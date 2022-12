Dina Boluarte culpa a Betssy Chávez de toda la crisis que vive el Perú: “ella no puede pasar desapercibida”

Dina Boluarte asegura que Betssy Chávez es la responsable de la crisis del país | RPP TV

La presidenta Dina Boluarte indicó esta mañana que los verdaderos traidores del Perú son los que llevaron a Pedro Castillo a dar un efímero golpe de Estado. Sostuvo que la exprimera ministra Betssy Chávez debe darle una respuesta al país. “Ella no puede pasar desapercibida en toda esta crisis política en el país”, mencionó.

“Al momento que se da el Golpe de Estado por parte del señor Pedro Castillo, yo no esperaba asumir la presidencia, siempre pensé acompañar en mi calidad de vicepresidenta, con errores y desaciertos, conforme la Constitución manda hasta el 28 de julio del 2026″, indicó la jefa de Estado.

Indicó que tras el accionar de Castillo Terrones y su asunción como mandataria “no me imaginé la respuesta frente a esta situación mal dirigida hacia mí, porque yo no soy la causante de esta crisis política. Creo que la cólera, la rabia e impotencia de esos líderes han encaminado estos actos violentos, ellos ellos fueron los que llevaron al expresidente Pedro castillo a tomar estas decisiones”.

“Aquí quien le debe una respuesta al país es la premier de entonces, Betssy Chávez, ella no puede pasar desapercibida de toda esta crisis política en el país. Ella era la premier, caminaba muy junto al expresidente Pedro Castillo. Yo creo que es ella y los que estuvieron a su alrededor son los que tienen que responder al país”, señaló en RPP Noticias.

Dina Boluarte sostuvo que lo único que está haciendo ahora “es cumplir con mi deber constitucional”.

No a revanchas

En otro momento, Boluarte pidió a los políticos a dejar sus revanchas a un costado y que se preparen para las próximas elecciones, “pero de manera sincera y no hipócrita”, porque “no pueden estar queriendo llevar agua hacia su molino aprovechándose de las necesidades no satisechas de nuestras hermanas y hermanos del Perú”

Asimismo, indicó que a pesar que la culpan y tildan de traidora, ella nunca estuvo detrás de la vacancia de Pedro Castillo y que advirtió en su momento de la ‘jugada’ que en ese entonces quería hacer el Gabinete liderado por Chávez sobre la cuestión de confianza.

“La llevaron al Consejo de Ministros y fui la única que se opuso a esto. Advirtí que lo único que provocaría es atizar la vacancia contra el expresidente Castillo o su suspensión se acelere”, agregó Dina.

“Yo nunca estuve detrás de la vacancia. No solamente Castillo sabe esa verdad, sino con algunos congresistas que me llamaban y me dijeron que “el sombrero no da más” y que tiene que irse preparando”.

“Ellos saben que yo no estuve detrás de ninguna vacancia y mal hacen que quieren llevar agua para su molino para tildarme de traidora y usurpadora. No soy ninguna ni otra. Aquí los únicos traidores del pueblo peruano son los que han llevado a esta crisis política al presidente Pedro Castillo y ellos con qué intención generaron esta crisis política. ¿A dónde quieren llevar al Perú, al caos, al anarquismo?. No nos merecemos esta historia del país ensangrentado con lo que ellos pretenden hacer”, manifestó la presidenta de la República.

