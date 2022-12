Brunella Horna comete grave error al preparar ensalada navideña en vivo en ‘América Hoy’

Brunella Horna pasa momento vergonzoso mientras cocina en 'América Hoy'. América TV.

En la edición de ‘América Hoy’ de este miércoles 21 de diciembre, las conductoras prepararon la cena de noche buena en la sección de cocina para que los televidentes tengan alternativas para preparar la noche del 24 de diciembre.

Ethel Pozo comenzó preparando un pollo a la brasa casero para que las amas de casa que siguen su programa y no tengan presupuesto lo puedan realizar en sus hogares sin necesidad de gastar más de lo necesario o en un pavo que puede estar fuera de sus bolsillos.

Por su lado, Janet Barboza preparó el puré de camote, quien demostró que tenía conocimientos en la cocina porque cocinó el acompañamiento de forma correcta, aunque en muy poca cantidad.

Luego llegó el turno de Brunella Horna, quien fue seleccionada para preparar una ensalada tropical para acompañar el pollo a la brasa casero de Ethel, pero lamentablemente confundió la cantidad de los ingredientes y la guarnición no salió como todos esperaban.

Te puede interesar: Brunella Horna aclaró que su matrimonio no fue cancelado sino postergado: “Sería irresponsable seguir con la boda”

En primer momento, Brunella no pudo distinguir las especias, y al momento de mencionar los ingredientes confundió la mostaza con el vinagre. “No sé que es... sal y pimienta, limón, vinagre ¿no?, ¿qué hablo?”, dijo la modelo. “Un poco espeso el vinagre”, intervino Gino Pesaressi, quien fue como invitado.

Luego no sabía la receta por más que decía que le pertenecía a su abuelita, tuvo que admitir que la producción de América TV le había dado un día antes, pero no pudo recordar ciertos detalles de la preparación.

“Papá Armando, te odio, te juro... es que yo me iba a guiar de la receta, no sé quién se llevó mi receta, ¿me pueden dar mi receta?”, señaló en vivo la empresaria para que Pesaressi le acerque el papel de la receta.

Sin embargo, Ethel Pozo expuso a su compañera y le preguntó cómo no iba a recordar la preparación de la ensalada, si lo hacía su abuela todas las navidades, para que Brunella atinara a solamente sonreír. “Pero ¿de quién es la receta?, pero ¿cómo te van a dar la receta, si es de tu abuelita?... ¿De qué estamos hablando?”, puntualizó Pozo.

Brunella Horna pasa incómodo momento al preparar ensalada navideña en vivo en ‘América Hoy’.

Preparación fallida

Para sorpresa de todos, la modelo tuvo que guiarse paso a paso del papel que le entregó la producción; sin embargo, no logró realizarlo de la forma correcta, ya que omitió las cantidades de cada ingrediente y lo realizó a su criterio.

Curiosos con el sabor de la preparación, Gino y Ethel quisieron probar la crema que había preparado ‘Baby Bru’, pero no pudieron ocultar sus rostros de desagrado. “Gino no me hagas esto, no sabe bien seguro”, dijo la hija de Gisela Valcárcel, mientras que el ganador de ‘El Gran Show’ la invitó a que probara lo que había mezclado en un bowl, la novia de Richard Acuña.

Luego de degustar, Ethel Pozo comentó que el error de sabor se debía a que su compañera le había echado mucho yogurt griego, por su lado, Gino explicó que la guarnición tenía ese sabor porque le agregaron muy poca sal y pimienta.

Brunella Horna comete grave error al mencionar los ingredientes de su receta. América hoy.

La conductora de ‘En esta cocina mando yo’ quiso que los demás integrantes del programa lo probaran y una de ellas fue Janet Barboza, quien tampoco aprobó el sabor de la ensalada.

Finalmente, la rubia pidió que la dejaran terminar de preparar su ensalada tropical y dijo que tenía confianza en que quedaría delicioso. En el último bloque de cocina del magazine, Horna agregó a su receta un racimo completo de uvas, trozos de mango y arándanos, pero nadie más lo quiso probar.

Te puede interesar: Marcelo Oxenford ofrece recompensa a quien entregue el pasaporte y VISA de Yvonne Frayssinet tras sufrir robo

Janet Barboza prueba ensalada navideña de Brunella Horna. América Hoy

Brunella Horna se casará en el 2023

Brunella Horna confesó que lo primero que planeará para este 2023, será la realización de su matrimonio con su novio Richard Acuna, ya que tuvo que suspenderlo debido a la situación política que vive el país.

Ella indicó que comprende la situación que vive hoy en día el país y que es consciente que no correspondía celebrar mientras había caos y protestas debido al contexto político. Es por ello que espera con ansias de que las cosas se solucionen y poder continuar con sus planes de matrimonio.

“Lo primero que se viene para el 2023 es mi boda, ya lo verán (risas). Y en el aspecto laboral, no sabemos, en televisión nunca se sabe, no he firmado nada todavía. ¿Si me iría a otro lado? ¡Jamás!, en ese aspecto yo soy muy leal, pero ya veremos qué va a pasar. Pero sí, me encantaría seguir en la televisión.”, indicó la joven conductora.

Brunella Horna asegura que lo que más desea en el 2023 es casarse. GV Producciones.

SEGUIR LEYENDO