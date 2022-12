Tula Rodríguez y Sheyla Rojas confirman que animarán juntas un proyecto de ATV

Tula Rodríguez y Sheyla Rojas conducirán un proyecto de ATV. Instagram

Tula Rodríguez regresa a la animación tras su paso por ‘En Boca de Todos’ con un nuevo proyecto de ATV, ‘El Salsatón de Radiomar y ATV’. La animadora señaló en conferencia de prensa que está preparada para asumir nuevos retos, en este caso junto a Sheyla Rojas y Paco Bazán.

“Hoy mi presente es ATV. Tengo planes con el canal para el año que viene y me encuentro súper contenta con este primer paso. Sin lugar a dudas tengo muchas ganas de probar muchas cosas. Este 2023 asumo además la actuación con una nueva propuesta en telenovelas. Mi familia está muy bien, reunida y no puedo tener mayor satisfacción”, sostuvo la popular artista.

Sin embargo, este no es la única propuesta que tiene bajo el brazo. Tula Rodríguez confirmó que tiene un nuevo proyecto con ATV y Radiomar para el verano. “Ese tema lo vamos a ver en otra conferencia con calma”, aclaró la actriz y conductora.

Por su parte, Sheyla Rojas se mostró feliz de regresar a nuestro país para asumir este reto. “Me conocen de viajes, lujos (risas). Hoy me reencuentro en la conducción con este hermoso proyecto. He animado shows y me encanta la salsa. Estoy muy contenta con este especial, recibir el nuevo año trabajando es una experiencia que me emociona muchísimo. Además, vamos a tener artistas de la talla de Bembé, Yahaira Plasencia, DJ Peligro entre otros grandes artistas. Lucía de la Cruz estará presente”, indicó.

Sheyla Rojas vive actualmente en México. (Instagram)

Tula Rodríguez, Paco Bazán y Sheyla Rojas conducirán ‘El Salsatón de Radiomar y ATV’, un programa especial de tres horas que será transmitido ininterrumpidamente por la señal de canal 9, además de todas las plataformas virtuales de Radiomar. El especial se emitirá el sábado 31 de diciembre después de JB en ATV.

Los conductores afirmaron que este especial tendrá como plato fuerte a estrellas internacionales como El Gran Combo de Puerto Rico, Trebol Clan, Alex Matos, Álvaro Rod, Antonio Cartagena, Brunela Torpoco, Combinación de la Habana, entre otros.

Cabe señalar que este especial tendrá mucha música y las ocurrencias de los tres conductores. Según indicaron los presentadores, habrán cábalas, muchas sorpresas y un show ininterrumpido para que el televidente de ATV y los oyentes de Radiomar puedan disfrutar de principio a fin. La cita es este sábado 31 de diciembre después de JB en ATV.

