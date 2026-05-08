Sekou Gassama y los otros jugadores que no seguirán en Universitario para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes está tratando de superar la crisis futbolística que está pasando, por ello viene realizando una reestructuración pensando en la segunda mitad del año. Franco Velazco junto a la directiva está en la búsqueda del nuevo técnico tras la salida de Javier Rabanal por malos resultados.

La dura derrota frente Coquimbo Unido en Chile volvió a golpear a la ‘U’, se complicó su clasificación a los octavos de final, pero le quedan dos partidos para luchar por su pase a la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2026.

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Mientras tanto, los ‘cremas’ vienen tomando decisiones de cara al Torneo Clausura. La salida de Sekou Gassama era un secreto a voces, pero se conoció que también se marcará la partida de otros jugadores para el segundo semestre.

“Ya ha adelantado la administración que se iban a ir extranjeros, esa fue la frase, y prestados algunos nacionales. Paolo Reyna se cae de maduro que no va a continuar apenas abra el libro de pases. Tiene algunas opciones; entendemos que de su entorno también están analizando. Había algo muy avanzado con el anterior director deportivo, que era Álvaro Barco, en el sentido de lo que significaba aceptar que no iba a continuar en el club. Pueden salir un par de jugadores más prestados", informó Gustavo Peralta en L1 Max.

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La firme postura de Sekou Gassama por su futuro en Universitario. - créditos: Universitario

Se precisó cómo se resolverá el tema del delantero senegalés: “Lo de Sekou Gassama es un hecho, lo hemos contado. Hoy vino con el plantel, pero no va a continuar. Incluso yo no descarto que esto pueda adelantarse en los próximos días o semanas. Por ahora, no le han dicho a su representante”.

Además, aseguró que podría determinarse la salida de otro extranjero por bajo rendimiento. La idea es liberar cupo para traer un refuerzo que les permita alcanzar el ansiado tetracampeonato en la Liga 1.

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“Y ver también el tema de si otro extranjero más va a salir; creo que va a depender de la elección del técnico con el director deportivo que también va a llegar, porque recordemos que Antonio García Páez es momentáneo, interino”, añadió el periodista deportivo.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario en la Copa Libertadores 2026?

El tropiezo de Universitario de Deportes frente a Coquimbo Unido por 2-1 ha dejado al conjunto peruano al borde de la eliminación en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Tras este resultado, los ‘merengues’ quedaron en la tercera posición con 4 puntos, la misma cantidad que registra Nacional de Uruguay, aunque Universitario cuenta con una diferencia de goles menos desfavorable.

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El próximo desafío, considerado decisivo por el contexto de la tabla, será ante Nacional en el Gran Parque Central de Montevideo. El partido, correspondiente a la quinta fecha, está programado para el miércoles 20 de mayo a las 19:00 horas en Perú.

El cuadro peruano arrancó ganando, pero no pudo sostener el resultado y terminó cayendo 2-1 - Crédito: Conmebol.