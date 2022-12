Dina Boluarte EN VIVO ofrece entrevista a Willax

Dina Boluarte responde a la prensa

La presidenta de la República, Dina Boluarte, ofreció este jueves una entrevista a Willax Televisión donde habló de diversos temas. La mandataria se defendió de las acusaciones de la oposición, criticó a la izquierda y dijo estar sorprendida por el autogolpe decretado por Pedro Castillo.

Sobre el autogolpe. “Hay muchas preguntas sin respuesta. Las personas que han estado cerca al presidente tienen una respuesta para el país. El país se pregunta por qué el golpe de estado. En aquel momento era su premier Betssy Chávez. Ella le debe una explicación al país”.

Conversación con Pedro Castillo. “Cuando conversé con él siempre estaba sobre el tintero plantear una cuestión de confianza. Mi recomendación era que no lo haga. Tendamos los puentes de conversación y diálogo con los congresistas demócratas que apuestan por la gobernabilidad. Le dije que ordene su gobierno para cumplir con todas las personas”.

La jefa de Estado comenta también que al ver que sus palabras no tenían efecto, se fue alejando de él. Asimismo, señala que nunca entendió el por qué de plantear la cuestión de confianza.

Se sintió apartada. Sobre su papel en el gobierno, dijo que al inicio iba constantemente a la famosa casa de jirón Sarratea que era el domicilio de Castillo. Le pidió que el primer gabinete sea sobrio, para encaminar los lineamientos de gestión. “Me decía que sí lo iba a hacer. No sé quién entraba a hablar con el presidente, pero calaba más”.

La designación de Guido Bellido. Boluarte señaló que se enteró de la designación del premier en Ayacucho, minutos antes de la juramentación simbólica en Pampa de la Quinua. “Me sorprendió. Dije, bueno de la experiencia del señor Bellido esperemos que pueda conducir el gabinete y resolver los temas del país”, contó.

Cómo ingresa a Perú Libre. “Entro en política para servir a mi distrito Surquillo. Quería ser alcaldesa. Estuve con UPP, y por malos entendidos me retiré. Me hablaron de un partido Perú Libertario. Me ofrecieron ir por Lima. Luego me proponen ser candidata en el Congreso complementario. Me llama Vladimir Cerrón”.

