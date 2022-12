Esto es lo que se conoce sobre el actual estado de salud del expresidente Pedro Castillo

Castillo Terrones enfrenta diversas investigaciones de parte del Ministerio Público, entre ellas, el presunto delito de rebelión y organización criminal en calidad de líder.

El exmandatario Pedro Castillo pasará 18 meses de prisión preventiva, luego de la decisión adoptada por el Poder Judicial, tras su intención de perpetrar un autogolpe de Estado el pasado siete de diciembre.

En este escenario, los familiares de Castillo Terrones aseguraron días atrás que este cuenta con ciertos problemas de salud. Vilma Vásquez Castillo, sobrina del expresidente, acudió a la Dirección de Operaciones Especiales de la PNP (Dinoes) el pasado viernes 16 y se refirió a dicho tema.

Te puede interesar: Dina Boluarte culpa a Betssy Chávez de toda la crisis que vive el Perú: “ella no puede pasar desapercibida”

“Hasta el día de ayer estaba en un tema delicado, pido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que nos ayuden, que la salud del ‘presidente’, que de cualquier cosa que le suceda, sean responsables el Congreso y la Fiscalía. Están vulnerando sus derechos por algo que no ha cometido, que lo demuestren primero (…) Él está (recluido) injustamente”, aseguró Vásquez.

Vásquez Castillo también formó parte de la delegación que se reunió, junto a Pedro Castillo, con el equipo técnico de la CIDH el último jueves 22. El grupo permaneció dos días en el Perú y se reunió con diversas autoridades, entre ellas, el presidente del Congreso y la Fiscal de la Nación Patricia Benavides.

Te puede interesar: Dina Boluarte reorganiza despacho presidencial: “Hay que poner orden en la casa”

La comisión del organismo, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), también viajó a las regiones del país que se vieron afectadas tras las protestas y violencia generadas.

“Está delicado de salud, hablo por lo que he visto, no por el resto. No les puedo decir más, está delicado sí y eso es suficiente creo. Pedimos justicia y que se haga transparente todo”, manifestó la mujer al salir de su encuentro con la CIDH.

Sobrina de Pedro Castillo habla de la salud del expresidente. Canal N

Por otro lado, el equipo técnico internacional estuvo acompañado de la Defensoría del Pueblo a su visita en el penal Barbadillo. La institución autónoma peruana notificó que al expresidente se le brindan las condiciones necesarias.

“Acompañamos a equipo técnico de la CIDH en visita al penal de Barbadillo, donde está recluido el expresidente Pedro Castillo. Nos entrevistamos con el exmandatario y su defensa técnica y verificamos que condiciones de reclusión se ajustan a las previstas en Código de Ejecución Penal”, indicó la entidad.

México entregó asilo a Lilia Paredes y sus dos hijos mientras Pedro Castillo cumple prisión preventiva. (Twitter)

Ex primera dama se pronuncia desde México

Lilia Paredes, esposa y madre de los dos hijos de Pedro Castillo, también se refirió sobre la salud del ex Jefe de Estado.

La ex primera dama se encuentra asilada en México junto a sus menores desde el miércoles 21 de diciembre. A través de sus redes sociales, agradeció al Gobierno del mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el recibimiento.

Te puede interesar: Pedro Castillo apela prisión preventiva y pide afrontar investigación en su contra en libertad

“Pido a las organizaciones que promueven los DD.HH., a nivel nacional e internacional, que cautelen los derechos de nuestros compatriotas. Pido también especial atención a la salud de mi esposo Pedro Castillo Terrones. Ahora el futuro de nuestro país está en manos del pueblo”, manifestó a través de su cuenta de Twitter.

Paredes Navarro evitó brindar mayores detalles sobre la presunta afectación a la salud del expresidente, quien no expuso dicha situación durante la audiencia del Poder Judicial, donde se solicitaba una prisión preventiva de 18 meses en su contra, el último 15 de diciembre.

SIGUE LEYENDO