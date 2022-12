Karla Tarazona confirma que rifará la camioneta que le regaló Rafael Fernández | Instagram

Karla Tarazona sorprendió a sus seguidores al anunciar que realizaría una rifa para que la camioneta que le regaló Rafael Fernández, tenga un nuevo dueño. La conductora aseguró que ya no quería tener este vehículo, pero no había encontrado la forma de conseguir un beneficio sobre este vehículo, debido a que ahora es suyo.

Es así que, el 20 de diciembre, la locutora se presentó en el programa de Magaly Medina, dónde habló de este vehículo. Allí, confesó que había decidido comprarse otra camioneta porque esa era de una de sus metas. Pero, al tener la que le dio su exesposo, era tener mucho espacio sin uso.

Ante ello, la ‘Urraca’ le consultó si es que la había vendido, pero Karla Tarazona explicó que no y que estaba pensando que era lo que podía hacer. Incluso, sorprendió al expresar que podría hacer un sorteo, con tickets pagados.

“No la he vendido, la tengo ahí porque no sé que hacer con esa camioneta. La tenemos ahí por si acaso la vendemos, la sorteamos. A mí me gustaría venderlo, para ese dinero utilizarlo en otra cosa, al fin y al cabo es un bien mío yo puedo hacer lo que quiera”, comentó

Tras una corta conversación con Magaly Medina, no descartó la idea de hacer la mencionada rifa, pero afirmó que pondría un precio para poder tener una ganancia y se asesoraría con abogados para hacerlo lo más legal posible. “Si es sorteo vendo los tickets. Yo de verdad no tendría ningún problema”, sentenció.

Es así que, este jueves 22 de diciembre, la expareja de Christian Domínguez usó sus redes sociales para compartir los resultados de una encuesta, en la que el público pide que sortee su vehículo. “Se viene el verdadero sorteo. Una Land Rover Discovery 2019″, se lee en el video.

Sin embargo, fue la propia locutora de radio quien confirmó esta noticia respondiendo y señalando que pronto pondrá a la venta los tickets. “Prepárense, ya salen a la venta los tickets”, agregó Karla Tarazona.

Quiere volver a ser madre

Karla Tarazona confesó que no le cierra las puertas a convertirse en madre nuevamente y es que desde siempre ha deseado tener una mujercita en su familia. Es por eso que, reveló que ha tomado la decisión de congelar sus óvulos y que está apta para hacerlo según lo que le comentó su médico.

“No me parece mala idea, si hay chicas de 20 o 25 años (que lo hacen), yo a mis 39 años he dicho que no he perdido la esperanza de en algún momento tener una hija, pero ya voy contra el reloj. A los 39 o 40 ya no es lo mismo tener un hijo que cuando tienes 25 o 30 años”, expresó al inicio.

