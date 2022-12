Pedro Castillo está delicado de salud, confirmó su sobrina Vilma Vásquez

Sobrina de Pedro Castillo habla de la salud del expresidente. Canal N

Esta tarde del jueves 22 de diciembre, familiares del expresidente Pedro Castillo se reunieron con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se encuentra en Lima y Cusco, donde se viene reuniendo con autoridades, organizaciones sociales. Allí sostienen encuentros con los familiares de quienes perdieron la vida en el contexto de las protestas para seguir recibiendo información sobre la crisis institucional.

Vilma Vásquez, sobrina del vacado mandatario, comentó al término de la reunión que desconoce si los funcionarios se reunieron con su tío. “No tengo conocimiento, yo he venido de trabajar, nos han citado para hablar”, dijo.

En la víspera, desde su cuenta de Twitter, el exjefe de Estado pidió una reunión con los delegados de la CIDH en el penal de Barbadillo donde cumple prisión preventiva. Esto, con el objetivo de que escuchen su versión de los hechos ocurridos.

Vilma Vásquez Castillo, sobrina de Pedro Castillo, se reunió con delegación de la CIDH. REUTERS/Liz Tasa

Aunque Vásquez no quiso dar mayores detalles de lo conversado en la reunión, señaló que se habló con la verdad, sobre “la injusticia que se está cometiendo, como ustedes verán, no solo por parte de la Fiscalía, sino por todos”.

Tal como había dicho en un tuit la esposa de Pedro Castillo, Lilia Paredes, respecto a la preocupación por su salud, la sobrina del maestro confirmó su situación. “Está delicado de salud, le hablo por lo que yo he visto, no puedo hablar por el resto. Está mal. No les puedo decir más, como digo, está delicado sí y eso es suficiente”, afirmó.

Vásquez reveló su deseo que haya justicia en el caso de su tío, y que sea muy transparente todo. “Solo eso, no podemos pedir otra cosa, que sean los derechos iguales para todos”.

Explicó que hasta el momento han sido prácticamente pisoteados y no tienen justicia en ningún sitio. “Por supuesto que somos perseguidos. Nos toman fotos a cada rato, nos están siguiendo y me he tenido que quitar de mi casa porque nos amenazan también, por mis hijos tengo tres pequeños. Cuando mi tío era presidente vulneraron mucho eso”, apuntó.

Police officers stand guard as the government announced a nationwide state of emergency following a week of protests sparked by the ousting of former President Pedro Castillo, in Lima, Peru December 15, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda

Agregó que los maltrataron mucho cuando iniciaron las investigaciones contra el expresidente, sin importar que son seres humanos. “Tengo tres pequeños y cuando entraba la fiscalía pasaba encima de mis hijos”.

En otro momento, fue consultada sobre sus supuestas reuniones con Salatiel Marrufo y la visita a algunos ministerios. “Muéstrenme una sola prueba que yo haya ido. Nunca fui, del hecho al dicho hay mucha diferencia. No hay una sola prueba que diga que hemos entrado a un ministerio. No conozco ningún ministerio”, dijo.

También respondió sobre la situación de su hermano Fray Vásquez Castillo, quien se encuentra prófugo de la justicia. “No sé dónde está mi hermano. Está profugo, no sé si está en Venezuela”, precisó.

Mensaje de la ex primera dama

Lilia Paredes se pronuncia en Twitter desde México. Canal N

La exprimera dama, Lilia Paredes, se pronunció, por primera vez, tras obtener asilo político por México. A través de sus redes sociales, agradeció al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la “solidaridad” que ha recibido junto a sus dos hijos desde que llegó esta mañana al país azteca.

“Queridos hermanos y hermanas de mi patria: estoy muy agradecida por la solidaridad que ha recibido mi familia. Agradezco al @GobiernoMX y a ustedes por su preocupación permanente. Vivimos un momento muy difícil, pero estamos unidos y su apoyo permanente nos fortalece”, escribió.

Asimismo, en otro tweet, hizo un llamado a las organizaciones de los derechos humanos para que intervengan en la salud del expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo. Esto luego que el Poder Judicial dictara 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de rebelión.

“Pido a las organizaciones que promueven los DD. HH., a nivel nacional e internacional, que cautelen los derechos de nuestros compatriotas. Pido también especial atención a la salud de mi esposo, @PedroCastilloTe. Ahora el futuro de nuestro país está en manos del pueblo”, publicó.

