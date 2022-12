Brunella Horna aclaró si le dará un hijo a Richard Acuña el próximo año: “Sí lo he pensado”

Brunella Horna habló sobre sus planes de convertirse en madre. (Instagram)

Brunella Horna y Richard Acuña están pasando por un momento complicado por la postergación de su boda. Pese a ello, la pareja continúa firme en su compromiso de llevar su relación amorosa al siguiente nivel. De hecho, se rumorea que la modelo de 26 años ya está pensando darle un heredero al hijo de César Acuña.

En ‘América Hoy’, la joven conductora habló sobre sus planes para el próximo año, entre los cuales destaca su matrimonio con Richard Acuña, cuya fecha aún no ha sido pactada por la crisis política que atraviesa el país. “Lo primero que se viene para el 2023 es mi boda, ya lo verán”, declaró emocionada.

Tras ello, aseguró que ha conversado con su pareja sobre la posibilidad de tener un hijo juntos. Sin embargo, después de un largo debate, llegaron a la conclusión de que aún no están listos para criar a un bebé, ya que ambos están dedicados a su trabajo: ella con sus tiendas de ropa y Acuña con su carrera política.

“No está en mis planes ser mamá el próximo año. Sí lo he pensado, ese tema está conversadísimo, pero estoy segura de que, si algo quiero primero en este 2023, es mi boda, y luego seguir trabajando. Tengo muchísimos proyectos con mis empresas”, detalló Brunella Horna, quien es dueña de cuatro establecimientos.

Brunella Horna y Richard Acuña se conocieron en el 2017. Pronto se casarán en el 2023.

¿Estará en América Hoy?

Hasta el momento, la exchica reality no ha firmado contrato con América TV para formar parte del magazine, en donde comparte la conducción con Ethel Pozo y Janet Barboza. No obstante, Brunella descartó totalmente irse a la competencia, ya que ella es “leal” a las personas que le dieron la oportunidad de estar en televisión.

“En el aspecto laboral, no sabemos, en televisión nunca se sabe, no he firmado nada todavía. ¿Si me iría a otro lado? ¡Jamás!, en ese aspecto yo soy muy leal, pero ya veremos qué va a pasar. Pero sí, me encantaría seguir en la televisión, indicó la conductora.

A inicios de este año, Brunella Horna fue presentada como la nueva conductora de ‘América Hoy’. La exchica reality reemplazó a Melissa Paredes, quien fue retirada del programa por su polémico ampay con Anthony Aranda. “Soy la conductora más joven de la televisión y estoy muy orgullosa. Pero, claro, soy consciente de que tengo mucho por aprender”, resaltó la rubia en su momento.

“El 2022 ha sido un año de muchas sorpresas bonitas, me ha ido muy bien en el ámbito laboral, ser parte de ‘América Hoy’ ha sido maravilloso, estoy muy agradecida. ¿Y en el amor? En el amor también me ha ido muy bien, es verdad que tuve que postergar mi boda, pero no por eso ha dejado de ser un buen año”, señaló en el espacio televisivo.

