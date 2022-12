Freddy Díaz: Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatirá informe final acerca de denuncia este viernes 23

El congresista Freddy Díaz podría ser inhabilitado por 10 años.

El caso Freddy Díaz Monago aún no culmina. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) debatirá el informe final acerca de las denuncias constitucionales por presuntamente haber vulnerado los artículos 35 y 39 de la Constitución Política. Asimismo, este viernes 23 de diciembre se tomará una decisión desde las 8:30 a.m.

En este sentido, la presidenta del grupo de trabajo, Lady Camones, citó a los integrantes de esta comisión. El legislador encargado de sustentar el informe es Luis Aragón (Acción Popular), quien también elaboró el documento. Caber recordar que, el parlamentario Díaz Monago se encuentra suspendido de sus funciones por 120 días sin ninguna remuneración.

Sin embargo, este informe busca inhabilitarlo por 10 años del ejercicio de las funciones públicas, máxima sanción según la Constitución. Esto luego que sea acusado de haber abusado sexualmente de su trabajadora de su despacho el pasado mes de julio. La víctima también presentó la denuncia fiscal en contra del parlamentario.

La denuncia se encuentra impulsada por los legisladores de Avanza País, Patricia Chirinos y Adriana Tudela; los de Integridad y Desarrollo, Flor Pablo, Susel Paredes y Kira Alcarraz; de la bancada Cambio Democrático-JPP, Ruth Luque; y el congresista no agrupado Edward Málaga.

Suspendido

El Pleno del Congreso decidió suspenderlo por 120 días con 99 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones. De esta manera, se aprobó el informe de la Comisión de Ética. Ante ello, el legislador indicó que él también votó a favor de esta decisión, porque se hace cargo de haber ingerido bebidas alcohólicas dentro del Parlamento.

Sin embargo, negó ser responsable de la presunta violación hacia su ahora extrabajadora. Por ello, mencionó que la justicia se encargará de la decisión y los cargos en su contra. “Nunca he cometido un delito de esa naturaleza. Nunca lo haría, y en ese proceso vamos a demostrarlo”, sostuvo.

Subcomisión del Congreso declaró procedente denuncias constitucionales que buscan la destitución de Freddy Díaz. (Andina)

Una investigación pendiente

En julio, a vísperas de fiestas patrias, una trabajadora del parlamentario lo acusó de haberla ultrajado en su propio despacho. Esta situación se habría dado luego de que Díaz Monago estuviera bebiendo licor con otros colegas en el Parlamento, pero que se encuentra prohibido.

“Más allá de números, en efecto inicié a libar licor con algunos congresistas, obviamente en el Palacio Legislativo. Me voy a reservar, de mencionar los nombres. Primero fuera de mi oficina en el Palacio Legislativo con varios congresistas”, confesó en ese entonces.

De acuerdo con las declaraciones de la víctima, estuvo bebiendo junto al congresista, pero después no se acuerda, por lo que no descartó haber sido dopada. Díaz Monago le habría indicado que debe cerrar la puerta, porque tienen que conversar de algo “secreto”. “Una no imagina que le va a pasar esto en el centro de su trabajo. Nunca se me pasó por la cabeza algo así. Yo confiaba en mi centro de labores y en mi jefe”, enfatizó la víctima hace algunos meses.

Freddy Díaz podría retornar al Congreso de la República si no se toman acciones legales para su destitución.

El parlamentario suspendido mencionó que la relación sexual que tuvo con su trabajadora fue consentida. Sin embargo, la joven lo ha negado en reiteradas ocasiones que solo existió una relación laboral. “Dije, cómo es posible que tenga la cara para salir a mentir descaradamente. (...) Lo que ha hecho es mentir y dañar mi imagen. Nada de lo que dice es verdad. Yo nunca en la vida he tenido algo con ese señor, ni coqueteos ni nada de esas cosas”, expresó.

A pocos días de cumplirse cinco meses de esta denuncia, aún no existe ninguna novedad sobre las investigaciones fiscales del caso. El legislador ya cuenta los días para regresar al Parlamento el otro mes.

