pandemia será una oportunidad para la reactivación de algunos sectores que se vieron golpeados por el coronavirus, como es el caso del turismo.

Asimismo, el gobierno ha presentado una serie de flexibilidades en las restricciones a partir del mes de octubre. Pese a ello, las autoridades mantienen las recomendaciones a la población sobre las medidas de bioseguridad que deben adoptar al estar en la quinta ola de contagios, sumado a ello, los casos de viruela del mono en Perú y la gripe aviar en la costa.

Recomendaciones

Se mantiene el uso facultativo de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados, con la excepción de algunos establecimientos, como las clínicas y hospitales. También será opcional mostrar el carnet de vacunación que certifica haber recibido las dosis de vacunación contra el coronavirus.

Con la confirmación de una quinta ola de contagios en el país, se sugiere a la población que tome las medidas necesarias, como el distanciamiento, desinfección de manos y evitar acudir a espacios donde hayan aglomeraciones.

Los centros de vacunación seguirán atendiendo el 8 y 9 de diciembre. Las personas que deseen completar su esquema podrán acercarse a uno de los establecimientos dirigidos por el Minsa. De la misma manera, para sospechas de viruela del mono, se deberá hacer un descarte con un profesional de la salud para recibir el tratamiento correspondiente.

Las reuniones familiares y eventos de grandes multitudes han dejado de ser una prohibición. Con el registro de estafas en los conciertos y desborde de aforos en los locales, se recomienda conocer a detalle estos datos importantes antes de adquirir una entrada para evitar algún tipo de contratiempo.

El Centro de Lima se convierte en uno de los espacios con más visitantes en el mes de diciembre. Para no tener problemas de movilidad o acceso, lo ideal sería acudir con una lista de compras con la finalidad de ahorrar tiempo.

Gamarra es otro lugar que recibirá a un gran número de compradores. Planifica tu visita, sobre todo en horarios y rutas para conocer el espacio donde podrás desplazarte. Recuerda que muchas tiendas cuentan con pago sin contacto, y también hallarás cajeros a tu disposición.

Si estás planeando ir a la playa en este feriado largo, toma en cuenta que los municipios limitarán el acceso de bañistas en espacios con presencia de aves muertas o enfermas a causa de la gripe aviar. Esta medida se tomarán con el fin de evitar la propagación de esta enfermedad.

Para aquellos que salgan de viaje o estén fuera de casa por varias horas, se les recomienda llevar consigo los números de emergencia para comunicarse con alguna autoridad o institución en caso se suscite algún evento desafortunado.

No te preocupes por la movilidad. Para no circular con tu vehículo en estas fechas de congestionamiento, ATU presentó el servicio especial “Busecito Sabanero” del Metropolitano, el cual operará desde el 7 al 31 de diciembre. Los usuarios accederán a este beneficio que parte desde la estación Central hasta la Plaza Castilla, en el horario de lunes a sábado de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Esta ruta marcada también hará paradas en zonas comerciales para facilitar el recorrido a las personas.

Feriados de diciembre

En los próximos días se vivirán los últimos feriados y días no laborables del año. La unión de estos con el fin de semana (sábado y domingo) formarán los feriados largos de 3 o 4 días que incentivarán el turismo interno de nacionales y extranjeros. Conoce las fechas ya marcadas en el calendario por el gobierno:

Jueves 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción.

Viernes 9 de diciembre: feriado por la Batalla de Ayacucho.

Domingo 25 de diciembre: feriado por Navidad.

Lunes 26 de diciembre: día no laborable para el sector público.

Viernes 30 de diciembre: día no laborable para el sector público.

¿Es lo mismo feriado y día no laborable?

No. Los feriados son oficiales, benefician a todos sin excepción y se establecen por ley; mientras que los días no laborables se emiten por Decreto Supremo y suelen afectar solo al sector público. En el caso del día libre, aquel que lo tome deberá recuperar las horas si es que coincide con un día que no sea de su descanso habitual.

Para los feriados, si se labora, se podrá reclamar la compensación de un día libre. Si prefieren tomarlo, se recibirá el pago normal del día, además de una sobretasa que equivale al doble del monto.

